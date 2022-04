Altranft

Eine seltsam anmutende Kinderrassel schwebt als Hologramm in einer Schaubox im Oderbruchmuseum Altranft an der deutsch-polnischen Grenze. Der ringförmige, braune Gegenstand sei aus einem getrockneten Gänsehals geformt worden, in den einst Erbsen gefüllt worden waren, erklärt eine Stimme aus dem Off. Gleichzeitig erfährt der Besucher, dass das Oderbruch im 19. Jahrhundert ein Zentrum der Gänsemast gewesen ist. Und wer sich die selbstgebaute Kinderrassel im Original anschauen will, findet sie in den Heimatstuben Letschin (Landkreis Märkisch-Oderland).

„100 Objekte Oderbruch“ nennt sich die Ausstellung im Gewölbekeller des Altranfter Schlosses, mit der Heimatstuben und Dorfmuseen der Kulturlandschaft im Osten Brandenburgs vorgestellt werden: In Fotografien und Hologrammen sind Teile dieser kulturgeschichtlichen Sammlungen zu sehen, die bei Besuchern das Interesse für diese Kulturerbe-Orte wecken sollen. Unter anderem die Mundharmonika des ersten deutschen Kosmonauten Sigmund Jähn aus dem Dorfmuseum Neuhardenberg oder der blaue Pullover von Dokumentarfilmer Winfried Junge aus dem Filmmuseum in Golzow.

Die Corona-Pandemie hat den Bewerbungsprozess erschwert

„Zur Finanzierung dieses Digitalisierungsprojektes konnten wir Drittmittel einwerben“, macht Museumsleiter Kenneth Anders deutlich. „So etwas ist einfacher geworden, seit wir das Oderbruch als europäisches Kulturerbe ins Gespräch gebracht haben.“ Er und sein Team, die das einstige Freilichtmuseum Altranft innerhalb weniger Jahre zu einem identitätsstiftenden Regionalmuseum gemacht haben, sehen das Oderbruch in Europas größtem eingedeichten Flusspolder als ein Kulturerbe von europäischem Rang.

Die Region ist nach der Trockenlegung vor knapp 270 Jahren entstanden, wurde durch Preußenkönig Friedrich II. mit Kolonisten besiedelt und wird durch ein ausgeklügeltes Wassersystem als Lebensraum erhalten. Nur zwei Projekte - neben dem Oderbruch das Kloster Fulda nebst Petersberg in Hessen - hat die deutsche Kulturministerkonferenz 2020 zur Bewerbung an die EU-Kommission weitergeleitet. „Die Corona-Pandemie hat das weitere Prozedere erschwert. Weder konnten wir für eine Präsentation zur Europäischen Kommission nach Brüssel fahren, noch gab es bisher eine Entscheidung, die eigentlich für den Herbst vergangenen Jahres angekündigt worden war“, erzählt Anders.

Nicht nur er und das Museumsteam sitzen auf glühenden Kohlen, sondern die gesamte Region. Im Zuge der Bewerbung um das europäische Kulturerbe-Siegel gründete sich eine Kommunale Arbeitsgemeinschaft (AG), der Bürgermeister und Ortsvorsteher aller 24 Oderbruch-Orte angehören. „Das kulturelle Erbe einer Landschaft liegt in der Verantwortung ihrer Bewohner“, sagt der Golzower Bürgermeister Frank Schütz (CDU). „Das ist unser Selbstverständnis und zeugt von einem unheimlich hohen Vertrauensverhältnis untereinander.“

Das Siegel hätte einen Werbeeffekt

Entstanden ist ein Netzwerk, dem auch Künstler, Traditionsvereine und Firmen angehören. Das Oderbruch sei Kulturerbe - ob mit europäischem Siegel oder nicht, meint der Kommunalpolitiker. „Bekommen wir es, ist es eine Auszeichnung unserer ganzen eigenen Identität“, glaubt Schütz. Dass er und seine Kollegen in der AG zusammenfanden und sich die Gemeinden inzwischen unkompliziert bei Problemen helfen würden, sei Verdienst des Museums-Teams.

„Es hat die Region von Anfang an einbezogen und greift auf, was die Oderbrücher bewegt“, meint Schütz und verweist auf die Theaterinszenierungen des Museums zu aktuellen Themen. Die Entstehung der Kulturlandschaft sei etwas Besonderes in der europäischen Geschichte, glaubt Museumsleiter Anders. „Das Siegel hätte einen Werbeeffekt. Dann kommen vielleicht auch Besucher ins Oderbruch, die sich für das Leben auf dem Lande per se nicht interessieren“, hofft er. Ausgezeichnet würden seit 2013 Stätten, die die Ideale und Geschichte der EU besonders verdeutlichen.

Schüle (SPD): Oderbruch ist eine einzigartige Kulturlandschaft

„Das Oderbruch ist eine einzigartige Kulturlandschaft, an der sich europäisches Kulturerbe besonders spannend nachvollziehen lässt“, findet Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD). Menschen aus ganz Europa hätten in den vergangenen Jahren den Landstrich gestaltet. Das sei ein eindrucksvolles Beispiel gelungener Integration. Mit großer Kreativität und hohem Engagement hätten Bewohner, Museumsmacher, Landkreis und Kommunen dieses kulturelle Erbe aufgegriffen und weiterentwickelt. „Damit zeigen sie: Brandenburgische Geschichte schafft nicht nur Identität vor Ort - sie weist auch in die Zukunft und steht für ein modernes Europa.“

Was zur Illustration des größten besiedelten Flusspolders in Europa geeignet ist, wurde im Schloss Altranft zum „Schaukasten Oderbruch“: In kleinen, altmodischen Hängeschränkchen finden Besucher Hinweise auf besondere Kulturerbe-Orte, die die historische Eigenart und Besonderheiten des Landstrichs verdeutlichen. „Der Schaukasten-Raum ist inzwischen einer der am häufigsten besuchten im Schloss“, sagt Anders. Er soll Lust machen, die mittlerweile 40 Ausflugsziele im Oderbruch mit einer hohen Dichte gut erhaltener Baudenkmale in Fischer- und Kolonisten-Dörfern sowie Loose-Gehöften direkt zu besuchen. Die neue Ausstellung im Schlosskeller ist ein weiterer Baustein, um Besuchern Lust auf die Region zu machen.

Von Jeanette Bederke