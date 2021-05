Potsdam

Am 17. Mai 1946 wurde die Defa als Filmunternehmen der DDR in Babelsberg gegründet. Die „Märkische Allgemeine“ hat zum 75. Jubiläum die Leserinnen und Leser nach ihren Lieblingsfilmen gefragt. Das Resonanz war riesengroß: Nicht nur Filmtitel wurden genannt, oft schrieben uns die Leserinnen und Leser kleine Geschichten, die sie mit bestimmten Streifen oder der Defa verbinden. Hier eine Auswahl der Zuschriften:

Von Christine/Christian zu Tränen gerührt

„Mein Defa-Lieblingsfilm war Das Mädchen Christine, der in meiner Erinnerung einer der ersten Defa-Filme überhaupt war“, schreibt Hildegard Jäger aus Perleberg. „Es beeindruckte mich als Jugendliche kolossal, dass ein junges Mädchen wie ich sich äußerlich in einen jungen Mann namens Christian verwandelte, da es als Mädchen keine Chance sah, seine Ideen durchzusetzen. Der Film hat mich damals zu Tränen gerührt. Ich würde ihn gern nochmals im Kino oder im abendlichen Fernsehprogramm sehen können.“

Anita Grahl aus Jüterbog fällt es nicht leicht, aus der Fülle von Defa-Filmen einen Lieblingsfilm zu benennen. „Aber Einer trage des Anderen Last in der Regie von Lothar Warneke ragt doch heraus. Das liegt sicherlich auch daran, dass ich den Regisseur persönlich kennenlernen durfte und in einer Art Freundeskreis über einige Jahre Defa-Filme sehen und anschließend über diese sprechen konnte. Auch Knut Elstermann (den Filmkritiker) habe ich vor einigen Jahren in Jüterbog bei einer Buchlesung erlebt und habe sogar noch ein MAZ-Foto mit ihm.“

Lesen Sie auch „Solo Sunny“ – der größte internationale Defa-Erfolg

Als Komparse Geld für die Klassenkasse verdient

„Ich arbeitete von 1970 bis 1980 als Grundschullehrerin in der Babelsberger Beethoven-Oberschule“, schreibt uns Ilka Karp aus Wittstock. „Die Defa war der Patenbetrieb unserer Schule und jede Klasse hatte dort eine Patenbrigade. So wurden bei uns viele Defa-Filme gedreht, die Schüler konnten oft als Statisten Geld für die Klassenkasse verdienen und Autogramme von Schauspielern wie Ingeborg Krabbe, Rolf Hoppe oder Clown Ferdinand sammeln. Die Freude war immer groß, wenn wir die abgedrehten Filme wie Schneeweißchen und Rosenrot oder Spuk unterm Riesenrad als Erste sehen durften, bevor sie ins Kino kamen. Einmal erlebten wir die Dressur der Pferde für einen Indianerfilm mit Gojko Mitic. Es war eine erlebnisreiche, spannende Zeit. Meine persönlichen Lieblingsfilme sind alle Defa-Märchenfilme wie „Das kalte Herz“ oder ‚ „Der kleine Muck“ sowie „Schwester Agnes“, „Karbid und Sauerampfer“, „Vergesst mir meine Traudel nicht“, „Einer trage des Anderen Last“ und „Spur der Steine“.

Heißer Sommer im Freilichtmuseum auf Usedom

Den EINEN Defa-Lieblingsfilm gibt es für Hartmut Richter aus Rheinsberg nicht. Er schreibt: „Für mich gibt es Filme, die mich tief beeindruckten und wohl auch bei der Lebensorientierung halfen, und Filme, die frohe, dankbare Lebensfreude hinterließen. Zu den Ersten gehören Die Mörder sind unter uns und Ich war neunzehn mit dem Ruf ’Sagt Mutter, ich lebe!’

Frank Schöbel und Hanns-Michael Schmidt spielen die Hauptrollen im Musikfilm „Heißer Sommer“. Quelle: DEFA/Kroiss

Aus der zweiten Kategorie Heißer Sommer, erlebt im Freilichtmuseum Stubbenfelde auf der Insel Usedom mit einer Abiturklasse nach bestandenem Abi. Die Stimmung, die von den jungen Leuten auf dem Zeltplatz getragen wurde, lebt bei mir heute noch. Und eine dritte Kategorie: Der kleine Muck ist wohl der Film, der unseren Kindern und uns am nachhaltigsten in Erinnerung ist.

