Nach einem spannenden Wahlsonntag ging der Krimi erst richtig los. Die große Volkspartei gibt es nicht mehr, alles deutet auf eine Dreierkoalition. CDU-Chef Armin Laschet sieht sich trotz seiner Zweitplatzierung als ebenbürtig mit SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Leser Walter Borck aus Brieselang hat einen nicht ganz ernst gemeinten Vorschlag, um die Sache abzukürzen: „Gut, jetzt werden wir zwei Bundeskanzler haben. Einer regiert am Montag, Dienstag und Mittwoch, der andere Donnerstag, Freitag und Sonnabend. Sonntags haben sie dann frei, sie müssen ja an ihre Gesundheit denken. Der Wahlsieger beginnt, alle vier Wochen wird gewechselt.“

Zerstrittenheit bestraft

Weniger witzig wird die Linke ihr Wahldebakel finden. Gerhard Jährig aus Zehdenick hat eine Erklärung für die massiven Stimmenverluste: „Der Wähler hat die Linkspartei mit ihrer Zerstrittenheit hart bestraft. Dazu kamen noch ein mangelhafter Wahlkampf und das Fehlen von Persönlichkeiten. Die Quittung: Die Linke kam nur auf 4,9 Prozent, wird aber mit drei Direktmandaten im neuen Bundestag wieder in Fraktionsstärke vertreten sein. Ich hoffe sehr, dass Olaf Scholz von der SPD der neue Bundeskanzler heißt.“

Das Foto spricht Bände

Während sich Demokraten um die Zukunft Deutschlands streiten, streiten Historiker, ob das Haus Hohenzollern durch sein Verhältnis zu den Nationalsozialisten zu den Totengräbern der Weimarer Demokratie gehörte. Zum MAZ-Beitrag „,Guerillakrieg’ gegen die Demokratie“ vom 28. September mit einem Bild des Kronprinzen Wilhelm hat Wolf Thieme aus Bad Belzig nur eine Frage: „Der Kronprinz Wilhelm mit Hakenkreuzarmbinde 1935, und da wagt es das Haus Hohenzollern, die Nähe zum Nationalsozialismus zu leugnen?“

Probleme mit „Denglisch“

Zu „Von der Auflage bis zum Reel“, 27. September, Medien an der Schule:

Auch wir Medienleute kriegen unser Fett ab. Es geht um die Sprache. Ralf Köbke aus Woltersdorf schreibt: „Sie bieten in der MAZ einen Test für Schüler an. Sie sollen herausfinden, ob sie in der Lage sind, die Zeitung zu lesen. Ich habe mir diesen Test angesehen und festgestellt, dass ich nicht mehr auf der Höhe der Zeit bin. In Presse, Funk und Fernsehen werden so viele Anglizismen benutzt, dass ein „Normalbürger“ die Sprache nicht mehr versteht. Das Bildungsbürgertum benutzt die Sprache u. a. dazu, sich von der übrigen Bevölkerung abzuheben. Es will nur noch unter sich sein. Und die Presse leistet dem Vorschub. Somit wird die Zeitung unverständlich. Brauche ich sie dann noch?“

Fluglärm ist belastend

Der Fluglärm des BER sorgt weiter für Debatten. Irene Hartwig aus Wildau schreibt: „Als Ausflügler empfinden Sie den Fluglärm in „TF“ als sehr störend. Als einer von Tausenden Bewohnern der betroffenen Umlandgemeinden „LDS“ kann ich Ihnen versichern, dass täglicher Fluglärm mehr als belastend ist und es ist deprimierend, dass dies die für die Standortwahl verantwortlichen Politiker nie interessiert hat. Garten und Terrasse mit Kopfhörern zu nutzen, entspricht nicht meiner Vorstellung eines normalen Alltags, ganz zu schweigen von gestörtem Nachtschlaf. Also nein, ich bin überhaupt nicht froh, dass der Flughafen nicht in Sperenberg gebaut wurde.“

Jörg Pohland aus Schulzendorf sieht das ähnlich. Mit Aletta von Massenbach ist die neue BER-Chefin im Amt, doch unser Leser findet, dass der Vorgänger zu viel liegen gelassen hat: „Am BER ist das größte Problem nicht gelöst und noch nicht einmal angefangen – es ist der Schallschutz für die Menschen im Umfeld, damit sie überleben können. Wer diese Kleinigkeit bei den Jubelreden immer vergisst, handelt verantwortungslos.“

