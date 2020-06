Potsdam

Brandenburgs Verfassungsschutz hat den gesamten Landesverband der AfD unter Beobachtung gestellt – die Behörde führt die märkische AfD damit als Verdachtsfall. Was bedeutet das – und wie kommt der Verfassungsschutz zu der Einschätzung, dass gesicherte Anhaltspunkte für rechtsextremistische Bestrebungen vorhanden sind? Die wichtigsten Fakten im Überblick.

Kommt die Einstufung überraschend?

Nein. Innenminister Michael Stübgen ( CDU) hatte bereits Mitte Mai im MAZ-Gespräch angedeutet: „Wir müssen notfalls vielleicht auch zu Maßnahmen schreiten.“ Die Verfassungsschutzbehörden von Bund und Land Brandenburg haben seit einiger Zeit den Druck erhöht.

Am Montag erklärte der Minister dazu: „Die Brandenburger AfD hat sich seit ihrer Gründung stetig radikalisiert und wird mittlerweile von Bestrebungen dominiert, die ganz eindeutig gegen unsere freiheitlich demokratische Grundordnung gerichtet sind.“ Die Landes-AfD sei geprägt vom Gedankengut des völkisch-nationalen Flügels. „Auch dessen vermeintliche Auflösung macht daher keinen Unterschied. In der Brandenburger AfD ist der Flügel längst der ganze Vogel.“

Der „Flügel“ gilt dem Bundesamt für Verfassungsschutz seit Januar 2019 als Verdachtsfall, ebenso die Jugendorganisation Junge Alternative (JA). Dazu muss man wissen: Brandenburgs AfD ist mit beiden Organisation eng verbunden. Von den drei Partei-Vorderen gehören der unlängst aus der Partei geworfene Vorsitzende Andreas Kalbitz und seine Stellvertreterin Birgit Bessin dem Flügel an – also zwei von drei Führungskräften.

Der derzeit für den geschassten Kalbitz kommissarisch die Landtagsfraktion leitende Potsdamer Lehrer Dennis Hohloch war seit 2015 Landesvorsitzender der JA. Diese Organisation führt sich als eine Art Fanclub für den aus Potsdam kommenden AfD-Bundes-Ehrenvorsitzenden Alexander Gauland auf. Sie vertrieb unter anderem T-Shirts mit der Aufschrift „Merkel Jagd Club“ – hinterlegt mit zwei gekreuzten Pistolen und einem Dackel im Signet. Hintergrund ist die Aussage des Hundekrawatten-Liebhabers Gauland nach der Bundestagswahl 2017, die AfD werde nun die Bundeskanzlerin „jagen“.

Warum spielt Andreas Kalbitz eine so zentrale Rolle?

Kalbitz ist neben dem Thüringer Björn Höcke bundesweit eine der beiden Führungsfiguren des völkisch-nationalistischen „Flügels“. Trotz der Annullierung seiner Parteimitgliedschaft im Mai 2020 ist Kalbitz weiter einflussreich in Brandenburg und im Bund. Der Flügel als lose Vereinigung innerhalb der Partei hatte sich 2015 gruppiert, um die AfD nach rechts zu schubsen – in Abgrenzung zur konservativ-bürgerlichen Strömung um AfD-Gründer Bernd Lucke.

In seinem Bericht von Anfang 2019, der Grundlege der Prüffall-Einordnung für Flügel und JA ist, widmet der Bundesverfassungsschutz dem 47-jährigen Kalbitz ein ganzes Kapitel. Der ehemalige Zeitsoldat wird in dem Papier mit einem gewalttätigen Szenario für den Fall eines Scheiterns der AfD zitiert: „Danach kommt nur noch: Helm auf.“ Weiter sehen die Verfassungsschützer in den Reden von Kalbitz „Phantasien über möglichst weitreichende Massenabschiebungen von muslimischen und sonstigen politischen Gegnern“.

Insbesondere als er zum Thema Abschiebungen sagt: „Ich stelle mir das vor, wir gründen so eine neue Never-come-back-Airline und ich bin… auf dem Flug nach irgendwo … und ich bin ganz sicher wir kriegen den Flieger voll mit den Claudia Roths, den Cem Özdemirs und wie sie alle heißen.“

Das Verhältnis zwischen Deutschen und Zuwanderern vergleicht Kalbitz mit einem „kompromisslosen, militärischen Abwehrkampf“, wie der Verfassungsschutz darlegt. In Duisburg-Marxloh, Berlin-Neukölln und anderswo habe es eine „taktische Frontbereinigung“ gegeben. Aber Kalbitz kündigt an: „Wir“ würden „uns“ dieses Land zurückholen, und zwar „jeden Quadratzentimeter“. Man werde „keine Kompromisse“ machen.

