Potsdam

Was verbinden sie mit dem Sommer? Sonne, Strand und See? Oder etwas ganz anderes? Viele von uns denken sicher an Eis, Luftmatratze und den Duft von Sonnencreme – aber wann wurden diese Sommer-Klassiker eigentlich erfunden? Und wo? Testen Sie ihr Wissen in unserem MAZ-Sommerquiz.

Unter allen Teilnehmern verlosen wir ein Packraft von Hikanoe inklusive Zubehör im Gesamtwert von 800 Euro. Machen Sie jetzt mit und gewinnen Sie!

Hier am MAZ-Sommerquiz teilnehmen:

Der Gewinner wird benachrichtigt.

Von MAZonline