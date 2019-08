Potsdam

Die Legislaturperiode neigt sich dem Ende zu. Fünf weitere Jahre haben SPD und Linke das Land regiert. Die Bilanz fällt zwiespältig aus: Einerseits steht Brandenburg in vielen Bereichen besser da als noch vor fünf oder zehn Jahren. Viele Probleme hat die Regierung aber zu spät angepackt. Ein Rückblick.

Arbeitsmarkt

Die Zahl der Arbeitslosen ist deutlich gesunken. Das steht eindeutig auf der Habenseite der Regierung. 2014 lag die Arbeitslosenquote bei 9,4 Prozent, im Juli 2019 lag sie bei 5,7 Prozent. Ein Problem bleiben die Langzeitarbeitslosen. Kritisch hat sich aber die Tarifbindung entwickelt. Nur 21 Prozent der Betriebe zahlen nach Tarif, die 49 Prozent aller märkischen Arbeitnehmer beschäftigen. In Westdeutschland arbeiten 57 Prozent aller Arbeitnehmer in einem Tarifjob.

Volle Züge

Auf den Bahnsteigen bilden sich Schlangen, zur Rush-Hour sind viele Züge überfüllt. Das treibt Pendlern die Zornesröte ins Gesicht. Die Landesregierung hat dieses Thema zu spät angepackt. Zwar wurden Verbesserungen auf den Weg gebracht, Verhandlungen mit dem Bund und der Bahn geführt, aber die Planungen für Schienenprojekte dauern sehr, sehr lange. Handlungsbedarf besteht allemal: Die Prognosen gehen davon aus, dass sich die Zahl der Passagiere auf einigen Strecken bis 2030 sogar verdoppeln wird.

Internet

Noch immer hat Brandenburg Lücken beim Breitbandausbau, das Surfen im Netz geht mancherorts nur im Schneckentempo. Und bei der Netzabdeckung gibt es überall noch Funklöcher. Beides ist aber nur bedingt die Schuld des Landes. Weil die Wirtschaft hier versagt hat, will das Land nun eigene Funkmasten aufstellen in jenen Regionen, in denen die Mobilfunkanbieter nicht bauen. Rund 80 Millionen Euro EU-Mittel sind dafür vorgesehen. Dazu muss Brüssel aber sein Okay geben. Und bis 2023 soll es überall schnelles Internet geben.

Kreisreform

Es ist die größte Niederlage der Landesregierung: die lange diskutierte, schlecht erklärte und handwerklich dilettantisch angegangene Kreisgebietsreform. Die Landkreise sollten neu vermessen und zusammengelegt werden. Doch wegen des großen Widerstands zog Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) die Reißleine. Die Reform wurde beerdigt. Auf einem Parkplatz in der Prignitz.

Schulen

In den zurückliegenden fünf Schuljahren wurden mehr als 5600 Lehrkräfte (inklusive sonstiges pädagogisches Personal) unbefristet eingestellt. 3900 Lehrkräfte gingen in diesem Zeitraum in Pension. Das hat positive Folgen für die Lehrer-Schüler-Relation. Sie stieg von 1:15,4 auf 1:14,4. Auch die Arbeitsbedingungen für Pädagogen wurden verbessert, unter anderem wurde die Gehaltsgruppe der Grundschullehrer verbessert. Manko: Die Zahl der Quereinsteiger steigt deutlich an. Das kritisiert nicht zuletzt die Lehrergewerkschaft scharf.

Kitas

Auf Drängen der Eltern einigte sich die Koalition darauf, die Beiträge für das letzte Kita-Jahr abzuschaffen. Mit dem Geld aus dem Gute-Kita-Gesetz zahlt jetzt rund ein Drittel der Familien gar keine Gebühren mehr. Das kann die Koalition auf ihrer Habenseite verbuchen.

Polizeigesetz

Ein ziemliches Hickhack gab es nicht nur um die Folgen der Polizeireform, die schon in der letzten Legislaturperiode auf den Weg gebracht, dann aber in vielen Punkten wieder rückabgewickelt wurde. Die Zahl der Beamten stieg von 7500 wieder auf nun etwa 8250. Für einen handfesten Koalitionskrach sorgte die Reform des Polizeigesetzes. Am Ende stand ein Kompromiss: die Online-Durchsuchung und das Ausspähen von Handys mutmaßlicher Verbrecher wurde auf Druck der Linken gestoppt.

Justiz

Die Justiz fremdelt mit Rot-Rot. 2015 gingen Richter erstmals wegen der schlechten Personalausstattung auf die Straße. Die Verfahren sind in Brandenburg länger als in anderen Ländern. Das Land hat aber nachgebessert. Dennoch: Mehrfach wurden mutmaßliche Verbrecher wegen zu langer Verfahren aus der Untersuchungshaft entlassen. Zuletzt sorgte der Beschluss des Oberlandesgerichts für einen Skandal, durch den ein mutmaßlicher Drogendealer aus der Untersuchungshaft entlassen wurde – trotz erheblicher Fluchtgefahr. Kritik an derlei Entscheidungen verbittet sich das Gericht.

Schuldenabbau

Finanzminister Christian Görke (Linke) kann ganz zufrieden sein. Dank sprudelnder Steuereinnahmen hat Brandenburg seit 2013rund 850 Millionen Euro an Schulden abgebaut. Vergangenes Jahr erzielte Brandenburg einen Rekordabschluss über 600,9 Millionen Euro. 2017 lag das Plus bei 459,2 Millionen Euro. Die Opposition kritisiert aber, dass der Schuldenabbau nicht konsequent genug vorangetrieben wird, und stattdessen mit einem Teil des Geldes die Rücklagen aufgestockt werden. Und für die Zukunft bleiben auch noch 17,81 Milliarden Euro Schulden...

