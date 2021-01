Der Beginn der Impfkampagne in Brandenburg ist alles anderes als reibungslos gelaufen. Bei der Impfquote liegt das Land im bundesweiten Vergleich weit hinten, die Telefon-Hotline zur Terminvergabe war kaum zu erreichen. Viele MAZ-Leser haben ihrem Unmut Luft gemacht – eine Auswahl.

Die ersten Impfzentren in Brandenburg sind in der Metropolishalle (Potsdam-Babelsberg) und in Cottbus eröffnet worden Quelle: Bernd Gartenschläger