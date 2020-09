Potsdam

Die Lausitz soll das modernste Instandhaltungszentrum für Züge in Europa erhalten – was genau ist geplant? Die wichtigsten Fakten im Überblick.

Ist das Cottbuser Werk jetzt endgültig gerettet?

So sieht es aus. Der Ausbau des Bahnwerks in Cottbus markiert einen Wendepunkt in der Geschichte des fast 150 Jahre alten Standorts. 1878 gegründet, diente der Standort zunächst der Wartung von Dampflokomotiven. Heute ist das Werk auf Diesellokomotiven spezialisiert. Seit der Wiedervereinigung waberten immer wieder Schließungsgerüchte durch die Region, Personal wurde in mehreren Wellen abgebaut. 2006 etwa kündigte die Railion AG – die Bahn-Güterverkehrssparte – ihren Auftrag. Auch 2016 beunruhigte ein geplanter Stellenabbau die Belegschaft.

Nun scheint der Standort so sicher, dass der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) am Donnerstag äußerte: „Man kann jetzt hier anfangen, lernen, Karriere machen – und hier in Rente gehen.“ Für Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) bedeutet der Ausbau des Bahnwerkes Cottbus „endlich Klarheit“ für die Lausitz.

Was passiert künftig mit den ICE-Zügen in dem Cottbuser Werk?

Auf dem Gelände soll laut Bahn eine 400 Meter lange Halle gebaut werden, in der komplette Hochgeschwindigkeitszüge des Typs ICE4 zerlegt werden können. Ein ICE muss alle 1,5 Millionen Kilometer in die Inspektion. Diese dauert in der Regel vier bis fünf Wochen. Laut Sabina Jeschke, im Bahnvorstand zuständig für Digitalisierung und Technik, sollen die Züge künftig automatisch mit dem Instandsetzungsbetrieb kommunizieren.

Auf diesem Wege weiß die Belegschaft in den Werkstätten schon vor Eintreffen des Zugs, welche Teile verschlissen sind und ausgetauscht werden müssen. Jeschke zufolge soll der Einkauf auf diese Weise automatisiert werden. Bislang werden Schäden meist erst im Zuge der Reparatur bekannt. Seien Teile nicht auf Lager, könne man sie per 3D-Drucker herstellen. Die Bahn habe im Jahr 2019 10.000 Ersatzteile per 3D-Drucker gefertigt. „Roboter, lernende Maschinen und künstliche Intelligenz verkürzen den Werkstattaufenthalt der ICE-Züge radikal“, so Vorstand Jeschke. Damit kämen die Züge schneller wieder in den Verkehr.

Welche Rolle spielt Cottbus künftig im Konzern?

Die Bahn hat gerade neue ICE-Züge im Wert von einer Milliarde Euro bestellt. Sie will verstärkt auf diese Hochgeschwindigkeitsfahrzeuge setzen, um etwa zwischen Metropolen einen Halbstunden-Takt anzubieten, wie Konzernvorstand Roland Pofalla sagt. Um den bis im Jahr 2026 auf 420 Einheiten anwachsenden Fuhrpark an ICEs instandhalten zu können, sei das Cottbuser Werk wichtig, so Pofalla. Die Anlage verdreifache die Werkstattkapazitäten des Konzerns. „Dieses Werk hat Tradition, Cottbus ist der richtige Ort, es gibt erfahrene Kollegen und Platz für Erweiterung“, sagt Vorstand Pofalla. Es werde die modernste Anlage dieser Art in ganz Europa.

Welche Rolle spielt das Umrüstungsprogramm für alte Dieselloks?

Ein Referenzprojekt wird zukünftig in Cottbus eine viel größere Rolle spielen: Die Umrüstung der schweren Rangierlokomotiven der Baurreihe 294 – das sind jene Lokomotiven mit dem charakteristisch mittig herausragenden Führerhaus – von Dieselmotoren auf Hybridantrieb. Das heißt: Zum Verbrennungsmotor wird ein Elektromotor inklusive Batteriespeicher installiert. Beim Bremsen speichern die Fahrzeuge Energie in die Batterien und können diese später wieder zum Anfahren abrufen. Der Hybrid-Anteil am Lok-Motor reduziert den Kraftstoffverbrauch um 20 Prozent, auf kurzen Strecken kann rein elektrisch und damit geräuscharm gefahren werden.

Die Bahn will bis zum Jahr 2050 ein klimaneutraler Konzern werden, da passen die teils 40 Jahre alten Rußschleudern im jetzigen Zustand nicht mehr ins Konzept. Der Hybridantrieb ist an zwei Prototypen in Cottbus und München getestet worden, es fehlt aber noch die Zulassung. 2022 soll die große Umrüstung in Serie beginnen.

Wie viel Geld fließt in das Projekt?

Eigenartigerweise nannte die Bahn trotz Nachfrage keine Summe. Auch im Wirtschaftsministerium war nichts Genaues zu erfahren. Nach Angaben von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) geht es um eine Investition von einer Milliarde Euro. Die speist sich aus verschiedenen Töpfen.

Ist die Investition eine Antwort auf den Verlust von Industriearbeitsplätzen in der Region?

Ja. Ein erheblicher Teil des Geldes fließt aufgrund des Strukturstärkungsgesetz des Bundes, das den Kohleausstieg bis zum Jahr 2038 abfedern soll. Das Werk ist das erste große Vorhaben, das auf der Basis des Gesetzes in Angriff genommen wird.

Brandenburg erhält rund zehn Milliarden Euro, um den Strukturwandel zu bewältigen – insgesamt gehen 40 Milliarden an die deutschen Braunkohleregionen. 1,3 Milliarden Euro fließen auch in den Ausbau der Bahnstrecken in die Lausitz. Die Routen von Cottbus nach Berlin, Leipzig, Dresden und Görlitz werden laut der Deutschen Bahn ausgebaut, elektrifiziert und für höhere Geschwindigkeiten fit gemacht. Auch die Strecken nach Forst, Guben und in die polnische Nachbarregion sollen modernisiert werden. Es werde mehr und schnellere Verbindungen aus der Region in alle Richtungen geben, kündigte DB-Vorstand Pofalla an.

Welche anderen Projekte werden aus den Strukturwandel-Milliarden in der Lausitz finanziert?

Cottbus soll in Zusammenarbeit mit dem Carl-Thiem-Klinikum nach Plänen der Landesregierung eine medizinische Fakultät erhalten. Es wäre die erste eigenständige Landes-Universitätsmedizin in Brandenburg. Die Technischen Universität Cottbus-Senftenberg soll gestärkt werden, im Umfeld sollen Forschungsinstitute angesiedelt werden. Gefördert werden sollen auch mehrere Projekte zur Wassertstofftechnologie. Der Ausbau der A13 und der Bau von Güterverkehrs-Terminals in Schwarze Pumpe und Schwarzheide gehören ebenso zum Vorhaben-Katalog.

Von Ulrich Wangemann