Die populärsten Defa-Filme „Die Geschichte vom kleinen Muck“ wurde von den Leserinnen und Lesern der MAZ am häufigsten als Lieblingsfilm genannt. Der Märchenfilm wurde 1953 unter der Regie von Wolfgang Staudte gedreht und gilt als erfolgreichste Produktion der Defa. Die Handlung beruht auf einem Märchen von Wilhelm Hauff. Die Kulisse des Films wurde nach der Wende im Filmpark Babelsberg nachgebaut. „Die Legende von Paul und Paula“ mit Angelica Domröse und Winfried Glatzeder aus dem Jahr 1973 kam auf Rang zwei. Die unkonventionelle Liebesgeschichte entstand unter Regie von Heiner Carow nach einem (Dreh-)buch von Ulrich Plenzdorf. Die Filme „Ich war neunzehn“ von Konrad Wolf (1968) und „Die Mörder sind unter uns“ (1946) von Wolfgang Staudte belegten gemeinsam Rang drei. Häufig genannt wurden die Indianerfilme der Defa, so „Söhne der großen Bärin“ (1966), „Weiße Wölfe“ (1969), und „Ulzana“ (1974) – alle mit Gojko Mitic.

Zirkus-Zauber und Ausbeutung in der Ziegelei

„Als Bewohner von Babelsberg war ich schon als Kind dicht an der Defa dran“, erinnert sich Jürgen Brepohl aus Potsdam an Filmaufnahmen aus eigener Anschauung. „Auf dem Gelände der Defa war die Kulisse des Reichstages errichtet worden. Es wurde immer wieder der Sturm auf das Gebäude durch Soldaten der Roten Armee gefilmt, was natürlich mit einer erheblichen Ballerei verbunden war. Meine Mutter fühlte sich sehr an den Krieg erinnert und sah es nicht gerne, wenn wir Kinder zum damals noch als Ufa-Gelände bekannten Aufnahmeort gingen.

Als Kinder und Jugendliche waren wir später öfter in Filmaufnahmen der Defa eingespannt. Ich erinnere mich an die Aufnahmen zu Alarm im Zirkus, bei dem alle Schüler der Beethoven-Schule das Publikum im Zirkus darstellten. Besonders beeindruckend war für mich, dass der große feste Bau des Zirkus, der eigentlich in der Friedrichstraße in Berlin stand, in der großen Aufnahmehalle komplett nachgebaut worden war.

Die Defa-Filme hatten damals einen nicht so guten Ruf. Zu wenig spielte das unterhaltsame Element eine Rolle. Die Zuschauer empfanden die Filme großenteils als politische Agitation. Wenn ich heute im Fernsehen Wiederaufführungen von Defa-Filmen sehe, beeindruckt mich deren Realismus. Bei genauem Hinsehen zeigen die Filme viel von der Wahrheit unseres Lebens in der DDR. Das macht sie heute sehenswert. Ein Film, der mir in guter Erinnerung ist, ist Die Verlobte“ von Günter Reisch und Günther Rücker mit der großartigen Schauspielerin Jutta Wachowiak aus dem Jahre 1980. In diesem Film gab es ungewöhnliche Sichten auf den Antifaschismus und ebenso ungewöhnlich – auch schmerzliche – Wendungen. Nicht zu vergessen die Dokumentarfilmproduktion der Defa. Mit der rauen Wahrheit des Lebens in der Produktion konfrontierte mich ein Film von Volker Köpp, den ich kurz vor der Wende im Kino sah. Er zeigte die Bedingungen, unter denen damals Arbeiter ihre Leistungen zu vollbringen hatten. Die gezeigten Bedingungen in der Ziegelindustrie waren nicht gerade schmeichelhaft für die DDR.

Lesen Sie auch Der erste Defa-Film nach dem Krieg: „Die Mörder sind unter uns“

Ergriffen von „Effi Briest“

„Mir gefallen sehr, sehr viele Defa-Filme, so dass ich mich kaum entscheiden kann“, berichtet Sabine Lemke aus Groß Köris. „Auch die Literaturverfilmungen sind hervorragend und lehnen sich, im Gegensatz zu den heutigen Produktionen sehr eng an das jeweilige Buch an, was mir besonders gefällt. Daher wähle ich einen Film aus dieser Kategorie, und zwar Effi Briest aus dem Jahr 1970 mit Angelica Domröse, Horst Schulze und anderen hochkarätigen Schauspielern der DDR. Selbst nach unzähligem Anschauen dieses Films treibt es mir jedes Mal die Tränen in die Augen, so ergreifend ist dieser Film gemacht.

