Potsdam

Mit 30 steht man auf eigenen Beinen. Man hat – in der Regel - das Elternhaus verlassen, beruflich und privat erste Erfahrungen gesammelt, vielleicht schon eine Familie gegründet. Man ist erwachsen, hat aber noch einen Weg zu gehen. Und Deutschland? Wo stehen wir als Gesellschaft nach drei Jahrzehnten Wiedervereinigung? Sind wir, um im Bild zu bleiben, aus dem Gröbsten raus?

Auf diese Frage gibt es ungefähr 80 Millionen Antworten. Jeder und jede in diesem Land hat sein eigenes „Deutschland-Gefühl“. Dass wir, angesichts unserer Geschichte, in Frieden und Freiheit inmitten eines vereinten Europas leben dürfen, ist ein großes Glück, man kann es nicht oft genug betonen.

Anzeige

Im Osten hat sich alles geändert

Zu diesem „Deutschland-Gefühl“ gehören aber auch die Erfahrungen der letzten drei Jahrzehnte. Und da gibt es – bei allen Gemeinsamkeiten – einen entscheidenden Unterschied zwischen Ost und West: Für viele Westdeutsche hat sich vor 30 Jahren nur wenig verändert. Wer in den 1980er Jahren in der Pfalz oder an der Nordsee gelebt hat, musste sich nach 1990 nicht umorientieren. Das alte Leben ging nach denselben Spielregeln weiter. Es sind einfach knapp 17 Millionen „Brüder und Schwestern“ dazugekommen.

Ganz anders in der ehemaligen DDR: Hier änderte sich alles. Für viele Ostdeutsche hieß das erstmal: Arbeitslosigkeit. Fast jeder Zweite verlor nach dem Zusammenbruch des maroden planwirtschaftlichen Systems seinen Job. Wer Arbeit hatte, musste sich häufig vom Chef aus dem Westen sagen lassen, dass Ausbildung und Berufsjahre nichts mehr wert seien in der neuen Welt.

Nicht alle Enttäuschten rennen zur AfD

Auch wenn inzwischen in Sachen Lebensqualität unglaublich viel erreicht wurde: Die harten Nachwende-Erfahrungen haben bei einer Generation - den heute über 60-Jährigen – eine tiefsitzende Enttäuschung hinterlassen. Nicht alle Enttäuschten rennen übrigens direkt zur AfD. Aber wenn Enttäuschung in Verbitterung umschlägt, dann manifestiert sich das Gefühl, „Bürger zweiter Klasse“ zu sein, eben auch in entsprechenden Wahlergebnissen und – schlimmer noch – in einer wachsenden Skepsis gegenüber demokratischen Institutionen.

Es geht um Fortschritte bei Löhnen und Gehältern

30 Jahre – das ist eine Generation. Die Kinder der Enttäuschten sind heute so alt wie die Einheit. Viel wird davon abhängen, wie sie die deutsche Wirklichkeit erleben. Wenn sie die Erfahrung machen, dass die Dinge, über die ihre Eltern immer geklagt haben, besser werden, dann wird auch die Skepsis schwinden. Es geht um konkrete Fortschritte bei Löhnen und Gehältern und um eine angemessene Repräsentanz in Führungspositionen, vor allem aber: um eigenständige Entwicklung, um Chancen. Der Osten ist hier auf gutem Weg, kann auf manchen Gebieten sogar Vorreiter werden. Brandenburg etwa hat mit dem Fokus auf erneuerbare Energien und alternative Antriebe – Stichwort Tesla – einen viel versprechenden Weg eingeschlagen. Vielleicht orientieren sich ja bald andere an uns – das wäre doch mal was!

Von Henry Lohmar