Potsdam

Brandenburg reißt seit Tagen Negativ-Rekorde bei den Corona-Infektionszahlen. Inzwischen liegt das Land bei den meisten Infektionen bundesweit an vierter Stelle – nur Sachsen, Bayern und Thüringen sind noch darüber. In den Krankenhäusern herrscht Alarmstimmung. Die Überlastung droht.

Diese dramatische Lage im Blick, die in vielen Ländern herrscht, einigte sich die Runde der Ministerpräsidenten der Länder mit dem Bund auf neue gemeinsame Maßnahmen im Kampf gegen Corona.

Brandenburg übernimmt Regeln

Brandenburg dürfte diese Regeln komplett übernehmen, die die geltenden Maßnahmen aus der Corona-Verordnung von voriger Woche noch einmal deutlich verschärfen. Darauf deuten klar Äußerungen von Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) kurz nach der Runde. „Wir haben ein sehr gutes Ergebnis erzielt“, sagte er. Sein rot-schwarz-grünes Kabinett hatte sich in der vorigen Woche auf eine 2G-Pflicht, mehr Testen in Pflegeheimen und Maskenpflicht an Grundschulen verständigt. Nun muss diese Verordung erneut angepasst werden.

Es wird künftig weit darüber hinaus gegangen. Und Woidke stellte klar: Das Ende der Fahnenstange ist möglicherweise noch nicht erreicht. Weitere Verschärfungen sind möglich.

Teil-Lockdown für Ungeimpfte

Fest steht: Im Licht der rasanten Zunahme der Infektionen wird es für Menschen, die nicht geimpft sind, noch ungemütlicher als bislang. Worauf sich Bund und Ländern einigten, ist nichts anderes als ein Teil-Lockdown für Ungeimpfte.

Die Regelungen im Überblick:

Partielle Impfpflicht: Die Länder wollen Beschäftigte in Krankenhäusern, Pflege- und Behindertenheimen sowie bei mobilen Pflegediensten zur Corona-Impfung verpflichten, und zwar „einrichtungsbezogen“ und bei Kontakt mit besonders gefährdeten Personen. Der Bund soll dies umsetzen.

Schwellen-Stufenplan: Bei Überschreiten bestimmter Belastungsschwellen in den Kliniken sollen einheitlich schärfere Corona-Maßnahmen greifen. Dafür soll es drei Stufen geben.

Bei Überschreiten des Schwellenwertes von 3 soll es flächendeckend 2G etwa für Veranstaltungen und für die Gastronomie geben. Bei Überschreiten des Wert von 6 sollen es 2G plus geben – dann soll in bestimmten Einrichtungen auch für Geimpfte und Genesene zusätzlich Testnachweise Pflicht sein. Bei Überschreiten des Schwellenwerts von 9 sollen die Länder dann von weitergehenden Beschränkungen Gebrauch machen.

In Brandenburg liegt diese Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz bei 2,92. Das ist die Anzahl der Patientinnen und Patienten, die mit einer COVID-19-Erkrankung stationär behandelt werden, innerhalb der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner.

Kontrollen: Die Länder wollen die Einhaltung der Schutzmaßnahmen stärker kontrollieren und den rechtlichen Rahmen für Bußgelder ausschöpfen. Auch die Beibehaltung der bereits wieder eingeführten kostenlosen Bürgertests wurde noch einmal bekräftigt.

Wirtschaftshilfen: Besonders belastete Unternehmen bekommen in der Corona-Krise länger Wirtschaftshilfen. Der Bund verlängert die bisher bis Jahresende befristete Überbrückungshilfe III Plus bis Ende März 2022.

Impf-Appell: Bund und Länder rufen alle bisher Ungeimpften auf, „sich solidarisch zu zeigen“ und sich impfen zu lassen. Sie wollen die Impfangebote ausweiten. Der Bund soll prüfen, ob der Kreis der Menschen, die impfen dürfen, ausgeweitet werden kann. Jeder soll sich spätestens sechs Monate nach der Zweitimpfung eine Auffrischungsimpfung verabreichen lassen können.

Nach Zulassung des erforderlichen Impfstoffs sollen ab der zweiten Dezemberhälfte auch Kinder zwischen 5 und 11 Jahren nach individueller Beratung und Risikoeinschätzung geimpft werden können, heißt es im Beschluss der MPK.

3G: In der Bahn und im öffentlichen Personennahverkehr wird zusätzlich zur Maskenpflicht die 3G-Regel eingeführt – also der Zugang für Geimpfte, Genesene oder aktuell Getestete. Auch am Arbeitsplatz soll die 3G-Regel kommen – es sei denn, betriebliche Gründe machen das unmöglich.

Woidke: Beim Impfen schneller vorankommen

Ministerpräsident Woidke schien ein wenig selbst überrascht zu sein, wie wenig Streit es – verglichen mit vorherigen Runden – zwischen den sehr unterschiedlich mit Corona belasteten Ländern und dem Bund gegeben hatte. Es habe eine „große Konstruktivität“ geherrscht, sagte Woidke. Denn alle habe das eine große Ziel geeint, die Pandemie schnell in den Griff zu bekommen und dafür zu sorgen, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet wird.

Für ihn steht fest: „Wir müssen beim Impfen schneller vorankommen.“ Das würde das gesamte System nochmal vor große Herausforderungen stellen.

Am Freitag hat Woidke zu einem Impfgipfel eingeladen, an dem die Landräten und Oberbürgermeister und vertreter der Krankenhäuser und Ärzteschaft teilnehmen werden. Für die Booster-Impfung und die Erstimpfung solle es weitere deutlich ausgebaute Impfangebote geben.

Von Igor Göldner