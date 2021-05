Potsdam

Im Frühjahr 2022 wird in Potsdam „Das Minsk“ als Museum im ehemaligen Restaurant am Brahausberg öffnen. Es soll mehr werden als ein Showroom für DDR-Kunst aus der Sammlung von Hasso Plattner. Zur Zeit ist das Haus nahe des Potsdamer Hauptbahnhofs eine Baustelle. Doch die Direktorin Paola Malavassi hat schon konkrete Vorstellungen, wie es in der Galerie mal aussehen soll. Die MAZ hat mit ihr gesprochen – über ihren Weg zum „Minsk“, über Fehler, die mal passieren dürfen was sie an einer Ausstellung im Barberini irritierte.

Frau Malavassi, wie sind Sie zum Minsk gekommen?

Paola Malavassi: Ganz einfach: Die Stelle war ausgeschrieben. Es ging um Kunst aus der ehemaligen DDR und um zeitgenössische Kunst. Die Verbindung von beidem fand ich spannend. Also bin ich nach Potsdam gefahren und habe mir das Gebäude angeschaut.

Und?

Mein erster Eindruck war: Dieses Haus ist wunderbar bespielbar. Die Architektur, die offene Anlage – all das passt zu dem, was die Stiftung hier vorhat. Also habe ich mich beworben.

Hasso Plattners DDR-Sammlung besteht vor allem aus figurativer Malerei. Das hört sich erstmal nach klassischer Kunstausstellung an.

Es geht nicht darum, die Sammlung dauerhaft zu präsentieren. Wir wollen diesen Werken zeitgenössische Kunst gegenüberstellen und so etwas Neues wagen. Ich verstehe mich dabei als Impresaria, als Vermittlerin zwischen Epochen und Disziplinen. Im „Minsk“ wird auch Platz sein für Musik, Literatur und Performance.

Woher rührt Ihr Interesse für Kunst aus der DDR?

In meiner Zeit am Kölner Museum Ludwig habe ich mich viel mit Expressionismus und Neuer Sachlichkeit beschäftigt. Ich habe in Heidelberg bei Dietrich Schubert studiert, der aus Gera stammt und Otto-Dix-Experte ist. Er hat mich unter anderem mit Wolfgang Mattheuers Werken vertraut gemacht.

So sah das "Minsk" im Jahr 1978 aus. Quelle: Förderverein Potsdam-Museum

Das Thema polarisiert nach wie vor. Auch hier in Potsdam. War Ihnen das klar, bevor Sie den Job antraten?

Oh ja! Viele Kollegen und Freunde haben mich darauf hingewiesen. Einer hat mir sogar mit den Worten gratuliert: „DDR-Kunst? Glückwunsch zur heiklen Mission!“ Aber ich habe keine Angst vor der Auseinandersetzung. Mich interessiert die Vielschichtigkeit dieses Themas – jenseits von Schubladen wie konform oder nonkonform, staatstragend oder dissidentisch. In jedem Kunstwerk finden Sie Individuelles und Widersprüchliches – selbst bei der so genannten offiziellen Kunst. Es gibt eine Notwendigkeit, sich der Kunst dieser Zeit immer wieder zu widmen. Aus unterschiedlichen Perspektiven.

„Es darf auch mal was schief gehen“

Gibt es strenge Vorgaben seitens der Plattner-Stiftung?

Es gibt einen Auftrag, aber in der Umsetzung bin ich frei. Herr Plattner selbst hat gesagt, „Das Minsk“ ist ein Ort für etwas Neues, für Experimente. Er hat sogar einmal gesagt, es darf auch mal etwas schief gehen. Da fühlte ich mich direkt angesprochen (lacht).

