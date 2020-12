Potsdam

Die Corona-Pandemie hält Brandenburg in Atem. Seit dem Frühjahr steigt die Zahl der Infizierten täglich – wenn auch mit einer deutlichen Verschnaufpause im Sommer. Seit November stiegen die Zahlen zuletzt rasant. Intensivbetten sind ausgelastet, Krankenhäuser schlagen Alarm, das Land ist mitten im zweiten harten Lockdown – und ein Ende der immer neuen Rekorde ist vorerst nicht in Sicht.

Bei den Neuinfektionen wechseln sich die Hotspot-Regionen, darunter Spree-Neiße, Oder-Spree und auch die Landeshauptstadt Potsdam. Hier können Sie die Entwicklung der Neuinfektionen nachvollziehen:

Mehrere hundert Brandenburger sind inzwischen an oder mit Corona gestorben. Wie alt diese Menschen waren, ob mehr Männer oder Frauen betroffen waren und wann es in welchem Landkreis die meisten Opfer gab, erklärt diese interaktive Grafik:

Wenn es um die Frage ging, welche Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie zu ergreifen sind, war lange die Sieben-Tage-Inzidenz entscheidend. 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche war noch im Sommer der wichtige Grenzwert. Inzwischen haben ihn alle Landkreise längst überschritten. Gleichwohl bleibt die Inzidenz weiter ein richtiger Richtwert zur Einschätzung der Lage. Hier sehen Sie die Entwicklung in der zweiten Welle der Pandemie.

Hinweis zum Meldeweg: Covid-19-Erkrankungen werden zunächst an das zuständige Gesundheitsamt gemeldet. Die 18 Gesundheitsämter in Brandenburg müssen diese Zahlen spätestens am folgenden Arbeitstag an das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) melden.

Aufgrund des Meldeverzuges zwischen dem Bekanntwerden von Fällen vor Ort und der Übermittlung an das LAVG kann es Abweichungen zu den von den Kreisen und kreisfreien Städten aktuell veröffentlichen Zahlen geben. Das gilt für die Zahl der Neuinfektionen und – in geringerem Maße – auch für die Sieben-Tage-Inzidenz.

