Das mit Abstand dominierende Thema dieser Woche war der schnelle Sieg der Taliban in Kabul und der chaotische Rückzug des Westens. Unser Leser Heinz-Peter Kersten aus Liebenwalde fragt sich, wie viele andere, „Warum lassen wir ein Land und seine Menschen im Stich?“ Er reagiert damit auf die ersten Schlagzeilen zum überraschend schnellen Fall Kabuls und die Flucht des Präsidenten:

„Warum lassen wir ein Land und seine Menschen von heute auf morgen im Stich? Ist es die Vasallentreue gegenüber unserem starken Verbündeten, den USA? Oder sind vielleicht noch andere Interessen im Spiel als nur die Bekämpfung des Terrors und der Export westlicher Werte in andere Länder? Davon gibt es weltweit noch genug, doch verfügen diese außer über Sand, Wüste und Dschungel nicht einmal über eine interessante geostrategische Lage. Die Segnungen westlicher Lebensart und Demokratie sollten die Menschen in Afghanistan erfahren, einem Land, in dem es Rohstoffe wie Edelmetalle, Gas, Öl, seltene Erden im Wert von geschätzten 3 Billionen US-Dollar gibt. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt! Mir jedenfalls tun die Menschen von Herzen leid, die sich, auf den Westen verlassend, einem neuen Lebensstil zugewandt hatten, die Mädchen und Frauen, die gelernt und studiert haben, um sich von archaischen Zwängen befreien zu können und die nun nach dem Motto „Rette sich wer kann“ ihrem Schicksal überlassen werden.“

„Nicht mit Bajonetten sozialisieren“

Ralf Neldner aus Ragösen erinnert an die vielen anderen Mächte, die vergeblich versucht haben, das Land am Hindukusch unter ihre Kontrolle zu bringen:

„Wenn sich wie einst die Armee der Weltmacht Russland und jetzt die hochgerüsteten westlichen Armeen nicht einmal einer Wald-und Wiesen-Armee aus den Bergen erwehren können, dann müssen ehrliche Antworten und kein Wunschdenken her. Gesellschaftssysteme und westliche Werte lassen sich eben nicht exportieren. Kein Land und keine Armee der Welt sozialisiert ein anderes Volk mit Bajonetten.“

Auch die Briten haben es versucht. Und so empfiehlt unser Leser Matthias Richter aus Premnitz das Gedicht Theodor Fontanes über den Untergang einer 13 000 Mann starken Armee:

„Es ist von Anfang an klar gewesen, was Afghanistan bringen wird; lesen Sie Fontanes „Trauerspiel Afghanistan“ oder holen Sie sich für eine Handvoll Dollar einen sowjetischen/russischen Abwehroffizier, der den verhängnisvollen sowjetischen Krieg mitgemacht hat. Die Nibelungentreue gegenüber den USA kann man nur tragisch nennen.“

„Impfunwillige verhalten sich asozial“

Natürlich bleibt die Diskussion um Corona und das Impfen ein innenpolitischer Dauerbrenner. Horst Hilzbrich aus Kleinmachnow legt sein Veto ein angesichts des MAZ-Beitrages „Der Ansturm auf Sputnik V bleibt aus“:

„Der Artikel reizt mich zum Widerspruch, besonders die folgende Passage: „Nicht wenige in Russland fühlten sich als Versuchskaninchen, weil erst parallel zur Freigabe des Impfstoffs die wichtige Testphase III mit mehreren Zehntausend Freiwilligen begann.“ Mir ist nicht bekannt, dass dort während der Testphase ein Impfzwang auf „Versuchskaninchen“ ausgeübt wurde. Vielmehr erhielten Freiwillige ein Angebot, der Corona-Infektion zu entgehen. Ein Angebot, das Freiwilligen bei uns leider vorenthalten wurde. In Umfragen war unsere Impfbereitschaft mit Sputnik V hoch, lag bei 50 Prozent, in einer RBB-Umfrage, die nicht repräsentativ war, sogar bei 84 Prozent.“

Hart ins Gericht mit den „Impfunwilligen“ geht Ute Gericke aus Falkensee. Sie gibt unserem Kommentator Tobias Peter mit seinem Leitartikel „Der Staat darf auch Druck machen“ Recht:

„Es ist die Essenz eines Miteinanders, in dem man diejenigen zu schützen versucht, die sich nachweislich nicht impfen lassen dürfen und auf ein halbwegs normales Leben hoffen. Es kann auch nicht sein, dass die Jugendlichen unter 17 Jahren die Karre aus dem Dreck ziehen sollen, weil sich die Altersgruppen darüber, für die es keine medizinische Einschränkung gibt, nicht impfen ließen. Insofern ja, der Staat muss allen Impfunwilligen ständig vorhalten, dass sie sich asozial verhalten. Auch ein Bürger hat Pflichten.

Wäre es nicht folgerichtig, dem Internet ein bisschen mehr Misstrauen ob gezielter Desinformation und Meinungsmache entgegenzubringen und nicht dem Staat und seinen Vertretern permanent zu unterstellen, dass sie einem an den Kragen wollen?

Welches Demokratieverständnis hat Laschet?

Starken Unmut hat der Auftritt von Unionskanzlerkandidat Armin Laschet an der Seite von Tesla-Chef Elon Musk auf der Fabrikbaustelle in Grünheide gezeitigt. Zur Meinung des Einen (Musk) über den Anderen (Laschet) – „Ein großartiger Kerl“ – schreibt J. Will aus Kyritz:

„Also, das darf nicht unwidersprochen bleiben. Dem Zeitungsartikel nach soll Herr Laschet gesagt haben: „Es ist nicht akzeptabel, dass jemand, der nicht als Anwohner betroffen ist, ..., eine Klage einreichen kann, um solche Projekte zu stoppen.“ Ist das ein zeitgemäßes Rechts- und Demokratieverständnis? Eine Klage wird doch nur zugelassen, wenn ausreichend Gründe dafür sprechen. Es soll akzeptabel sein, wenn Rechtsgüter verletzt werden und Unrecht geschieht, nur weil Anwohner selbst nicht klagen? Für Verbandsklagerechte gibt es gute Gründe. Verbände sollen das Gleichgewicht herstellen zwischen der Übermacht von Unternehmen und Behörden gegenüber den Bürgern.