Welches politische Vorleben hat Kalbitz ?

Einen Großteil seines politischen Lebens hat Kalbitz in Organisationen verbracht, die zum äußersten rechten Rand in der Bundesrepublik zu zählen sind. Der Verfassungsschutz sieht es als erwiesen an, dass Kalbitz Mitglied in der 2009 verbotenen „Heimattreuen Deutschen Jugend” war. Kalbitz räumt ein, auf einer Kontaktliste gestanden und an Veranstaltungen teilgenommen zu haben – unter anderem an einem Pfingstlager der Neonazi-Jugend. Außerdem hat Kalbitz zu Beginn seiner Parteikarriere seine frühere Mitgliedschaft bei den rechtsradikalen Republikanern verschwiegen.

Die Bundespartei hat Kalbitz rausgeworfen – hat das die Extremismus-Frage nicht entschärft?

Offensichtlich nicht. Schließlich hatte die Partei sich in weiten Teilen sofort mit ihrem Frontmann solidarisiert. Partei-Vize Daniel Freiherr von Lützow hatte einen Sonderparteitag gefordert, um mit der Bundesspitze um den Baden-Württemberger Jörg Meuthen abzurechnen. Außerdem stimmte die Landtagsfraktion mit überwältigender Mehrheit dafür, dass Kalbitz als Fraktionsloser in ihren Reihen bleiben konnte. Sie änderte eigens die Geschäftsordnung. Mit diesem bedingungslosen Schulterschluss hat die Brandenburger Partei und Fraktion der AfD sich im Grunde die Positionen ihres Ex-Chefs zu Eigen gemacht. So wurde die Chance verpasst, sich von dem umstrittenen Ex-Vorsitzenden zu distanzieren. Dies dürfte bei dem Beobachtungsbeschluss eine große Rolle gespielt haben.

Welche Rolle spielt Zukunft-Heimat-Chef Christoph Berndt ?

Der Labormediziner sitzt seit 2019 im Landtag für die AfD. Die Personalie ist bedeutend, da Berndt bei der Listenwahl zur Landtagswahl das zweitbeste Ergebnis erzielte – er lag nur knapp hinter Kalbitz und hat damit die Unterstützung eines großen Teils der Partei. Mit Berndt, dessen Verein in Cottbus Demonstrationen mit tausenden Teilnehmern organisierte, ist der Ton der Straße ins Parlament eingezogen.

Der Verein „Zukunft Heimat“ zieht bei seinen offen fremdenfeindlichen Kundgebungen Angehörige aus dem rechtsextremistischen Milieu an, unter anderem Fußballhooligans, Kampfsportler und Sympathisanten autonomer rechter Gruppen. Dass der Verfassungsschutz Berndt und seine Mitstreiter scharf ins Auge gefasst hat, zeigte eine lange Veröffentlichung auf der Homepage der Behörde, nachdem in Cottbus wegen der Corona-Einschränkungen „Zukunft Heimat“ eine Demonstrationsreihe unter dem Motto „Covid 1984“ angemeldet hatte – eine Anspielung auf den Roman „1984“ von George Orwell, eine Dystopie über einen totalitären Überwachungsstaat.

Haben die Cottbuser Hygiene-Demos die Situation verschärft?

Davon kann man ausgehen. Denn die Redebeiträge hatten klar verschwörungstheoretischen, extremistischen und drohenden Charakter. Auf einer solchen „Hygiene-Demo“ im Mai bezeichnete Berndt die Kontaktbeschränkungen die Corona-Disziplinierungsinstrument als Mittel zu dem Zweck, „uns an die neue Normalität des Überwachungsstaats zu gewöhnen“. Der würde „im Schatten der Corona-Krise still und heimlich“ Projekte durchsetzen wie „die bösartige Verschärfung des Bußgeldkatalogs für Autofahrer“.

