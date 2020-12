2020 war ein kurzes Ausstellungsjahr. Es gab die Zeit vor und die, zwischen den Lockdowns. Trotzdem gab es in Brandenburg und Berlin einige großartige Ausstellungen zu sehen. Ein kurzer Rückblick.

Beitrag der Fotokünstlerin Vanessa Beecroft in der Ausstellung „Versammlungsfreiheit“ in der Villa Schöningen in Potsdam Quelle: Varvara Smirnova