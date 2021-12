Das sagen MAZ-Leser zur Impfpflicht, dem Chaos beim Impfen, zu Angela Merkel und zum KZ-Sachsenhausenprozess

Potsdam

Die Debatte um die Impfpflicht, Terminprobleme beim Impfen und das Ende von Angela Merkels Kanzlerschaft beschäftigte unsere Leser in dieser Woche. Aber auch der Prozess gegen den 101-jährigen mutmaßlichen KZ-Wachmann Josef S. in Brandenburg an der Havel regte zu einer Meinungsäußerung an.

Einsicht in die Notwendigkeit

Es hat eine Weile gedauert, bis die rot-grün-gelbe Ampelkoalition begriffen hat, wie ernst die Lage ist. Nach erstem Zögern hat sie in der vergangenen Woche dann doch eine Impfpflicht erwogen, was unser Kommentator Tim Szent-Ivanyi für „überfällig“ hielt. Ute Gericke aus Falkensee sieht das ganz ähnlich: „Uns allen geht langsam der Kompass verloren und wir alle benötigen eine grundsätzliche Struktur. Mit einer Impfpflicht bekennt sich die gewählte Regierung zu diesem Impfstoff, ohne Wenn und Aber. Es wird mit der Impfpflicht auch nach einem freiheitlichen Grundsatz gehandelt, indem Politiker die Einsicht in die Notwendigkeit erkannt haben. Mit einem Gesetz über eine Impfpflicht wird gleichermaßen geklärt, dass notwendige Behandlungskosten den nicht geimpften Personen zur Last gelegt werden können. Diese Einsicht schützt sämtliche Bürger künftig vor weiteren unsinnigen politischen Regelungen, die oft unbedacht berufliche Existenznöte zur Folge haben.“

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Keine Impftermine

MAZ-Leser Wilfried Arndt fragt sich, was es ihm all die Informationen über den Umgang mit der Pandemie in der Zeitung nützten, wenn die Politiker es nicht hinkriegen, die Impfungen zu organisieren. Er schreibt: „Zwei Jahre Pandemie, nichts dazugelernt! Schon bei der ersten und zweiten Impfung gegen Corona herrschte Chaos bei der Terminvergabe im Land. Die Aufforderung zur Boosterimpfung kann ich nicht mehr hören. Termine in Treuenbrietzen – beim Hausarzt: noch nicht geplant, Nachfrage im Januar! Website Johanniter Krankenhaus: keine Coronaimpfungen, Anruf zwecklos! Krankenhaus Bad Belzig: zurzeit keine Termine buchbar! So kann man die Pandemie nicht eingrenzen. Warum fahren in Potsdam-Mittelmark keine Impfbusse übers Land? Im Landkreis Wittenberg geht sowas. Wahrscheinlich brauchen wir jedes Jahr eine Auffrischimpfung wie bei der Grippeimpfung. Hoffentlich bekommen die Hausärzte dann genügend Impfstoffe!“

Rücksichtslos und uneinsichtig

Helga Lützkendorf hingegen nimmt die Politik in Schutz und beklagt die Uneinsichtigkeit vieler Bürger. Zum Artikel „Die ratlose Republik“ von Imre Grimm schreibt sie: „Welche Gründe gibt es, dass von den Medien nur die politischen Maßnahmen für den Zustand der Pandemie verantwortlich gemacht und kritisiert werden? In der Realität wird das Virus von den Menschen verbreitet und zwar rücksichtslos und total uneinsichtig. Die Menschen sind nicht bereit, auf etwas zu verzichten, und Reisende aus Südafrika verteilen nun auch die Mutante in der ganzen Welt. Es sind die Menschen und nicht die Politik.“

Merkel hat gute Arbeit gemacht

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei ihrer Verabschiedung durch die Bundeswehr mit einem Großen Zapfenstreich. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Für die scheidende Kanzlerin findet MAZ-Leser Martin Fredow aus Niemegk nur lobende Worte. Er schreibt zum Dienstschluss von Angela Merkel (CDU): „In der MAZ vom Donnerstag wurde recht ausführlich und gut über die Noch-Bundeskanzlerin Angela Merkel berichtet. Sie hat Erstaunliches geleistet. Danke kann ich nur sagen. Wir verdanken ihr viel, meiner Meinung nach. Sie hat eine sehr gute Arbeit gemacht. Sicher, herummäkeln kann ich überall, einige würden einiges anders machen, ob sie damit Erfolg hätten, steht auf einem anderen Blatt. Ich finde, so ein Großer Zapfenstreich ist für Angela Merkel angebracht!“

Andere Täter kamen ohne Strafe davon

Ein ganz anderes Thema treibt Ralf Heymann aus Birkenwerder um. Er schreibt zum Prozess gegen den 101-jährigen Josef S., der in Brandenburg an der Havel wegen mehrfachem Mord im KZ Sachsenhausen vor Gericht steht: „Wenn ich mir den gesamten Verlauf des Prozesses betrachte, vergleiche ich das mit anderen Ereignissen in der Bundesrepublik. Erinnern Sie sich noch der Filme „Die Mörder sind unter uns“ mit Hildegard Knef oder „Rosen für den Staatsanwalt“ unter anderem mit Walter Giller?

Der angeklagte ehemalige KZ-Wachmann im Gerichtssaal in Brandenburg an der Havel. Der inzwischen 101-Jährige Angeklagte soll zwischen 1942 und 1945 im Konzentrationslager Sachsenhausen wissentlich und willentlich Hilfe zur Ermordung von Lagerinsassen geleistet haben, heißt es in der Anklage. Quelle: Fabian Sommer/dpa

Oder: Da gab es einen SS-Standartenführer, der befehlsgebend bei der Bekämpfung der Aufständischen im Warschauer Ghetto beteiligt war. Nach 1945 wurde er Bürgermeister einer Stadt auf einer Ferieninsel und Landtagsabgeordneter in einem norddeutschen Landtag. Einen Strafprozess, der den Namen verdient hätte, gab es nicht. Erst nach umfassenden Protesten zog man ihn aus öffentlichen Ämtern zurück.

Oder erinnern wir uns an den Auschwitz-Prozess in Frankfurt/Main: Wie sollte sein Zustandekommen verhindert werden und wie kam der Hauptinitiator ums Leben? Letztlich noch der Prozess gegen den Stellvertreter von Roland Freisler, der dutzende Todesurteile unterschrieben hat. Der Prozess ging ohne Bestrafung aus, mit der Begründung, „dass die Gesetzeslage eben damals so war“.

Anmerkung: Die in den Leserbriefen veröffentlichte Meinung muss nicht mit der Meinung der Redaktion übereinstimmen.

Von MAZonline