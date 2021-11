„Das kostet Nerven“: Warum Speditionen kaum noch Fernfahrer finden

Potsdam/Hannover

Lutz Garstelle schnappt sich die Ameise und schiebt ihre Gabelzinken unter die Palette, auf der sich eine komplette Küche befindet, hochkant gestapelte Pakete, mit Folie umwickelt. Garstelle zieht das übermannshohe Bündel mithilfe der Ameise aus dem Kasten des Transporters auf die Ladebordwand und lässt sie herunter. Der Fußweg zu dem eleganten grauen Haus der Empfängerin ist mit kleinen Steinen gepflastert, sehr uneben, Garstelle zieht vorsichtig, ein paarmal schwankt die Küche bedenklich. Aber er stellt die Lieferung schließlich unbeschadet vor der Garage ab.

Eigentlich hatte sich die Dame des Hauses gewünscht, dass Garstelle alles in die Garage bugsiert. Aber das Tor ist zu niedrig, man hätte die Lieferung auseinandernehmen müssen; Garstelle hat der Kundin behutsam nahegebracht, dass das nicht sein Job ist. Sein Job ist das Ausliefern. Jetzt noch eine Unterschrift. Erledigt. Weiter.

Küche abladen: Fahrer Lutz Garstelle hat das Paketbündel mithilfe des Hubwagens „Ameise“ auf die Ladebordwand verfrachtet. Quelle: Bert Strebe

Lutz Garstelle ist Lkw-Fahrer bei der Spedition Krage in Potsdam. An diesem Tag hat er um fünf Uhr früh angefangen, die Tour mit dem Mercedes-Sprinter ist seine letzte heute. Einmal Berlin-Frohnau, die Küche, einmal Neuruppin, Kunststoffteile für Kabelschächte plus Zubehör. „Das Fahren ist ja das Geringste“, sagt Garstelle, während er mit der Ameise – das ist ein kleiner Hubwagen, der wie ein Gabelstapler unter eine Palette fassen und sie anheben kann – über den Fußweg zurück zum Sprinter rumpelt.

Lutz Garstelle wurde 1961 geboren. Er wollte nach der Schule nicht ans Fließband, er begann eine Lehre beim DDR-Betrieb Kraftverkehr Potsdam. Nach der Wende arbeitete die Firma mit der hannoverschen Spedition Krage zusammen, heute ist sie ein eigenständiges Krage-Unternehmen unter der Leitung von Joachim Krage. Er habe Glück gehabt, sagt Lutz Garstelle, während er den Sprinter Richtung Neuruppin steuert: „Ich war nicht einen Tag arbeitslos.“

Auf- und Abladen geht aufs Kreuz

Aber er lässt auch keinen Zweifel daran, dass sein Job anstrengend ist. All der Verkehr, die Staus, der Termindruck, die hupenden Autos, wenn ihnen ein Lkw im Weg ist, „das kostet Nerven“. Und das Auf- und Abladen der Ware „geht ganz schön aufs Kreuz“. Würde er die Arbeit einem jungen Menschen empfehlen? Lutz Garstelle zögert, schaut in die Gegend, die hübsch ist, seit wir aus der Stadt raus sind, überall Herbstfarben, er schiebt die Lesebrille noch ein Stück weiter in die Stirn, dann sagt er: „Eigentlich nicht.“ Damit ist er nicht allein. Selbst der Arbeitgeberverband DSLV, der Bundesverband Spedition und Logistik, bezeichnet den Fahrerberuf derzeit als „alles andere als attraktiv“.

Die Transporte auf deutschen Straßen haben stetig zugenommen, zuletzt von 3,3 Milliarden (2013) auf 3,7 Milliarden Tonnen (2020). Tendenz steigend (und man fragt sich unwillkürlich, warum die Politik nicht längst dafür gesorgt hat, dass mehr Fracht auf der Schiene befördert wird). Zugleich ist die wirtschaftliche Lage angespannt, vor allem durch die Konkurrenz aus Osteuropa.

Immer mehr ausländische Speditionen

Von den laut Bundesamt für Güterverkehr 20,824 Milliarden gefahrenen mautpflichtigen Kilometern auf deutschen Straßen allein im ersten Halbjahr 2021 lag der Anteil der in Deutschland zugelassenen Lkws bei noch 57,7 Prozent. Tendenz fallend. Polnische, rumänische und litauische Firmen drängen mit Billigangeboten in den Markt und verzeichnen Zuwächse zwischen 10 und 14 Prozent.

Ihre meist schlechtbezahlten Fahrer kurven mitunter quer durch Europa, haben an einem Tag Möbel, am anderen Metallwaren geladen, am dritten Tag irgendwas anderes, und wenn gerade kein Auftrag reinkommt, campieren sie auf Parkplätzen und in Gewerbegebieten. Vor allem solche Lkws sind es, mit denen immer mehr Parkplätze entlang der Autobahnen zugestellt sind, oft stehen sie schon auf den Standspuren.