Covid-19 sei „kein medizinisches Problem, sondern ein politisches“. Er stellt die Frage: „Ist überhaupt jemand an Corona gestorben?“ Nach offiziellen Zahlen von Gesundheitsämtern und Forschungseinrichtungen sind mehr als 150 Menschen in Brandenburg an oder in Zusammenhang mit der Infektion gestorben. Die Veranstaltung wurde immer wieder von „Volksverräter!“-Rufen unterbrochen. Ein Gastredner aus Dresden sprach drohende Worte: „Merkt euch die Namen dieser Unterdrücker dieser Zerstörer unserer Werte und vergebt ihnen nicht!“ Berndt entzog dem Drohenden nicht das Wort und griff als Veranstalter auch sonst nicht ein.

Zu diesen Cottbuser Kundgebungen schrieb der Brandenburger Verfassungsschutz Mitte Mai: „Die Grenze zum Extremismus wird aber überschritten, wenn Äußerungen auf die Verächtlichmachung unserer Demokratie abzielen.“ Gemeint war damit unter anderem der Kalbitz-Stellvertreter an der AfD-Spitze, von Lützow, der am Rande einer Cottbuser Hygiene-Demo die Freiheitsbeschränkungen mit dem Ermächtigungsgesetz Hitlers von 1933 verglich. Das Gesetz von 1933 schaffte praktisch die Demokratie ab in Deutschland.

Welche Rolle spielt Alexander Gauland ?

Gauland hat die Brandenburger AfD und die Landtagsfraktion geführt, bis er nach der Wahl 2017 in den Bundestag einzog. Er hat Kalbitz zum Nachfolger aufgebaut und dem geschickten Organisator und Strippenzieher auch bei Anfeindungen immer den Rücken freigehalten. Die rechtsextremistischen Kontakte seines politischen Ziehsohns hat er als Jugendsünden abgetan. Insofern betrifft die Beobachtung der Kalbitz-AfD nun auch die Bundes-AfD, denn deren Ehrenvorsitzender Gauland hält seit Jahren schützend die Hand über den umstrittenen Brandenburger.

Welche Rolle spielen Fraktionsmitarbeiter?

Der Verfassungsschutz hat zur Kenntnis genommen, dass unter Andreas Kalbitz nachgeordnetes Personal in der Fraktion Beschäftigung gefunden hat, das Bezüge zum Rechtsextremismus aufweist. Fraktions-Grundsatzreferent Kai Laubach etwa war in einem Video aufgetreten, das zu einer Demonstration der rechten Identitären Bewegung (IB) aufruft. Laubach betreibt außerdem ein rechtes Modelabel. Auch der im Verfassungsschutzgutachten von 2019 erwähnte Jean-Pascal-Hohm dürfte eine Rolle spielen. Der Cottbuser Student, der immer wieder als Mitarbeiter bei Abgeordneten auftauchte, war 2018 zu Besuch bei offen neofaschistischen Aktivisten in Rom gewesen. Mit Hooligans des Fußballvereins Energie Cottbus ließ sich Hohm sehen, beim rechten Verein „Ein Prozent“ machte er ein Praktikum.

Der Flügel wurde offiziell aufgelöst – wie glaubhaft findet das der Verfassungsschutz ?

Nicht besonders. Brandenburgs Verfassungsschutz-Chef Jörg Müller sagte, er halte den Schritt für eine „Scheinauflösung“. Die gesamte Brandenburger AfD sei „verflügelt“. Das heißt: Wenn die beteiligten Personen in der Partei weiter das Sagen haben, hat sich in den Augen der Verfassungsschützer nicht viel geändert.

Welche Konsequenzen hat eine Beobachtung?

Nach der Einstufung der AfD als Verdachtsfall und Beobachtungsobjekt kann der Verfassungsschutz nun geheimdienstliche Mittel nutzen, um an Informationen zu gelangen. Bislang durfte der Geheimdienst des Landes nur öffentlich verfügbares Material sichten – etwa Videos, Facebook-Einträge oder Publikationen. Die Konsequenzen einer Beobachtung wären hart: Beamten etwa – eine wichtige Gruppe in der Anhängerschaft – würde erhebliche Probleme mit ihrem Arbeitgeber, dem Staat, bekommen. Denn Polizisten, Staatsanwälte, Bedienstete in öffentlichen Verwaltungen mit Zugang zu Bürgerdaten könnten schwerlich in einer Partei mit verfassungsfeindlichen Tendenzen sein.

Von Ulrich Wangemann