Gute Filme verändern die Welt

Für unseren Leser Eberhard Albert aus Wittstock ist der 1961 von Konrad Wolf gedrehte Film Professor Mamlock mit Wolfgang Heinz in der Hauptrolle der beste Defa-Film. „In hoher künstlerischer Qualität zeigt er den Zusammenbruch der humanistischen Welt eines Wissenschaftlers durch die Macht des Nationalsozialismus in Deutschland. Zu spät erkennt er, dass sich die Vernunft nicht ohne Kampf, nicht ohne klare Positionierung durchsetzt. Ehemalige Freunde und Kollegen haben sich „gewendet“ – sie marschieren nun im Gleichschritt mit dem Verbrechen. Mamlocks letzter Ausweg ist sein Selbstmord. Als ich diesen Film zum ersten Mal sah, war ich 16 und junger EOS-Schüler. Jetzt, mit 76, spüre ich noch immer, wie mich dieser Film geprägt hat. Gute Filme verändern die Welt – dessen bin ich sicher.

Mit acht Jahren ein stolzer Indianer

Bei Dietmar Glaer aus Heidessee stehen die Indianerfilme mit Gojko Mitic hoch im Kurs. „Mein erster und bester war Die Söhne der Großen Bärin. Ich durfte das erste Mal allein ins Kino, es war der Saal einer Gaststätte in Gräbendorf (heute Dahme-Spreewald). Am Schluss lagen noch Programme am Ausgang, da nahm ich mir eins mit. Es war für den nächsten Indianerfilm „Chingachgook, die große Schlange. Ich war damals acht Jahre alt und ein stolzer Indianer.

Gojko Mitic war der Star und Mädchenschwarm in vielen DDR-Indianerfilmen. (hier „Weiße Wölfe“) Quelle: DEFA-Stiftung

Während seiner Lehrzeit bei der Deutschen Post in Potsdam in den 1960er Jahren hat Gerhard Jährig aus Zehdenick sich viele Defa-Klassiker im Babelsberger „Thalia“ angesehen. „In bester Erinnerung bleibt mir der geschichtsträchtige Streifen Ich war neunzehn von Konrad Wolf.“

Eindrucksvolle Langzeit-Doku

Dreharbeiten für die Langzeit-Doku "Die Kinder von Golzow" über eine Schulklasse in einem Dorf im Oderbruch. Quelle: DEFA-Stiftung

Lutz Schmitz aus Beelitz-Elsholz nennt die Langzeitdoku Die Kinder von Golzowals seinen Defa-Favoriten. „Ich habe die Filme als Wessi erst nach 1990 gesehen. Für mich das Beste, was es an Filmdoku gibt. Die Filme sind mit einer Leidenschaft zum Detail und großem fachlichen Können gedreht. Das findet man heute leider nur noch selten. Die Filme haben mich sehr berührt und zum Teil auch aufgewühlt. Manche Teile habe ich mir deshalb nur einmal angeschaut. Auf Platz zwei kommt Der kleine Muck. Wird viel zu selten gezeigt. Aber die Legende Defa begründet sich für mich in Golzow! Wer die DDR und ihren Alltag verstehen möchte, der sollte da mal reinschauen.

Mitspielen und gewinnen Wie gut kennen Sie das DDR-Kino? MAZ-Quiz zu 75 Jahre Defa

Eine nackte Frau in Trassenheide

Mein Lieblings-Defa-Film ist Die Legende von Paul und Paula, schreibt Andreas Schneider als Luckenwalde. „Vielleicht war es nicht der beste Film der Defa, aber für mich ist er es wegen der Geschichte, die ich damit verbinde: 1974, ich war 14, der Film aber erst ab 16 Jahren freigegeben. Wir machten mit meinen Eltern Urlaub in Trassenheide (Usedom) im Betriebsferienlager des Baustoffwerkes Luckenwalde. Gegenüber befand sich das Zeltkino und dort gab es kein Wasser. So haben wir mit einem Schlauch ausgeholfen. Als Dankeschön durften wir, wenn nicht ausverkauft war, in die letzte Reihe „hineinrutschen“.

„Die Legende von Paul und Paula“ mit Angelica Domröse und Winfried Glatzeder Quelle: DEFA-Stiftung/Herbert Kroiss

So habe ich mit 14 zum ersten Mal einen Film gesehen, in dem eine nackte Frau und auch etwas vom Liebesspiel zu sehen war! Das hat mich natürlich sehr beeindruckt und ist bis heute, wo ich nun schon über 60 bin, fest im Gedächtnis haften geblieben.“

Von MAZonline