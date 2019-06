Vor gefälschten Bußgeldbescheiden, die aktuell per Email in Umlauf gebracht werden, hat am Mittwoch das Innenministerium Brandenburgs ausdrücklich gewarnt. Die Mails trügen die angeblichen Adresse „Zentraldienst der Polizei“. Seitens der Behörde sind solche Schreiben nie verschickt worden.