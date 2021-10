Potsdam

Astrid Lindgren ist wohl die bekannteste Kinderbuch-Autorin der Welt. Sie erhielt den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels und den Alternativen Nobelpreis. Pippi Langstrumpf, die Kinder aus Bullerbü, Michael aus Lönneberga, Kalle Blomquist, Ronja Räubertochter: sie alle berühren das Herz und bringen die Fantasie zum Tanzen. Im Staatstheater Cottbus zeigt jetzt Regisseurin Ulrike Müller die Bühnenversion des Romans „Mio, mein Mio“.

Verzauberter Apfel

Mio, ein neunjähriger Waisen-Junge, heißt eigentlich Bo Wilhelm Olsson und wird von allen Bosse genannt. Seine Mutter ist bei der Geburt gestorben, seinen Vater kennt er nicht, er sei ein Lump, behaupten die unfreundlichen Pflege-Eltern. Bosses Leben ändert sich, als ihm die Frau im Obstladen einen verzauberten Apfel in die Hand drückt und einen Postkarte gibt, die er in den Briefkasten werfen soll: Sie ist an den König aus dem Land der Ferne gerichtet und informiert ihn, dass das Kind, nach dem er so lange gesucht hat, endlich auf dem Weg zu ihm ist. Das verlorene Kind ist niemand anderes als Bosse, der nur noch den Stöpsel einer herumliegenden Flasche öffnen muss, aus der (schöne Grüßen von den Märchen aus Tausendundeiner Nacht) ein Geist in die Freiheit entfleucht und den Jungen zum Dank ins Land der Ferne und in die Arme des Königs führt.

Schwarze Vögel des Todes

„Mio, mein Mio“ ruft der Vater, der fortan mit seinem klugen und mutigen Jungen ausgelassen spielt und Schabernack treibt. Doch die heile Welt einen tiefen Riss: hinter dem Wald der Dunkelheit liegt das Land Außerhalb, dort herrscht Ritter Kato, der (schöne Grüße von Wilhelm Hauff) ein kaltes Herz aus Stein hat und auf seinen Beutezügen Kinder entführt und sie in schwarze Vögel des Todes verwandelt. Mio braucht lange, bis er kapiert, was alle von ihm erwarten: Er soll mit dem durch die Lüfte reitenden Pferd Miramis ins Land Außerhalb reisen, Ritter Kato töten, die entführten Kinder befreien und die Menschen vom Bösen heilen. Damit das gelingen kann, braucht er Mut und Fantasie, ein Zauber-Schwert und einen Umhang, gewebt aus märchenhaftem Traumstoff, der ihn (schöne Grüße an Joanne K. Rowling und Harry Potter) unsichtbar und unbesiegbar macht.

Szenenbild aus „Mio, mein Mio“. Quelle: Marlies Kross

Tretauto statt Pferd

Regisseurin Ulrike Müller hat all die märchenhaften Orte und Geschehnisse, die sich im Niemandsland zwischen Traum und Wirklichkeit abspielen, klug vereinfacht, charmant ironisiert und mit vielen Anspielungen versehen. Licht-Räume, als hätte Bob Wilson sie gemalt. Häuser gleichen expressionistischen Scherenschnitte. Hügel werden zu einem rotierenden Holzpodest und würden gut ins karge epische Theater von Brecht passen. Auch dass Mio oft neben sich tritt und die Handlung kommentiert, hätte dem ollen Brecht gefallen. Miramis ist kein fliegendes Pferd, sondern ein schnittiges Tretauto. Ritter Kato knarzt metallisch und bewegt sich wie falsch programmiertes Computer-Monster. Erschlagen wird es von Mio mit einem Laserschwert, das aus dem „Krieg der Sterne“ auf die Bühne gefallen zu sein scheint. Abstrakte Zeichen und satirische Signale, eine ins nichts führende Tür, ein Flaschengeist, der auf einen Vorhang projiziert wird, ein weiter Rock, der zum Tante-Emma-Laden mutiert, ein Vogel-Käfig, der als Kerker dient. Der König ist ein flotter Tänzer, Mio ein taffer Bursche. Das Böse ist ziemlich einfältig, man kann es erschlagen oder einfach Weglachen und in den Theater-Orkus versenken.

Flott und frech

Ob klein oder groß, jung oder alt: über diesen Bühnen-Zauber wird viel geschmunzelt und gelacht. Wenn das Böse besiegt ist, werden aus den vorher als Lichtreflexe über den Bühnen-Himmel flatternde Todes-Vögeln wieder Kinder mit befreitem Herz und starker Stimme. Sie singen und tanzen und freuen sich, dass Mensch und Tier vereint sind und die Welt sich mit Licht erfüllt. Die wunderbar wandelbaren Schauspieler wechseln ständig Rollen und Kostüme, singen mit ironischem Lächeln auf den Lippen und tänzeln mit schrägem Wiege-Schritt. Dass Erwachsene in engen Kinderklamotten stecken, ist völlig schnurz. Zwei Musiker spielen live auf diversen Instrumenten und rollen einen schillernden Sound- und Song-Teppich aus, der Brücken baut zwischen Gestern und Heute und die Utopie zur Realität erklärt. Alles ziemlich flott und frech. Intelligente und hintersinnige Unterhaltung für Menschen zwischen 8 und 88. Was will man mehr?

info Nächste Vorstellungen am 27. November sowie am 12., 19., 25., 26. Dezember. Karten unter 0355 / 824 242. Staatstheater Cottbus.

Von Frank Dietschreit