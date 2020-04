Das bedeutet das Coronavirus für das SOS Kinderdorf

Brandenburg/Havel

Für die Kinder vom SOS Kinderdorf in Brandenburg an der Havel ist das eine schwere Zeit. „Viele von ihnen verstehen das gar nicht so richtig“, erzählt Einrichtungsleiter Matthias Fischer-Kallenberg gegenüber der MAZ. Sie dürfen, um eine Ansteckung mit dem Coronavirus möglichst zu verhindern, aktuell keine Besucher mehr empfangen. Dazu zählen auch ihre leiblichen Eltern. „Der Kontakt geht jetzt nur übers Telefon oder Internet.“

Leben hat sich verändert

In Brandenburg an der Havel leben fünf Familien mit insgesamt 23 Kindern im stationären Bereich – der einzige im Land Brandenburg und die zweitälteste Einrichtung in den neuen Bundesländern. Im nächsten Jahr feiert sie ihren 25. Geburtstag. Bis zum Herbst laufen noch umfangreiche Umbaumaßnahmen. Das läuft alles wie geplant weiter. Doch das Leben sei laut dem Einrichtungsleiter nicht mehr so, wie es einmal war.

Dort wo sonst etliche Kinder toben ist jetzt tote Hose. Quelle: Jacqueline Steiner

Das System dahinter ist nämlich gigantisch. Neben den Tagesmüttern gibt es etliche Erzieher und viele weitere Helfer. „Sie alle zu organisieren ist nun viel aufwendiger“, erzählt Matthias Fischer-Kallenberg. Hinzu komme die Ungewissheit, wie es nach Ostern weiter geht. Die Kinder gehen seit fast drei Wochen nicht mehr zur Schule oder in den Kindergarten. Sie stünden kurz vor einem Lagerkoller. Jetzt sind erst einmal Osterferien, die es aber in dieser Form so auch noch nie gab.

Kinder können sich austoben

„Die Kinder sind ein Stück weit von Außenwelt abgeschottet“, erzählt der Leiter des SOS Kinderdorfes in Brandenburg/Havel. Sie haben aber das Glück, dass alle Häuser miteinander verbunden sind. In kleinen Gruppen können sie zusammen spielen und sich auf dem eigenen Grundstück im Freien austoben. Die Erzieher arbeiten nur noch Etappenweise, die Mitarbeiter der Verwaltung alle im Homeoffice, wie Fischer-Kallenberg weiter berichtet.

Matthias Fischer-Kallenberg, Einrichtungsleiter vom SOS Kinderdorf in Brandenburg an der Havel. Quelle: Jacqueline Steiner

Um die schulfreie Zeit gut zu überstehen haben die Kinder Lerngruppen gebildet. „Das haben wir bis jetzt ganz gut geschafft. Wenn es mit der Schule aber nicht bald weitergeht, sind auch wir ein Stück weit überfordert“, so der Einrichtungsleiter. Unterdessen gebe es auch in den vielen anderen Bereichen des SOS Kinderdorfes große Einschränkungen.

Notbetreuung in der SOS-Kita

Dazu gehöre eine Kindertagesstätte in unmittelbarer Nähe mit 122 Plätzen – 82 in der Kita und 40 im Hort. Derzeit läuft dort eine Notbetreuung für Kinder, deren Eltern in systemrelevanten Berufen arbeiten. Das betreffe laut Matthias Fischer-Kallenberg aktuell 33 Kinder.

Der ambulante Bereich, mit der Erziehungs- und Familienberatung, ist komplett auf die Telefonie umgestellt, so der Einrichtungsleiter weiter. „Dennoch ist uns wichtig, den persönlichen Kontakt nicht völlig abreißen zu lassen, um den Schutz der Kinder zu weiterhin gewähren.“

