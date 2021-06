Potsdam

Wer in den Bundestag als Abgeordneter gewählt wird, erhält eine Abgeordnetenentschädigung, auch „Diät“ genannt. Sie sollen Verdienstausfälle ausgleichen, die den Abgeordneten durch die Ausübung ihres Mandats entstehen.

Im Grundgesetz der Bundesrepublik heißt es dazu, dass Abgeordnete einen Anspruch „auf eine angemessene, ihr Unabhängigkeit sichernde Entschädigung“ haben, sprich: ausreichend Geld, um sich nicht aufgrund der eigenen wirtschaftlichen Abhängigkeit von Dritten politisch beeinflussbar oder gar bestechlich machen zu müssen.

Wie hoch sind die Diäten für Bundestagsabgeordnete?

Die Abgeordnetenentschädigung für Mitglieder es Bundestages beträgt bis zum 30. Juni 2021 10.083,47 Euro. Laut Abgeordnetengesetz ist die Diät an den Bezügen eines Richters an einem obersten Gerichtshof des Bundes orientiert.

Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik werden die Diäten zum 1. Juli 2021 gesenkt: Da sich die Abgeordnetengehälter seit einigen Jahren an die Entwicklung der Löhne in Deutschland koppeln und diese coronabedingt gesunken sind, verringern sich auch die Diäten. So erhalten die Mitglieder des Bundestages ab Juli 0,7 Prozent weniger Geld, das sind 70,58 Euro weniger als bisher.

Zusätzlich zur Abgeordnetenentschädigung erhalten Mitglieder des Bundestages aber auch noch eine Aufwandspauschale in Höhe von 4.560,69 Euro. Diese Pauschale ist steuerfrei und ist für alle Ausgaben vorgesehen, die zur Mandatsausübung nötig sind, wie etwa das Büro, die Kosten für den Zweitwohnsitz in Berlin und Reisekosten.

Sind Diäten steuerfrei?

Teilweise. Die Abgeordnetenentschädigung ist steuerpflichtig, allerdings müssen keine Rentenbeiträge gezahlt werden. Die Aufwandspauschale ist steuerfrei.

Was verdient ein Bundestagsabgeordneter netto?

Dies ist natürlich von Abgeordneten zu Abgeordneten unterschiedlich und hängt etwa von der Steuerklasse und der Höhe der Mandatsabgaben ab, die Mandatsträger an ihre Parteien entrichten müssen. Die Harburger Bundestagsabgeordnete Svena Stadler (SPD) hat auf ihrer Website ihre Einkünfte offengelegt und gibt für sich ein Netto-Einkommen von 5.149 Euro monatlich an.

Was verdient der Bundestagspräsident?

Der Bundestagspräsident erhält zusätzlich zur Abgeordnetendiät noch eine monatliche Amtszulage in Höhe einer weiteren Diät. Das bedeutet, er bekommt doppelt so viel wie normale Mitglieder des Bundestages. Bundestagsvizepräsidenten erhalten als Amtszulage die Hälfte einer Diät.

Welche Zulagen erhalten andere Mitglieder des Bundestages?

Nach dem Abgeordnetengesetz erhalten die Vorsitzenden der Ausschüsse und Untersuchungsausschüsse, der Enquete-Kommissionen sowie des Parlamentarischen Kontrollgremiums eine Zulage von 15 Prozent der Abgeordnetenentschädigung zusätzlich zur Diät, das sind derzeit etwa 1512 Euro zusätzlich.

Von MAZonline