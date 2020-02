Potsdam

Die Abwahl von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) in Thüringen empört dessen Parteifreunde in Brandenburg. In Erfurt war der FDP-Kandidat Thomas Kemmerich im dritten Wahlgang mit den Stimmen von CDU und AfD ins Amt gekommen.

Die Linken-Fraktionschefs im Potsdamer Landtag sprachen von einer „Schande für Thüringen und einem Offenbarungseid für FDP und CDU“. Weiter erklärten Kathrin Dannenberg und Sebastian Walter: „ Deutschland hat mit dem heutigen Tag den ersten Ministerpräsidenten, der nur mit aktiver Unterstützung der AfD ins Amt gekommen ist. FDP und CDU haben ganz offenkundig auf ein solches Ergebnis gesetzt – das ist in jeder Hinsicht ein fundamentales Versagen als demokratische Parteien.“ Was vor 90 Jahren in Thüringen mit der ersten Regierungsbeteiligung der NSDAP begonnen habe, dürfe sich nicht wiederholen.

In Thüringen starteten die Nazis durch – 1930

Der Landesgeschäftsführer der Linken, Stefan Wollenberg, sprach von einem „beispiellosen Tabubruch“. Weiter erklärte er: „Die Wahl Thomas Kemmerichs öffnet die Tür für eine weitere Zusammenarbeit mit der offen faschistisch agierenden AfD. Wer eine solche Wahl annimmt, hat jeden demokratischen Kompass verloren!“ Die Vorgänge im Erfurter Landtag erinnerten „fatal an Weimarer Verhältnisse, in der zunächst Faschisten hoffähig gemacht wurden, um anschließend zu bedauern, dass von eben jenen die Demokratie abgeschafft wurde.“

Im Land Thüringen hatte die NSDAP Anfang 1930 erstmals in der Weimarer Republik zwei Minister in eine Landesregierung entsandt. Die rechtsbürgerlich-nationalsozialistische Koalition hielt bis zum 1. April 1931.

Von MAZonline