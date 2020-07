Dahlewitz

Der Triebwerkshersteller Rolls-Royce baut infolge der Coronakrise an seinem Brandenburger Standort Dahlewitz ( Teltow-Fläming) 550 Stellen ab. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

In einer Stellungnahme der Firmenleitung heißt es, das Unternehmen stehe vor einer „beispiellosen Situation mit signifikanten Reduzierungen der Kundennachfrage bei der Fertigung und aufgrund der geringen Flugstunden auch in den Bereichen Wartung, Reparatur und Überholung.“ Damit trifft der Zusammenbruch des Flugverkehrs als Folge der Corona-Pandemie das Kerngeschäft des Betriebs.

Das Unternehmen rechne damit, dass das Geschäftsniveau von 2019 „nicht vor 2024“ wieder erreicht werde. Weltweit hat der Hersteller von Flugzeugtriebwerken den Abbau von 9000 Stellen angekündigt. Neben Dahlewitz ist auch Oberursel in Hessen betroffen, dort sollen 300 Stellen abgebaut werden. 800 Stellen gehen damit voraussichtlich deutschlandweit verloren.

„Schmerzliche Aussicht“

In der Stellungnahme des Unternehmens heißt es weiter, man führe an beiden Standorten „konstruktive Gespräche mit den Mitgliedern des Betriebsrats“. Verhandlung über einen Interessenausgleich hätten begonnen, damit der Abbau „sozialverträglich und so fair wie möglich“ gestaltet werden können.

Das Unternehmen bezeichnete den Arbeitsplatzverlust als eine „schmerzliche Aussicht für unsere Mitarbeiterin und Mitarbeiter“. Weiter heißt es: „Wir verstehen, wie erschütternd diese Nachricht für alle in den Werken Dahlewitz in Oberursel sein muss.“

Rolls-Royce ist einer der größten Industriearbeitgeber im Land Brandenburg, das Unternehmen zahlt gut und hält im Umfeld des Flughafens BER wichtige Technologiearbeitsplätze bereit. m Standort Dahlewitz, der seinen Betrieb 1995 aufgenommen hat, sind derzeit rund 3000 Mitarbeiter beschäftigt.

