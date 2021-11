Potsdam

Pro und contra Impfpflicht – die MAZ-Leser sehen es sehr unterschiedlich, wie sinnvoll die Impfungen gegen Corona grundsätzlich oder eine gesetzliche Impfpflicht sind. Gerade die Todesfälle im Seniorenheim am Werbellinsee hat die Debatte um eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen angeheizt. Wer dagegen ist, stößt sich auch an meinungsstarken Kommentaren unserer Journalisten, die sich für den Piks gegen das Virus aussprechen. Manch einem geht die aktuelle Corona-Eindämmungspolitik wiederum noch längst nicht weit genug.

„Hetze gegen Ungeimpfte“

Für Harals Oczko aus Großbeeren (Teltow-Fläming) ist die Meinung unseres Autoren Markus Decker, dass Impfen strenger vorgegeben werden müsse, ein Eingriff in die Freiheitsrechte:

„Das Gegenteil von ,Untertan’ ist der Mensch, der in freier Entscheidung und im Rahmen von Recht und Anstand Eigenverantwortung praktiziert. Was genau hat der Autor des Artikels an dieser klaren Maxime der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht verstanden? Es gibt hierzulande bekanntermaßen keine Impfpflicht. Hätten wir überdies eine „epidemische Notlage von nationaler Tragweite“ dann gäbe ist diese ganz sicher. Nicht nur mit Blick darauf ist die anhaltende Hetze gegen Ungeimpfte mehr als nur wohlfeil.

Richtig ist, dass die Inzidenzen steigen. Tatsächlich dürften zehn Ungeimpfte, aber getestete Personen sehr viel weniger infektiös und eine Gefahr für Dritte sein als etwa zehn Geimpfte, denen fälschlicherweise bewusst unterstellt wird, sie wären Dank Impfung ja nun keine Virenschleudern mehr.“

„Impfpflicht muss auf die Tagesordnung“

Dieser Meinung widerspricht Ute Gerickeaus Falkensee (Havelland). Sie hält Impfverweigerer für unverantwortliche Mitmenschen, die andere in Gefahr bringen:

„Endlich spricht es mal jemand aus. Die Impfpflicht gehört auf die Tagesordnung! Auch der schwächsten aller Gesellschaftsformen muss es möglich sein, in verschiedenen Bereichen unumgängliche Regeln festzulegen. Jetzt ist es an der Zeit, durch die Vordertür impfen zu dürfen, weil eine vernünftige Mehrheit ein Recht darauf haben sollte. Ich will mir einfach nicht vorstellen, dass dies juristisch nicht machbar sei.

Man muss erkennen, dass die Testungen ihre Grenzen haben, weil sie immer nur Momentaufnahmen abbilden. Insofern sind sie nicht dauerhaft zielführend. Äußerungen von Politikern, dass wir im März nächsten Jahres aus dem Gröbsten heraus sind, werden womit begründet? Offensichtlich darf man auch die Anzahl der gefälschten Impfnachweise nicht unterschätzen, die von der Gastronomie oder im Einzelhandel erkannt werden sollen? Es wird nicht nur eine Impfung abgelehnt, die Pandemie wird auch noch durch kriminelle Energie am Leben erhalten.“

„Politik hat nichts dazugelernt“

Erschrocken haben Martina Knothe und ihre Tochter Lina aus Borkheide (Potsdam-Mittelmark) auf die Todesfälle in einer Senioren-Einrichtung am Werbellinsee reagiert. Sie verstehen nicht, warum mit zweierlei Maß gemessen wird.

Ich sprach heute mit meiner 15-jährigen Tochter über die verheerende Situation mit vielen Verstorbenen in einem Seniorenheim am Werbellinsee. Mich verblüffte ihre Reaktion darauf: „Was, ich muss einen Test vorweisen, wenn ich eine Kugel Eis essen will, und als Beschäftigter im Altenheim muss man das wohl nicht?“ Dieser Satz fasst alles zusammen, die Politik hat wirklich nichts dazugelernt!

In diesem Seniorenheim kam es zu einem Corona-Ausbruch mit mehreren Toten. Quelle: Christophe Gateau/dpa

Spaltung der Gesellschaft

Noch eine Reaktion auf ein Meinungsstück. Der Kollege Tim Szent-Ivanyi wirft Impfverweigerern vor, Corona-Todeszahlen schulterzuckend zur Kenntnis zu nehmen. Dagegen regt sich vehementer Widerstand bei Siegfried Rogalski aus Falkensee (Havelland):

Impfverweigerer werden als gefährliche und rücksichtslose Menschen bezeichnet. Ich frage mich, wie kann man nur so einen Artikel, der letztlich nur eine Hass erregende und diskriminierende Wirkung gegen Impfverweigerer vermittelt, veröffentlichen, ohne nach den sachlichen Hintergründen einer Impfverweigerung zu fragen? Auch Impfverweigerer machen sich Sorgen wegen der Verbreitung des Coronavirus. Auch sie tragen die Kosten derer mit, die sich aus gegebenen Anlass impfen lassen, indem sie durch Krankenkassenbeiträge und Steuerzahlungen ihren gesellschaftlichen Verpflichtungen nachkommen. Warum verunglimpft man in unsachlicher Weise die Entscheidung der Impfverweigerer und trägt so zur Vertiefung der Spaltung in unserer Gesellschaft bei? Unsere Gesellschaft braucht eine sachliche Auseinandersetzung, in der auch andere wissenschaftliche Studien gehört werden dürfen, selbst wenn sie meiner Überzeugung nicht entsprechen.

Mit dem Virus arrangieren

Die vierte Corona-Welle birgt trotz der Impfungen viele Risiken. Die Koalitionäre von SPD, Grünen und FDP haben ihre Ideen für Herbst und Winter vorgestellt. Für Martin Fredow aus Niemegk ist das ein wichtiger Schritt.

Zuerst einmal vielen Dank allen Verantwortlichen (Politikern, Virologen, Ärzten), die uns bis hierher gebracht haben. Wenn wir uns ihre Beschlüsse auch erst erschließen mussten – sie taten uns gut und haben geholfen. Wenn es einige auch anders machen würden (Besserwisserei!). Meine Meinung ist jedoch, dass wir mit der Corona-Pandemie leben müssen und uns damit arrangieren sollten – ähnlich wie mit der Grippe. Alle Maßnahmen helfen zwar bei Corona, doch ganz beseitigen tun sie den Virus nicht, leider.

