Potsdam

Die Überlastung des Potsdamer Gesundheitsministeriums durch Corona und Afrikanische Schweinepest beschäftigte unsere Leser in dieser Woche. Aber auch andere, immer wiederkehrende Themen wie Windkraft und Impfen regten zu Meinungsäußerungen an.

Demokratische Spielchen

Politische Machtspielchen wittert seitens der SPD wittert etwa MAZ-Leser Guido Sutthoff aus Falkensee und vermutet, dass das grün geführte Gesundheitsministerium absichtlich während der Corona-Pandemie in Regen stehen gelassen wurde, bis es endgültig überlastete war. Er schreibt: „Seit Monaten war es für jeden absehbar: Corona-Krise, Impfungen, Afrikanische Schweinepest, Bearbeitung von zehntausenden Anträgen auf Corona-Hilfen. Zudem noch von AfD und Linken politisch initiierte weitgehend unsinnige, aber ressourcenvergeudende Sonderausschlüsse zu Corona oder der sogenannten „Dienstwagenaffäre“. Das konnte das ohnehin logistisch und personell nicht gerade üppig ausgestattete Gesundheitsministerium alleine nicht schaffen. Welches Ministerium oder welche Institution im Gesundheitswesen war wegen Corona denn nicht überlastet und am Ende der Kapazitäten? Nur der brandenburgische Regierungschef und seine Staatskanzlei haben davon offenbar nichts mitbekommen. Statt logistische und personelle Unterstützung zu gewähren, wurde das Gesundheitsministerium bei der Impfkampagne im März öffentlichkeitswirksam entmachtet, das Innenministerium übernahm mit den weitaus besseren Ressourcen das Impfen. Dennoch rutschte Brandenburg bei den Impfquoten im Bundeslandvergleich vom viertletzten Platz auf den letzten Platz ab. Warum hat es nicht eher Unterstützung gegeben oder warum hat der Ministerpräsident Corona – als eine der weltweit größten Herausforderungen der letzten Jahrzehnte – nicht längst zur Chefsache erklärt? Ob es sich dabei um ein ahnungsloses Nichterkennen der Situation handelt oder gar um eine Art der parteistrategischen Unterlassung, darüber darf gemutmaßt werden. Offenbar hält man sich gerade zu Wahlkampfzeiten gerne aus Nichtgewinner-Themen wie Corona oder Schweinepest heraus und lässt doch gerne den ungeliebten Koalitionspartner die Prügel beziehen.“

Populistisches Jammern

Immer wieder Anlass für Kontroversen: Der Ausbau der Windkraft in Brandenburg. Quelle: Rainer Weisflog

Ein Dauerbrenner in der MAZ ist das Thema Windkraft. Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) hatte Mitte August angeregt, den Ausbau der Windkraft in Brandenburg drastisch zu beschleunigen, um die Klimaziele des Landes zu erreichen. Kritik kam prompt vom Koalitionspartner CDU. MAZ-Leser Jan Teut, Lindow (Mark) hält die Kritik für blanken Populismus: „Nach den Vorschlägen von Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) kommt sofort das große Jammern und Stöhnen, es kommen aber keine, aber auch gar keine Alternativen. Das ist beschämend. Frank Bommert (CDU) fällt nichts Besseres ein, als dass „wir allein in Brandenburg es nicht schaffen werden, das Weltklima zu retten“. Das ist populistisch und darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, dass auch Brandenburg im Rahmen seiner Möglichkeiten seinen Beitrag leisten muss. Und da werden zwei Prozent der Landesfläche für die Windkraft in Zukunft nicht reichen. Es wird drei bis vier Prozent bedürfen. Und natürlich muss der Diskurs um Akzeptanz und das Wo geführt werden. Das ist die große Herausforderung für die nächsten Jahre! Und man muss wissen, dass die Grundlagen dafür (Regionalplanung, Windeignungsgebiete, Ausweisungskriterien) bei der Gemeinsamen Landesplanung (GL) und damit im Ministerium für Infrastruktur und Landesplanung, einem CDU geführten Ministerium, gesetzt werden. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.... Saskia Ludwig, die ja „bekanntlich die Speerspitze“ in Sachen Klimaschutz ist, forderte sofort 1000 Meter Abstand zur Wohnbebauung, obwohl das mit keinem Wort in Frage stand. Alternativen oder konstruktive Vorschläge? Njet!

Eher Selbstschutz als Neugierde

Kein Verständnis hat Ralf Neldner aus Ragösen für die Weigerung von Beschäftigten, gegenüber ihrem Betrieb anzugeben ob sie geimpft sind oder nicht. Die Bedenken von Datenschützern und Gewerkschaften hält er für überzogen. Er schreibt: „Wieso so viele in unserer Gesellschaft ihrem Arbeitgeber die Auskunft verwehren wollen, ob sie gegen Corona geimpft sind oder nicht, erschließt sich mir überhaupt nicht. So gibt doch jeder Arbeitnehmer bereits in seinem Bewerbungsgespräch bekannt, ob er zum Beispiel schwerbeschädigt ist. Mit seinen Kontodaten, bei der Anzahl seiner Kinder und sogar mit seiner Konfektionsgröße geht es dann munter weiter. Und bei Facebook und & Co gibt so manch einer sensible private Daten preis, die jeden Datenschützer die Stirn runzeln lässt. Deshalb ist doch das Ansinnen der Arbeitgeber eher Selbstschutz als Neugierde, zumal auch hier die Regularien des Datenschutzes gelten dürften.“

Newsletter MAZ kompakt Die wichtigsten Nachrichten und Top-Meldungen des Tages aus Brandenburg – täglich gegen 6 Uhr in Ihrem Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Eine journalistische Perle

Gleich zweimal großes Lob gab es für unsere Kulturseiten. Tilman Schnauder aus Brück (OT Trebitz)schreibt über den Artikel von Karim Saab über den Fotografen Ingar Krauss: „Haben Sie vielen Dank für dieses Interview mit Ingar Krauss zu seiner Fotoarbeit über allein auf ihren Gehöften lebende Männer im Oderbruch von Karim Saab. Ich habe es und die den Zeitgeist so wunderbar leicht aus den Angeln hebenden Gedanken des Fotografen mit viel Freude und Gewinn gelesen. Schön, dass es – trotz Alltagsgetriebe – auch immer wieder solche kleinen journalistische Perlen in Ihre Zeitung schaffen, über die man noch Tage später grübeln und schmunzeln kann.“

Was würde Loriot heute sagen?

Vicco von Bülow, alias Loriot. Quelle: imago stock&people

Und Helga Schmahlfeldt aus Potdam war von unserem Artikel zum 10. Todestag von Loriot sichtlich begeistert. „Sehr geehrter Herr Benne“, schreibt sie, „ich bedanke mich für Ihren Artikel „Ach was!“. Gratuliere! Endlich mal was zum Lachen in dieser trüben, humorlosen Zeit! Ja, was würde Loriot heute sagen?“

Anmerkung: Die in den Leserbriefen veröffentlichte Meinung muss nicht mit der Meinung der Redaktion übereinstimmen.

Von MAZonline