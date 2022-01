Das sagen MAZ-Leser zur Forderung, Corona bei Beamten als Dienstunfall anzuerkennen, zur Luca-App und zu Harry-Potter-Autorin J. K. Rowling

Potsdam

Die Forderung der Gewerkschaften, Coronaerkrankungen bei Polizisten oder Lehrern als Dienstunfälle anzuerkennen, das Aus für die Luca-App und die Briefaktion des Gesundheitsministeriums, mit der zum Impfen aufgerufen wird, beschäftigte unsere Leser in dieser Woche. Aber auch der Streit von Harry-Potter-Autorin J. K. Rowling mit Transgender-Aktivisten regte zu einer Meinungsäußerung an.

Unverfrorene Forderung

Polizisten, die auf Querdenkerdemonstrationen attackiert und häufig sogar angehustet und angespuckt werden haben zweifellos ein erhöhtes Risiko, sich mit Covid-19 zu infizieren. Trotzdem ist MAZ-Leser Volker Hintzsch aus Potsdam empört über die Forderung der Gewerkschaften, bei Beamten eine Coronaerkrankung als Dienstunfall zu werten und entsprechend zu vergüten. Er schreibt: „Die Forderung der Beamten, Corona als Dienstunfall anzuerkennen, hat mich erschüttert. Die Coronapandemie fordert von einer breiten Schicht der Bevölkerung eine sehr hohe Einsatzbereitschaft, die Anerkennung verdient. Ohne sie wäre das öffentliche Leben schon zusammengebrochen. Aber ausgerechnet Beamte, die bereits während ihrer beruflichen Tätigkeit und danach schon in vielen Belangen sehr viel besser gestellt sind als ihre nicht-verbeamteten Kollegen, fordern eine Coronaerkrankung als Dienstunfall anzuerkennen. Diese Forderung ist nicht gerechtfertigt, denn sie würde zur Vertiefung der Zweiklassengesellschaft und zu einer weiteren Polarisierung der Bevölkerung beitragen.

Alle Kräfte, die während der Coronapandemie herausragende Leistungen vollbringen, sollten eine gesellschaftliche Anerkennung erfahren. Beamten obliegt es, ihren Dienst am Wohl der Allgemeinheit auszurichten. Nicht nachvollziehbar ist, dass unsere Landesregierung ein Entgegenkommen in Aussicht gestellt hat. Das Verhalten des Beamtenbundes zeigt erneut, dass das Beamtentum nicht mehr zeitgemäß und daher abzuschaffen ist. Die eingeforderten finanziellen Mittel sollten besser zur Angleichung der Ostgehälter an Westniveau genutzt werden.“

Polizisten bei einer Demonstration von Impfgegnern.

Ganz ähnlich sieht das Guido Werner aus Berlin: „Dass die Gewerkschaften nun auch für im Ruhestand befindliche Beamte einen Corona-Zuschuss fordern, ist unverfroren. Allein schon bei der Gegenüberstellung der Pensionen zu den absoluten Zahlen eines Rentenversicherten mit der Feststellung, die letztgenannte Gruppe würde kräftig angepasst werden, ist nicht aussagekräftig.

Selbst 4,8 Prozent von im Durchschnitt zirka 989 Euro Rente im Neubezug sind schon wenig genug. 1300 Euro Prämie durch zwölf Monate hingegen sind zirka 108 Euro monatlich netto und steuerfrei.“

Es liegt nicht an der App

Dass die Luca-App in Brandenburg zur Verfolgung von Infektionen erst eingesetzt und nun wieder abgeschafft werden soll findet Josef Niehaus aus dem Ortsteil Marwitz in Oberkrämer (Oberhavel) absurd. „Weil die Gesundheitsämter die App nicht nutzen, ist die App schlecht. Statt den Gesundheitsämtern und den für deren Nichtleistungen und mangelhafte Ressourcenausstattung Verantwortlichen auf die Füße zu treten, belassen Sie es bei dem Einstimmen in den Chor derjenigen, die der App den Schwarzen Peter zuschieben. Auch die Begründung unserer Gesundheitsministerin ist hanebüchen, kommt einem Rücktrittsgesuch gleich.“

MAZ-Leser Ralf Hoock aus Schönwalde-Glien (Havelland) stimmt zu: „Bei diesen widersprüchlichen Aussagen kann man nur noch den Kopf schütteln. Die Grünen-Abgeordnete Marie Schäffer nennt die App kontraproduktiv, da die Gesundheitsämter mit der Aufbereitung der Daten nicht hinterherkommen. Welche schwierige Datenaufbereitung soll das denn sein, wenn von den 18 Gesundheitsämtern, die die App ( für Nutzungskosten von rund einer Million Euro) nutzen sollten, nur Cottbus angibt, diese überhaupt einzusetzen?“

Unsinnige Briefaktion

Die Briefaktion des Brandenburger Gesundheitsministeriums, in der alle Bürger, die älter als 60 Jahre sind, dazu aufgerufen wurden, sich dringend boostern zu lassen, hält Günter Kunisch aus Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) für eine ziemlich unsinnige Idee. Er schreibt: „Seit mehr als zwei Jahren leben wir mit dieser Pandemie. Es wurde sehr viel in Deutschland getan um diese Pandemie zu bekämpfen. Ich habe folgenden Eindruck zu dieser jetzt gestarteten Briefaktion an alle über 60 Jährigen: In Brandenburg ist mal wieder ein Mitarbeiter (Beamter oder Angestellter) aus seinem Büroschlaf erwacht und hatte, vielleicht bedingt durch das helle Bürolicht, einen Geistesblitz. So, jetzt starten wir eine Briefaktion, um im Land Brandenburg die über 60-Jährigen wachzurütteln zur Auffrischungsimpfung. Ohne zu wissen, wie viele über 60-Jährige bereits von Ihrer Wachheit Gebrauch gemacht haben und sich bereits impfen ließen.

Es ist kein guter Eindruck, der hier entstanden ist über die Unwissenheit in unserem Land Brandenburg. Die 665 000 Euro wären wohl in Kitas oder Schulen sinnvoller und dringend nötiger gewesen. Wann beginnt man endlich mal in Deutschland nachzudenken über eine materielle Verantwortung von Mitarbeitern im öffentlichen Dienst?“

Ideologische Spielwiese

Die britische Autorin J. K. Rowling.

Zur Berichterstattung über den Streit von Harry-Potter-Autorin J. K. Rowling mit der Transgender-Community schreibt Christian von Faber aus Luckenwalde (Teltow-Fläming): „Jane K. Rowling hat sich nicht ins Aus katapultiert. Sie sagt, was fast alle denken, bis auf die aggressiven Ideologen, die neben sozialen Rollen auch gleich noch biologische Geschlechter dekonstruieren wollen und deshalb, weil es Frauen ja angeblich nicht gibt, auch keine vernünftige Position zu Frauenrechten haben. Susanne Ebner berichtet sehr gut, man gewinnt ein Bild. Dass sie diese neue ideologische Spielwiese als gesellschaftliche Mitte akzeptiert, finde ich schräg.“

Anmerkung: Die in den Leserbriefen veröffentlichte Meinung muss nicht mit der Meinung der Redaktion übereinstimmen.

Von MAZonline