Die ehemalige Gaststätte Minsk auf dem Brauhausberg in Potsdam sollte sogar mal abgerissen werden. Ein Spaßbad war geplant. Foto: MAZ/Bernd Gartenschläger Quelle: Bernd Gartenschläger

Sie eröffnen das Haus gleich mit einem Experiment: Wolfgang Mattheuers Gemälde stellen Sie Fotos von Potsdamer Schrebergärten des kanadischen Künstlers Stan Douglas gegenüber. Der Berliner Künstler Olaf Nicolai soll dann auf diese Werke reagieren. Warum diese Kombination?

Ich wollte mit Mattheuers Landschaftsbildern starten, weil sie in der Sammlung sind und weil das Thema stark mit ihr verbunden wird. Stan Douglas bringt den lokalen Bezug – und einen anderen Blick auf Landschaft und Natur. Der Schrebergarten wirft ja durchaus politische Fragen auf: Wie konstruiert ist die Natur? Wem gehört eigentlich das Land? Olaf Nicolai wird daraus etwas Neues entwickeln. Und so – das ist meine Hoffnung – werden wir das Thema Landschaft noch einmal neu aus heutiger Perspektive betrachten.

Wolfgang Mattheuers „Gartenbild“ aus der Sammlung DDR-Kunst von Hasso Plattner. Quelle: Potsdam Museum/Sammlung Hasso Plattner

Das Minsk ist für viele Potsdamer eine Institution. Es steht für moderne DDR-Architektur, es war prägend für das Stadtbild, viele Menschen haben persönliche Erinnerungen, es gab hier Familienfeiern, Hochzeiten, Feste. Wie wollen Sie an daran anknüpfen?

Es ist wunderbar, dass dieser Ort mit solchen Erinnerungen verbunden ist. Wir haben heute einen Zeitzeugenaufruf gestartet und schon die ersten Reaktionen. Ich kann mir vorstellen, dass wir ein Archiv dieses Ortes aufbauen, aber in einem lebendigen Sinne. Vielleicht drucken wir Postkarten, vielleicht entsteht ein Film, ein Podcast. Wir werden sehen.

Auch die Terrasse des Minsk und die Außenanlagen werden neu entstehen, ebenfalls in Anlehnung an das Original. Wie wollen Sie das Äußere mit einbeziehen?

Da kann ich mir Vieles vorstellen. Für 2023 planen wir eine Ausstellung über die DDR-Tournee des Jazz-Musikers Louis Armstrong, da bieten sich natürlich Konzerte auf der Terrasse an. Ich kann mir auch eine Filmreihe gut vorstellen, die wir im Außenbereich auf einer Leinwand präsentieren können. Und es kann auch Kunst gezeigt werden.

Was für Kunst?

Das können Plastiken im klassischen Sinne sein. Aber auch Skulpturen, die man nutzen kann, etwa sich drauf setzen, damit schaukeln, darin baden, wer weiß.

Der Jahrhundertschritt bleibt im Barberini

Mattheuers wohl bekannteste Plastik, der „Jahrhundert-Schritt“, steht im Innenhof des Museum Barberini. Sie würde doch perfekt zum Konzept des Minsk passen…

Der „Jahrhundertschritt“ bleibt im Barberini. Der passt dort wunderbar hin und ist schon so etwas wie ein Markenzeichen.

Wie muss man sich die Kooperation zwischen Minsk und Barberini künftig vorstellen? Agieren die beiden Häuser der Stiftung getrennt oder gemeinsam?

Wir sind im ständigen Austausch. Es gibt auch Kollegen, die für beide Häuser arbeiten. Es ist ein sehr schönes Miteinander, ein fruchtbarer Dialog. Aber die Schwerpunkte unterscheiden sich.

Umbau des Terrassenrestaurants "Minsk" in Potsdam zum Kunstmuseum. Museumsdirektorin Paola Malavassi und Künstler Dan Perjovschi. Quelle: Das Minak/Ladislav Zajac

Sind gemeinsame Projekt geplant?

Es gibt sicher Überschneidungen, Themen, die Brücken bauen könnten zwischen beiden Häusern. Zunächst einmal aber müssen wir als Haus unser eigenes Profil schaffen.

