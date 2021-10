Das sagen unsere Leser zu den Flüchtlingen an der deutsch-polnischen Grenze, zum Klimawandel und zum Prozess gegen einen ehemaligen KZ-Wachmann

Potsdam

Der belarussische Diktator Alexander Lukaschenko schleust Flüchtlinge über Minsk an die polnische Grenze um Europa unter Druck zu setzen. Weil viele von ihnen von Polen aus weiter nach Deutschland wandern, dachte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) unlängst laut über eine Schließung der Grenze nach. Mittlerweile schlägt er gemeinsame Streifen von polnischen und deutschen Grenzschützern vor. Dazu haben auch MAZ-Leser eine Meinung. Weitere Themen, die die Leserinnen und Leser der MAZ in der vergangenen Woche umtrieben: der Sacharow-Preis für Alexej Nawalny, der Klimawandel und der Prozess gegen einen ehemaligen KZ-Wachmann.

Wozu gibt es die Grenze?

Eine konsequente Grenzsicherung an der Oder fordert MAZ-Leser Jürgen Kaatz aus Wittstock/Dosse. Er schreibt: „Was wäre wohl passiert, hätte ich zu DDR-Zeiten versucht, durch oder über den eisernen Vorhang in die BRD zu gelangen: Im mildesten Fall wäre ich festgenommen und ins Gefängnis gesteckt worden. Oder die Kugeln aus den Maschinenpistolen der DDR-Grenzer hätten mich durchsiebt. Mein Verhalten wäre illegal und verboten gewesen. Nichts davon ist geschehen, weil ich die innerdeutsche Grenze solange respektiert habe, bis sie fiel.

Und nun schaue ich an die Ostgrenzen der EU, nach Polen oder Litauen. Ein übler belarussischer Machthaber nutzt seine Position aus, Migranten aus Syrien, Afghanistan, Irak, Somalia, Eritrea usw. anzulocken und den Weg in die EU leicht zu machen. Flucht bedeutet aber auch Risiko.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Polen und Litauen gehören zur EU und bieten Sicherheit. Diese Staaten sind jedoch nur Zwischenstationen, denn die Migranten wollen vor allem weiter nach Deutschland, hier Asyl beantragen.

Also kann es den Flüchtlingen nicht primär darum gehen, nur in ein sicheres EU-Land zu gelangen, um ihr Leben zu retten, was ja mit Polen und Litauen erreicht worden wäre. Nein, man möchte weiter in den Wohlfühlstaat Deutschland, der nicht nur Sicherheit, sondern auch ein angenehmeres Leben und soziale Leistungen verspricht!

Es wäre dringend an der Zeit, endlich auch in Deutschland wieder eine konsequente Grenzsicherung vorzunehmen, um dem illegalen und unkontrollierten Zustrom von Wirtschaftsflüchtlingen einen Riegel vorzuschieben.“

So ähnlich sieht das auch Guido Werner aus Berlin-Spandau. Er fordert konsequente Abschiebung von ausreisepflichtigen Migranten. „Es kann einfach nicht mehr sein“, schreibt er, „dass Deutschland alleine für alle Flüchtlinge in der EU zuständig ist, weil alle anderen Staaten die Flüchtenden offenbar nur allzu gerne weiterreisen lassen. Seit 2015 haben wir eine Einbahnstraße, da ja offenbar Ausreisepflichtige dieser Pflicht nicht nachkommen und die Regierung diese Pflicht nicht konsequent durchsetzt.“

Störfeuer nach Russland

Der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny im Gerichtssaal in Moskau nach seiner Rückkehr nach Russland. Quelle: Uncredited

Der russische Regimekritiker Alexej Nawalny ist mit dem renommierten Sacharow-Preis des Europäischen Parlamentes ausgezeichnet worden. MAZ-Leser Horsd Schwenzer aus Rathenow findet, dass der nach seiner Genesung von den Folgen eines Giftanschlages nach Russland zurückgekehrte und dort inhaftierte Nawalny diesen Prei nicht verdient hat. Er schreibt: „Eine rein politische Entscheidung, ohne sachliche Begründung! Das hat nichts mit Verdienst zu tun, sondern man will weiter Russland herausfordern. Wer ist Alexej Navalny? Er ist kein Sympathieträger des russischen Volkes, sondern er wird von Deutschland und der EU etabliert, um weitere Störfeuer nach Russland zu senden. Die zweieinhalbjährige Strafe ist ganz sicher nicht unbegründet.“

Wo sind die Alternativen?