115 „Autos“, 120 Fahrer: Firmenchef Joachim Krage in Potsdam. Quelle: Bert Strebe

Lutz Garstelle und seine Kollegen von der Spedition Krage stehen da nicht. Man müsse unterscheiden zwischen den „Trampern“, die immer irgendwo auf Achse seien, und dem Stückgutverkehr, den er betreibe, sagt Chef Joachim Krage. Die Branche ist grob zwischen Komplettladungsverkehr (eine Lkw-Fuhre von einem Absender für einen Empfänger), dem Stückgut (größere Einheiten, auf einem Transport zusammengefasst) und dem Kurier- oder Paketdienst (kleine Einheiten für Endkunden) unterteilt.

Aber die Grenzen sind inzwischen fließend. Auch Krage liefert mittlerweile kleinteiligere Waren aus. Das Onlinegeschäft ist bei ihm in Potsdam um 300 Prozent gewachsen und macht jetzt 20 Prozent der 25 Millionen Euro Umsatz aus. Seine Fahrer jedenfalls, sagt Krage, säßen abends zu Hause auf dem Sofa. Es sei denn, sie hätten Nachtschicht.

Früher am Lindener Hafen

Joachim Krage, 71 Jahre alt, ist in Hannover aufgewachsen. Am Lindener Hafen befand sich das Fuhrunternehmen seines Vaters und seines Onkels, gegründet 1909 in Rodewald bei Nienburg. Es fuhr für Bahlsen, Pelikan und andere. Joachim Krage hat das Speditionsgeschäft bei Hellmann in Osnabrück gelernt, später sind er und sein jüngerer Bruder Mathias in den Familienbetrieb eingestiegen. 2009 haben sie einen neuen Firmenstandort in Langenhagen gebaut.

Aber Joachim Krage hatte sich schon direkt nach der Wende in Ostdeutschland umgetan, ist monatelang mit dem Wohnmobil herumgefahren und hat Kontakt zu Fuhrbetrieben aufgenommen, hat sein Herz an Potsdam („zum Niederknien“) verloren. Und 2019 gab es mit der Spedition Noerpel einen Übernahmeinteressenten für den Standort Langenhagen. Die Krage-Brüder verkauften und konzentrieren sich seitdem auf Ostdeutschland, Joachim Krage auf Potsdam, Mathias Krage auf die Spedition Krage & Gerloff in Halberstadt.

17.000 Quadratmeter Lagerfläche: Joachim Krage in einer seiner Hallen. Quelle: Bert Strebe

Krage Potsdam verfügt über 17.000 Quadratmeter an Lagerhallen und hat 120 Fahrer und 115 „Autos“, wie man hier sagt, vom Transporter bis zum 40-Tonner. Die Firma ist Teil eines Verbunds, innerhalb dessen man Touren aufteilt, aber sie ist nicht konzerngebunden. „Wir gehören zu den letzten freien Radikalen“, sagt Joachim Krage und lacht in seinen Bart hinein.

Lutz Garstelle ist in Neuruppin angekommen, wo das Kabelschachtmaterial abgeliefert werden soll. Aber unter der angegebenen Adresse stehen nur ein paar Container auf einem Grundstück, kein Mensch zu sehen. Was tun? Garstelle telefoniert mit Zentrale und Auftraggeber, bekommt die Auskunft, alles auf dem Grundstück abzustellen, schickt Fotos und lässt sich die Genehmigung per SMS quittieren – sonst hätte er alles wieder mitnehmen müssen (was auch vorkommt). Als Fahrer muss Garstelle so was selbstständig regeln, muss mit Kunden umgehen können (manche sind freundlich, manche nicht), muss jeden Tag neu die Route festlegen. Mit Fließband hat das tatsächlich nichts zu tun.

Alle Details auf dem Scanner: Fahrer Lutz Garstelle. Quelle: Bert Strebe

Wir fahren zurück nach Potsdam, wo sich Garstelles Kollege Heiko gerade auf eine Fahrt nach Hannover vorbereitet. Es ist eine Tour, die die Spedition Krage seit 40 Jahren bedient: Ersatzteile für Daimler-Benz Berlin aus einem Zentrallager in Ricklingen abholen, im Gegenzug werden Tauschteile wie Motoren nach Ricklingen geschafft. Heiko heißt nicht Heiko, er möchte seinen richtigen Namen aber nicht öffentlich nennen. Heiko war bis zur Wende bei den DDR-Grenztruppen. Heute ist er 56 und seit 30 Jahren bei Krage.

