Potsdam

Nach dem Tod von Manfred Stolpe haben sich zahlreiche Politiker zu Wort gemeldet, nicht nur in Brandenburg. Wir dokumentieren die Reaktionen:

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD):

„Dies ist ein Tag tiefer Trauer. Wir nehmen Abschied von einem großen Mann, der unser junges Land geprägt hat wie niemand sonst. Manfred Stolpe war der Vater des modernen Brandenburgs. Er trug die Liebe zu Brandenburg in seinem Herzen, lange schon bevor unser Land 1990 gegründet wurde. Er gab dem Land Stimme und Gesicht. Im besten Sinne des Wortes war Manfred Stolpe Landesvater und Mutmacher in einem. Im schwierigen Umbruch gab er den Menschen in Brandenburg Orientierung und Zuversicht. Dabei war er immer auch Brückenbauer. Nur wenige haben sich um das Zusammenwachsen der Deutschen so verdient gemacht wie Manfred Stolpe. Brandenburg hat ihm unendlich viel zu verdanken.“

Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke ( SPD): „ Manfred Stolpe hatte alle menschlichen Qualitäten und Eigenschaften, die ein echter Landesvater braucht. Er beherrschte die Kunst der Diplomatie und war zugleich ein Freund klarer Entscheidungen. Ich bewundere sehr, wie er unser neu gegründetes Land auch in schwierigen Zeiten zusammengehalten hat. Manfred Stolpe hat Brandenburg im Wesentlichen zu dem gemacht, was es heute ist.“

Innenminister Michael Stübgen ( CDU): „ Manfred Stolpe war ein Landesvater im besten Sinne. Mit politischer Klugheit und menschlicher Wärme hat er Brandenburg in den schwierigen Anfangsjahren nach der Wiedervereinigung Halt und Richtung gegeben. In unseren vielen gemeinsamen Gesprächen habe ich Manfred Stolpe stets als besonnenen und zielgerichteten Politiker erlebt, dem unser Bundesland eine Herzensangelegenheit war. Manfred Stolpe hat sich um Brandenburg verdient gemacht und wir werden seinen Namen in Ehren halten. Unser Gedanken und Gebete gehören in diesen Stunden seiner Frau und seiner Familie.“

Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD):„ Manfred Stolpe war mit seiner Gabe, sich Herausforderungen des Lebens zu stellen und seinem Pflichtbewusstsein ein Vorbild für viele Generationen. Er war Brandenburger, Potsdamer und Sozialdemokrat im Herzen. Manfred Stolpe hat in den schwierigen Zeiten der 90er-Jahre den Menschen Zuversicht gegeben. Es ist sein Verdienst, dass sich die Brandenburgerinnen und Brandenburger heute mit ihrem Land identifizieren. „Ich habe an ihm geschätzt, dass er sich mit seinen Ansichten in Debatten einbrachte, sich positionierte aber immer darauf gedrungen hat, dass auch bei schwierigen Fragen Kompromisse gefunden werden. Seine Eigenschaft, dass Verbindende in der Gesellschaft zu suchen und Konflikte zu moderieren, wird fehlen.“

SPD-Fraktionschef Erik Stohn: „ Manfred Stolpe hat den Menschen in Brandenburg als Ministerpräsident ab 1990 Mut gemacht und den Rücken gestärkt. Er hat das Wir-Gefühl gefördert und das Land maßgeblich geprägt. Manfred Stolpe hat das neue Land Brandenburg mitbegründet und gestaltet. Ohne ihn wären wir nicht, wo wir heute sind; er wird uns allen fehlen. Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei seiner Ehefrau und seinen Angehörigen.“

CDU-Fraktionschef Jan Redmann:„Mit großer Trauer haben wir vom Tod Manfred Stolpes erfahren. Er hat dem wiedergegründeten Land nach 40 Jahren DDR-Zentralismus seine Identität zurückgegeben. Brandenburg hat ihm viel zu verdanken, wir werden sein Andenken bewahren. Unsere Anteilnahme gilt seiner Frau und Familie, denen wir für diese schwere Zeit viel Kraft wünschen.“

Der katholische Erzbischof von Berlin, Dr. Heiner Koch, würdigte Stolpe als prägende Gestalt des jungen Bundeslandes Brandenburg und überzeugten Christen. „Er hat in seiner langen Regierungszeit zwischen 1990 und 2002 stets versucht, den Menschen in den schwierigen Jahren des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umbruchs Orientierung und Hoffnung zu geben. Bewundernswert ist auch, dass die Eheleute Stolpe ihre Krebserkrankungen und das Ringen mit der Krankheit öffentlich gemacht haben. Dadurch haben Sie vielen ebenfalls Betroffenen Mut gemacht und gezeigt, dass trotz Erkrankung und den hiermit verbundenen Einschränkungen noch ein aktives und selbstbestimmtes Leben möglich ist.“

Christian Hoßbach, DGB-Chef Berlin-Brandenburg:„Unser Beileid zum Tod von Manfred Stolpe. Wir haben um ihn zu trauern. Er war ein überzeugter Kämpfer für Demokratie, Frieden und soziale Gerechtigkeit, er war ein Mutmacher und Brückenbauer. Häufig genug stand er an der Seite der Gewerkschaften. Und natürlich war er Stimme eines selbstbewussten Ostdeutschland. Er möge in Frieden ruhen."

Martin Dulig, Vorsitzender der SPD-Sachsen: „Die Meldung von seinem Tod macht mich betroffen und sehr traurig. Manfred Stolpe hat den Menschen in Ostdeutschland eine Stimme gegeben und sich stets für die Belange anderer eingesetzt. Eindeutig in der Sprache, sachlich im Ton und immer mit einem klaren Ziel vor den Augen, so habe ich Manfred Stolpe kennengelernt. Ich hoffe sehr, dass eine jüngere Generation, die keine eigene Anschauung mehr von der DDR hat, diese Wahrheit nicht vergisst: Es gab nicht nur Täter und Opfer, es gab in der ganz überwältigenden Mehrheit vielfache Versuche, im falschen System ein anständiges Leben zu führen.“

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller ( SPD):„Er war eine der großen Persönlichkeiten unseres Landes in Zeiten der Teilung und auch später, als der Kirchenmann zum Politiker wurde. Der überzeugte und engagierte Christ und Demokrat hat aus seiner religiösen Überzeugung heraus in der DDR vieles an Humanitärem für die Menschen bewerkstelligt.“

