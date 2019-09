Darum sind SPD, CDU und Grüne in Brandenburg zum Erfolg verdammt

Potsdam

Sondierungen sind keine Koalitionsverhandlungen. Sie sind vor allem dazu da, sich gegenseitig abzutasten. Frei nach Schiller: Drum prüfe, wer sich ewig bindet. Inhaltliche Fragen werden eigentlich später geklärt. In Brandenburg war es diesmal anders. Die künftigen Koalitionäre sind schon in der Sondierungsphase bis weit ins Detail gegangen, haben Kompromisslinien ausgelotet und sich dafür auch die nötige Zeit gelassen.

Kenia ist keine Liebesheirat

Aus gutem Grund. Dieses Kenia ist keine Liebesheirat, sondern kann nur ein Zweckbündnis sein, in dem alle Beteiligten auch mal zurückstecken, damit das Ganze funktioniert – und am Ende das Land profitiert. Ein Scheitern wäre angesichts des Wahlergebnisses vor nicht einmal drei Wochen und der allgemein schwierigen Stimmung im Land ein verheerendes Signal.

Keiner steht als Verlierer da

Es sieht so aus, als hätten SPD, CDU und Grüne das verstanden.Das gemeinsame Papier ist so formuliert, dass keiner als Verlierer dasteht. Die CDU konnte einen etwas härteren Kurs bei Abschiebungen durchsetzen, die Grünen den Einstieg in eine ökologische Wende in der Landwirtschaft, die SPD hat unter anderem einen höheren Mindestlohn auf der Habenseite.

Die Stimmen-Mehrheit gab den Ausschlag

Dies zu klären, war wichtig und richtig – und ist doch keine Garantie, dass es fünf Jahre funktioniert. Interessanterweise liest sich das rot-grün-rote Papier gar nicht so anders, viele Dinge sind sogar deckungsgleich. Am Ende wird wohl doch die vergleichsweise komfortable Mehrheit den Ausschlag pro Kenia gegeben haben. Mit Blick auf die nun anstehenden Koalitionsverhandlungen (die Zustimmung der Basis vorausgesetzt) könnte man erneut Schillers „Glocke“ zitieren: „Wo das Strenge mit dem Zarten, wo Starkes sich und Mildes paarten, da gibt es einen guten Klang.“ Eine Warnung für den Fall des Scheiterns hält der Dichter aber auch bereit: „Der Wahn ist kurz, die Reu ist lang.“

Von Henry Lohmar