Demonstration von Fridays for Future. Quelle: www.AlexanderPohl.photography via www.imago-images.de

Eine Studie, an der 50 Wissenschaftler aus zehn Forschungsinstituten beteiligt sind, kam kürzlich zu dem Ergebnis, dass die derzeit in der Politik diskutierten Schritte nicht ausreichen, um die propagierten Klimaziele zu erreichen. Michael Wolf aus Velten hält die ganze Klimadebatte für scheinheilig. Er schreibt: „Wenn ich den Artikel lese vermisse ich auch nur einen Ansatz von Lösungsbereitschaft für dieses Problem. Wenn dort Studien zurate gezogen werden, die als Ziel nur eine Verteuerung des sogenannten CO2 Preises als Lösung bieten, ist das mehr als peinlich.

Es ist sinnlos die Folgen des Klimawandels zu erforschen, wenn keiner nach Lösungen sucht. Ein Großteil der Leute werden ihr Auto auch weiter nutzen müssen wenn der Benzinpreis bei vier Euro liegt. Stellen Sie sich mal um 5 Uhr morgens an die Autobahnen nach Berlin (A 111 oder Avus) Das sind Ihrer Meinung nach alles Leute die nur aus Langeweile Auto fahren. Es wird immer über den wunderbaren ÖPNV gesprochen. Ich meine damit nicht von Pankow nach Wedding oder von Moabit nach Mitte in Berlin. Das Problem ist, wie komme ich von Oranienburg nach Schönefeld oder wie komme ich von Falkensee nach Grünheide.

Die bösen Autofahrer sind an den Verkehrstoten schuld und nun auch am Klima. Auch Heizungsanlagen sind viel größere Klimakiller als ein SUV mit Euro 6. Auch da gibt es keine Alternativen, die man bezahlen kann. Der Flughafen Schönefeld hat jetzt schon wieder 60.000 Fluggäste täglich. Wie viele davon protestieren freitags für ein besseres Klima? Alles Scheinheiligkeit.“

Verschwendung von Steuergeld

Seit dem 7. Oktober steht der ehemalige KZ-Wachmann Josef S. in Brandenburg/Havel vor Gericht. Dem heute 100-Jährigen wird vorgeworfen im KZ-Sachsenhausen Beihilfe zum Mord mindestens in 3518 Fällen geleistet zu haben. MAZ-Leserin Isolde Nietzschmann-Röhn aus Falkensee hat dazu folgende Meinung: „Mein Großvater Max N. war 1944 als ehemaliger SPD-Bürgermeister einer kleinen Gemeinde bei Leipzig ebenfalls im KZ Sachsenhausen inhaftiert, das er überlebte. Ich stehe daher wohl nicht in Verdacht, Mitgefühl für einen ehemaligen Wachmann in diesem Lager zu empfinden, halte das gegenwärtig stattfindende Strafverfahren gegen einen 100-Jährigen (nach Jugendstrafrecht) für eine Farce und Verschwendung von Steuergeldern.

Der angeklagte ehemalige KZ-Wachmann mit seinem Anwalt Stefan Waterkamp (l.) vor Gericht in Brandenburg/Havel. Quelle: Fabian Sommer

Der Angeklagte hat das Recht, zu den Vorwürfen zu schweigen, wovon er offensichtlich Gebrauch macht. Dass das Gericht nach 77 Jahren erhebliche Probleme hat, ihm nachzuweisen, was er als Wachmann vom tausendfachen Töten im Lager tatsächlich wusste und ob das dann reicht, ihn wegen Beihilfe zum Mord zu verurteilen, muss es natürlich selbst verantworten.

Wenn ich dazu in ihrem Prozessbericht vom 22. Oktober 2021 lese: „In der Anklage ... steht: ’Beihilfe zum Mord in 3518 Fällen’. Man könnte auch sagen: Josef S. hat Glück, man hätte ihm deutlich mehr Fälle von Hilfestellung beim Morden anhängen können.“ Und der Nebenklagevertreter schwimmt hier mit, wenn er am Rande des Prozesses feststellte, dass es auf die genaue Zahl der Todesfälle angesichts der hohen Zahl der Todesfälle strafrechtlich gar nicht ankommen würde.

Gehts noch? Gilt hier das bundesdeutsche Strafrecht? Sollte bisher ein Täter nicht nur genau für die Taten verurteilt werden, die er nachgewiesenermaßen selbst begangen hat?

Und wie ist das mit der Strafe? Nicht nur die Schuld des Angeklagten ist hier entscheidend, sondern nach § 46 (1) Strafgesetzbuch sind auch „die Wirkungen, die von der Strafe für das künftige Leben des Täters in der Gesellschaft zu erwarten sind“ zu berücksichtigen – bei einem 101-Jährigen?

Also ist hier Bewährung vorprogrammiert? Was hätte das denn für eine Wirkung auf die Angehörigen der Opfer? Genugtuung wohl kaum.“

Leserbriefe in der MAZ geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.

Von MAZonline