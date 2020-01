Das bisschen Landtag ist doch nicht so schwer

Potsdam

Das Beste aus beiden Welten hat sich Saskia Ludwig gesichert: Einen Platz unter der Glaskuppel des Berliner Reichstags – das Bundestagsmandat hat Michael Stübgen freigemacht, als er Brandenburgs Innenminister wurde. Und das gute alte Landtagsmandat, welches Ludwig seit 2004 als Heimatbasis nutzt.

Kritik aus der eigenen Partei

Ludwig hat sich schon immer viel zugetraut, aber mit dem Doppelmandat zieht sie jetzt zusehens Kritik aus den eigenen Reihen auf sich, neuerdings auch von Landesparteichef Stübgen. Die Kritik ist nachvollziehbar, denn Ludwig gibt allen anderen 87 Parlamentariern im Potsdamer Stadtschloss zu verstehen: Das bisschen Landtag kann man doch sozusagen auf einer Pobacke absitzen.

Bundespolitisches Sendungsbewusstsein

Aus Ludwigs Perspektive ist die Sache klar. In der ziemlich liberalen Brandenburger CDU bekommt die Ex-Vorsitzende und Rechtsauslegerin keinen Fuß mehr auf den Boden. Nimmt man ihr mannigfaltig dokumentiertes bundespolitisches Sendungsbewusstein hinzu, spricht vieles für Berlin. Andererseits sind anderthalb Jahre prognostizierte Mandatsdauer – sollte die GroKo halten – etwas kurz, um entspannt in die Zukunft blicken zu können. Deshalb will Ludwig den Platz im Landtag nicht aufgeben. Der Glamourfaktor ist deutlich geringer. Doch fünf Jahre Planungssicherheit entfalten wohl ihren eigenen Reiz.

Von Ulrich Wangemann