Haben Sie vor, sich in Potsdam mit anderen Häusern zu vernetzen?

Aber ja, damit haben wir schon begonnen. Es gab sehr gute Gespräche mit dem Kunstraum Potsdam, mit dem Potsdam-Museum planen wir in naher Zukunft eine Kooperation, mit der Filmuniversität Babelsberg möchten wir auch zusammenarbeiten und mit dem Filmmuseum sind wir im Gespräch. Die Liste ist sehr lang.

Werden Sie mit den Zentren der DDR-Kunst in Ostdeutschland kooperieren?

Dem Brandenburgischen Landesmuseum in Cottbus habe ich bereits einen Antrittsbesuch abgestattet. Das war wunderbar. Wir blicken auch nach Dresden, Rostock, Chemnitz und Leipzig. Ich kenne alle diese Häuser, aber in meiner neuen Funktion werde ich mich da nochmal neu vorstellen.

Haben Sie ein eigenes Budget für den Erwerb von Kunst?

Nein. Die Erweiterung der Sammlung obliegt der Stiftung. Aber wir können Vorschläge machen.

Haben Sie ein Lieblingsbild aus der Plattner-Sammlung?

Mit meiner Vorliebe für Mattheuer habe ich mich schon geoutet. Aber ich möchte da kein einzelnes Werk hervorheben.

Irritiert von DDR-Ausstellung im Barberini

Würden Sie sich einen Willi Sitte ins Wohnzimmer hängen?

Das hängt vom konkreten Werk ab. Nur der Name reicht nicht aus. Außerdem: Ich sammle privat nicht.

Im Barberini waren großformatige Gemälde von DDR-Künstlern aus dem ehemaligen Palast der Republik zu sehen. Haben Sie diese Schau gesehen, wie fanden Sie sie?

Ich war überrascht und auch ein wenig irritiert.

Was hat sie irritiert?

Der Titel der Serie: „Dürfen Kommunisten träumen?“. Warum sollten Sie das nicht tun?

Baustellenrundgang auf dem Brauhausberg am und im "MINSK" Foto:Bernd Gartenschläger Quelle: Bernd Gartenschläger

Ostdeutsche Künstler wie Neo Rauch werden auf dem Kunstmarkt für unglaubliche Summen gehandelt. Was halten Sie davon?

Das ist eine der vielen Seiten der Freiheit. Der rumänische Künstler Dan Perjovschi, der die rohen Wände der-Minsk-Baustelle gestaltet hat, hat auf einer der Säulen geschrieben: „Ich wurde auf der Seite der Mauer ohne Graffiti geboren.“ Das ist bitter ernst. Er hätte sein Leben riskiert, wenn er das zu Zeiten des Eisernen Vorhangs gemacht hätte. Er profitiert jetzt von der Freiheit, von dem Kunstmarkt, der ihn hierhin eingeladen hat – ins ehemalige Minsk. Darin steckt viel Widersprüchliches. Aber diese Widersprüche interessieren mich besonders.

Hoffnung auf Augmented Reality

Können Sie sich vorstellen, mal nach Minsk zu reisen und sich weißrussische Kunst anzusehen?

Das kann ich mir durchaus vorstellen, ja. Es gibt noch Hoffnung für das Land.

Man blickt vom Minsk aus auf zwei sehr umstrittene Potsdamer Bauwerke: das Schwimmbad blu und den Hauptbahnhof. Wie sehr beschäftigt sie das?

Ich würde gerne mal den alten Anblick sehen, vielleicht geht das mit Augmented Reality. Die alte Schwimmhalle hatte etwas Leichtes. Schade, dass sie weg ist.

Haben Sie eine Idee für die Gestaltung der tristen Betonfassade des blu?

Vielleicht ist Grün das Beste? Warum es nicht einfach bewachsen lassen?

Von Henry Lohmar, Karim Saab