Der Klimawandel bedroht die Zukunft der Menschheit. Doch nehmen die Politiker das Thema wirklich Ernst? Oder ist alles nur Wahlkampf? Viele Menschen machen sich zumindest Sorgen und wollen etwas unternehmen. Auch wegen der Zukunft ihrer Kinder.

Klimawandel bedroht uns alle

Thomas Kanitz aus Potsdam schreibt: „Als Physiotherapeut, Karatetrainer und stolzer Vater von zwei wunderbaren Kindern mache ich mir Sorgen um die Zukunft meiner Kinder und die der folgenden Generationen. Die Sorge nimmt täglich zu, je mehr ich über die Themen Klimaveränderungen, Energieverbrauch, CO2-Ausstoß, usw. lese. Ich bin an einem Punkt angekommen an dem ich nicht mehr nichts machen möchte, denn warum müssen Kinder auf die Straße gehen um uns Erwachsenen aufzuzeigen was wir seit mehreren Jahrzehnten zu unserem eigenen Schaden hinnehmen. Obwohl uns unser klimaschädliches Verhalten eindrücklich, wissenschaftlich immer wieder belegt wird. Die Kinder dieser Welt kämpfen gerade für eine bessere Zukunft, allerdings ist das doch genau unsere Aufgabe als Erwachsene für unsere Kinder zu sorgen.“

Welche Alternativen gibt es?

Nico Beck aus Gerhardshofen in Mittelfranken darf zum ersten Mal wählen und hat viele Fragen: „Ich habe ich mich mit den aktuellen Entwicklungen etwas auseinandergesetzt. Leider fand ich oft nur sehr unkonkrete oder eher unrealistische Wahlformulierungen und „Versprechen“. Ich mache eine Lehre zum Kfz-Mechatroniker und folglich beschäftige ich mich mit der neuen Technik und habe hier Fragen die mir zu wenig bis gar nicht von den Politikern und Kanzlerkandidaten erläutert wurden. Dass wir etwas für unser Klima tun müssen ist klar, nur für mich erschließt sich nicht, warum nun in Sachen Autos fast ausschließlich auf E-Mobilität gesetzt wird. Für mich stellt sich die Frage, ob es punkto Individualmobilität noch weitere Alternativen gibt, um der klimafreundlichen Mobilität näher zu kommen? So oder so muss die Entwicklung von E-Fahrzeugen die Probleme der begrenzten Rohstoffe für Batterien, der umwelt-, natur- und menschenfreundlichen Herstellung und die Entsorgung von Batterien lösen. Zudem stellt sich die Frage woher der ganze Strom kommen soll? Da Deutschland jetzt schon Strom von anderen Ländern zuschalten muss. Mich schockiert, dass man eine zuverlässige Technik (Verbrennungsmotor) einfach so sterben lassen bzw. verdrängen will.“

„Der Klima- und Umweltschutz wird zu Recht groß geschrieben“, schreibt Harald Dunke aus Potsdam. Doch er sieht das Ganze kritisch: „Autos verbrauchen Platz und erzeugen CO2. Wen trifft es, das abzustellen? Die Menschen, die sich für viel Geld ein Auto gekauft haben und sich die Mobilität damit erleichtern oder gar ermöglichen! Wohlhabende haben einen Parkplatz auf dem Grundstück und merken die CO2-Steuer kaum. Elektroautos scheinen eine Abhilfe zu sein. Für die Urlaubsfahrt taugen sie nicht wegen der geringen Reichweite. Eine Wallbox am Haus ist etwas für Grundstücksbesitzer (die Wartezeit beträgt ein Jahr). An Tankstellen gibt es wenig Installationsmöglichkeiten. Das Stromnetz erlaubt es oft nicht. Der Preis der E-Mobilität ist nur für die Besserverdienenden erschwinglich! Den staatlichen Zuschuss zahlt die Allgemeinheit.“

Wasserstoff mit Zukunft?

„Der Klimawandel bedroht uns alle“, schreibt Toni Hosang aus Muri (CH). „Er ist jedoch leichter in den Griff zu bekommen, als die meisten Leute glauben. Es genügt, bei Autos, Flugzeugen, Schiffen und Heizungen auf den nachhaltigen Wasserstoff zu setzen. Wasserstoff ist absolut CO2 frei, ist unbeschränkt verfügbar und seine Energiebilanz wird laufend besser. Menschen, welche Elektroautos mit den Umwelt belastenden Batterien kaufen, werden bald in wertlosen und gelegentlich verbotenen Fahrzeugen sitzen, die lange Zeit zum Aufladen benötigen. Die Stadt Luzern (Partnerstadt von Potsdam, die Redaktion) will schon umweltbelastende Autos verbieten. Der Klimawandel ist unsere größte Herausforderung. Corona werden wir eines Tages bestimmt besiegen, beim Klimawandel bin ich nicht so sicher.“

Anmerkung: Die in den Leserbriefen veröffentlichte Meinung muss nicht mit der Meinung der Redaktion übereinstimmen.

