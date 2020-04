Potsdam

Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst ( SPD) hat einen Plan zur Öffnung der Schulen ab dem 27. April veröffentlicht. Er umfasst allerdings nicht wie angekündigt alle Jahrgangsstufen. Wie es etwa mit den ersten Jahrgangsstufen weitergeht, ist offen.

Ab Montag, 27. April, öffnen die Schulen für die Jahrgangsstufe 10 von Ober- und Gesamtschulen, Gymnasien und Förderschulen. Dies hat vor allem mit den Abschlussprüfungen in der 10. Klasse zu tun. Außerdem will das Land die Prüfungsvorbereitung an Oberstufenzentren (2. Jahrgang der Fachoberschule, Fachschule Sozialwesen Berufsfachschule Soziales Berufsfachschule Landesrecht Fachschule Technik und Wirtschaft Unterricht in der Berufsschule 3. Lehrjahr) sicherstellen.

Ab dem 4. Mai werden die 6. Klassen der Grund- und Förderschulen, die Jahrgangsstufe 9 der Ober- und Gesamtschulen, des Gymnasiums und der Förderschulen sowie die Jahrgangsstufe 11 des Gymnasiums und die Jahrgangsstufe 12 der Gesamtschule wieder mit dem Unterricht beginnen.

Ab dem 11. Mai2020 sollen dann auch die Jahrgangsstufe 5 der Grund- und Förderschulen wieder ein regelmäßiges Unterrichtsangebot erhalten. Dies war bereits bekannt. Einen Plan, wann zum Beispiel die übrigen Grundschulklassen wieder unterrichtet werden, gibt es noch nicht. Das hängt unter anderem von den Beratungen der Kultusministerkonferenz (KMK) ab.

Ernst setzt weiter auf Homeschooling

Schüler, die die Schulen noch nicht besuchen dürfen, weil für sie ein Beschulungsplan fehlt, werden laut Ministerium weiterhin von ihren Lehrern mit Aufgaben versorgt.

Wie Ministerin Ernst bereits angekündigt hatte, soll es ab dem 4. Mai ein Präsenz-Angebot für jene Kinder geben, die durch das Homeschooling nicht gut erreicht werden können. Das betrifft Schüler der Grundschulen und der Sekundarstufe I (Klasse 7 bis 10). Allerdings ist unklar, wie diese Schüler identifiziert werden sollen. Außerdem steht deren Beschulung unter dem Vorbehalt, dass an den Schulen genügend Platz zur Einhaltung der Abstandsregeln ist.

Geodreieck ausleihen ist nicht

Eltern stehe es frei, ihre Schüler zu Hause zu lassen, wenn sie einer Risikogruppe angehören oder wenn im Haushalt jemand lebt, der zu einer Risikogruppe gehört, heißt es. Wenn Kinder Erkältungssymptome wie Husten, Fieber, Schnupfen oder Halsschmerzen haben, sollen sie lieber zu Hause bleiben, bis sie wieder vollständig symptomfrei sind, heißt es

Zu den Hygieneregeln an Schulen gehört regelmäßiges, gründliches Händewaschen mit Wasser und Seife sowie die Wahrung eines Mindestabstands von anderthalb Metern zu anderen Personen. In Schulbussen und anderen Räumen, wo dieser Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, soll eine Schutz- oder Alltagsmaske getragen werden. Das Ministerium fordert außerdem eine „korrekte Hust- und Niesetikette“ ein.

Weiter gilt in den Schulen ein Ausleih-und Tauschverbot von Gegenständen und Essen mit anderen Personen. Das ausleihen von Geodreiecken, Linealen oder Stiften ist damit tabu.

Klassen werden geteilt

Um die Ansteckungsgefahr zu minimieren, sollen Lerngruppen möglichst immer in demselben Raum unterrichtet werden und Schüler einen festen Arbeitsplatz haben. In jeder Phase des Unterrichts soll der Abstand zwischen den Sitzplätzen anderthalb Meter betragen. Gruppentische sind untersagt. Bei der Planung von Pausenzeiten soll eine Vermischung der verschiedenen Lerngruppen vermieden werden.

Wie Ernst bereits angekündigt hatte, werden die Grundschulklassen auf zwei Räume verteilt. An den weiterführenden Schulen gilt folgende Aufteilung: Montags, mittwochs und freitags besucht die einen Hälfte die Schule, dienstags und donnerstag die andere Hälfte. Nach einer Woche wird getauscht. Damit erhalten alle Schülerinnen und Schüler einer Klasse den gleichen Unterricht, bei gleichen Lehrkräften im gleichen Raum. Das heißt aber auch, dass für den Präsenzunterricht nicht mehr genügend Zeit bleibt. Dies soll durch Heimunterricht ausgeglichen werden.

Von Torsten Gellner