Seit 25 Jahren fährt er (auch) die Hannover-Tour. Ist das nicht langweilig? Es sei immer wieder was los, erzählt Heiko, als wir auf der A2 sind, die unter Truckern wegen der vielen polnischen Kollegen „Warschauer Allee“ heißt. Mit „was los“ meint Heiko nicht nur die ewigen Baustellen und Staus, die ihn diesmal zwingen, bei Burg abzufahren und bis Lostau über Land zu kurven. Er meint auch, dass es immer wieder Verrückte gibt. Wie aufs Stichwort schießt ein weißer Passat rechts am 18-Tonner vorbei und quetscht sich weiter vorn in die Spur, auf lebensgefährliche Weise.

Mit dem Hänger rückwärts in schmale Lücken

Heiko hat fast immer gute Laune, auch wenn sein Job stressig ist und viel Können erfordert – zum Beispiel, das mit Hänger 18 Meter lange Gefährt rückwärts in schmale Lücken zu manövrieren. Heiko raucht nicht (mehr), aber er weiß, dass viele Kollegen das tun, und sie gucken während der Fahrt Filme und telefonieren mit dem Handy am Ohr. Aus der Pkw-Perspektive kann man das nicht sehen, vom Führerhaus aus schon.

Der Mercedes-Truck, vier Jahre alt und eine Million Kilometer auf dem Tacho, hat einen Tempomat und eine Abstandsautomatik, die von selbst herunterbremst, wenn man dem Vordermann zu nahe kommt. Heiko fährt aber auch ohne Elektronik ziemlich konstant 90. Vorgeschrieben sind eigentlich 80, doch solange die Fahrer es nicht überziehen, sagt die Polizei nichts. Die Daten einschließlich der Ruhezeiten (45 Minuten nach viereinhalb Stunden Fahrt) werden von elektronischen Fahrtenschreibern erfasst.

Staus zwingen Lkw-Fahrer zum Abfahren, aber auch auf der Landstraße lauern Verzögerungen: Baustelle bei Lostau. Quelle: Bert Strebe

In Deutschland fehlen laut Branchenvertretern rund 70.000 Fernfahrer. Jedes Jahr gehen 30.000 in Rente, 15.000 wachsen nach. Das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Bezahlung – bei Krage gibt es zwischen 10,61 und 13,47 Euro pro Stunde – und das Image der Lastwagen als Umweltverschmutzer schrecken ab. Heikos Lkw verbraucht knapp 23 Liter Diesel auf 100 Kilometer. „Alle wollen essen und einkaufen“, sagt er. „Aber dafür arbeiten, das wollen sie nicht.“ Der Bundesverband DSLV hofft auf die Wirkung von Imagekampagnen.

Endlich in Hannover: Heikos Truck kurz vor dem Mercedes-Ersatzteillager. Quelle: Bert Strebe

Die meisten Güter werden rund um Hannover befördert Das Statistische Bundesamt vermeldet für das Jahr 2020 ein Güteraufkommen auf deutschen Straßen von 3.661.900.000 Tonnen. Mit der Bahn werden nur 358.783.000 Tonnen befördert – knapp ein Zehntel. Die fünf dafür am meisten befahrenen Autobahnabschnitte liegen alle rund um Hannover auf der A2. Vor allem auf dem Stück zwischen Lehrte und dem Kreuz Hannover-Ost sind dreimal so viele Lkw unterwegs wie anderswo auf den Autobahnen. 1960 waren etwa 680.000 Lastkraftwagen in Deutschland zugelassen. Zu Beginn des Jahres 2021 waren es 3,41 Millionen. Niedersachsen rangiert in dieser Statistik hinter NRW, Bayern und Baden-Württemberg auf Platz 4. Das gilt auch für die Zahl der Speditionen, die allerdings aufgrund von Konzentrationen rückläufig ist: 2019 gab es in Deutschland rund 14.800 Speditionen, zehn Jahre zuvor waren es noch 16.300. Durch die steigende Zahl der Lkw kommt zu immer größeren Engpässen auf den Autobahnraststätten. Nach Zählungen des Bundesamtes für Straßenwesen besteht ein Fehlbestand von bundesweit rund 23.300 Lkw-Parkmöglichkeiten auf und an den Autobahnen. In Niedersachsen fehlen etwa 2400 Plätze.

Heiko hat persönlich was gegen den Fahrermangel getan. Sein Sohn fährt auch bei Krage, und eine Schülerpraktikantin, die bei Heiko mal mitgefahren ist, ist heute selbst Fernfahrerin. Von Klischees – König der Landstraße, Trucker-Romantik und der Quatsch, den manche Privatfernsehserien verbreiten – hält er nichts. Aber er mag seinen Job: „Ich will gar nichts anderes mehr machen.“ Und er mag es auch, dass er nicht zu denen gehört, die auf den Raststätten übernachten. „Da fahre ich gar nicht erst drauf.“

17.40 Uhr, Ankunft in Hannover, nach gut dreieinhalb Stunden. Jetzt muss Heiko noch abladen, dann Pause machen, dann neu aufladen. Wenn alles gut geht, ist er um elf zu Hause.

Von Bert Strebe