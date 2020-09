Das sagte Tesla-Chef Musk zur Batterieproduktion in der „Giga Factory“ Grünheide

Potsdam

Tesla-Chef Elon Musk hat auf dem Battery-Day in der Nacht zu Mittwoch von Kalifornien aus seine Pläne bekräftigt, in der gerade entstehenden Fabrik in Grünheide (Oder-Spree) eigene Batterien herstellen zu wollen. Das meldet das Online-Magazin Tesla Mag. Die Anlage ist nicht Gegenstand der ersten Bauanträge zur „Giga Factory“ im Märkischen gewesen. Tesla hat Batterien bislang von Zulieferern bezogen, jetzt aber will das Unternehmen selbst in die Produktion einsteigen.

Die Zell-Kapazität, die zunächst in einer Pilotanlage im kalifornischen Fremont produziert werden soll, wird laut Musk voraussichtlich bei 100 Gigawattstunden jährlich liegen. Bis 2030 oder möglichst früher soll die produzierte Speicherkapazität bei auf drei Terawattstunden liegen, berichtet Tesla Mag.

Tesla zum Schnäppchenpreis?

Elon Musk kündigte auf der Präsentation an, er wolle einen Tesla zum Schnäppchenpreis auf den Markt bringen – der zudem vollautonom fahren kann. „Wir sind zuversichtlich, dass wir ein sehr, sehr überzeugendes Elektroauto für 25 000 Dollar bauen können“, sagte der Starunternehmer am Dienstag (Ortszeit) am Firmensitz in Fremont. Allerdings müssen sich Kunden noch gedulden, denn Voraussetzung dafür, dass die Preise so stark fallen können, sind drastische Kostensenkungen in der Batterieherstellung. Musk glaubt zwar, diese erreichen zu können, aber erst in etwa drei Jahren.

Laut dem Tesla Mag sollen in Grünheide die Herstellungskosten auch dadurch gesenkt werden, dass das Akku-Paket in einem neuartigen Verfahren in den Rahmen des Modell Y integriert wird. So soll der vordere Teil des Rahmens aus einem Guss gefertigt werden, der hintere ebenso. Dazwischen werde dann das Batterie-Rahmen-Modul eingepasst. Auf diese Weise sei, so Tesla Mag, „der Rahmen schon ohne Dach stabiler als eine konventionelle Struktur ohne Batterie-Boden“. Für die Produktion von Heck- und Frontrahmen seien „neuen Riesen-Maschinen“ geplant, so das Internet-Medium.

Warten bis 2022

Doch auch wenn der Tesla-Chef mal wieder eine Menge vorführte und ankündigte – insgesamt sollen die Batteriekosten dank technischer Fortschritte halbiert und die Reichweite der E-Autos massiv erhöht werden – handelte es sich zunächst nur um mittel- bis langfristige Versprechen. Musk hatte die Hoffnungen auf einen unmittelbaren Durchbruch schon am Vorabend gedämpft, indem er bei Twitter erklärte, dass sich die Innovationen in Teslas Batterie-Technologie erst ab 2022 in größeren Produktionsvolumen bemerkbar machen dürften.

Die Batterieproduktion neben der Autofabrik in Grünheide ist noch nicht genehmigt. Eine endgültige Genehmigung für die eigentliche Giga Factory steht ebenfalls noch aus. Tesla baut derzeit über vorläufige Befugnisse für einzelne Bauschritte und damit auf eigenes Risiko. Das Unternehmen will von Sommer 2021 an in einer ersten Ausbaustufe mit rund 12.000 Mitarbeitern 500.000 Elektroautos pro Jahr bauen und dort auch Batterien fertigen.

Heute (Mittwoch) wird es zu dem Fabrikbau eine Anhörung in Erkner geben. Sie war wegen der Corona-Ansteckungsgefahr um ein halbes Jahr verschoben worden. Wer eine sogenannte Einwendung gegen das Projekt beim Land eingereicht hat, bekommt Gelegenheit, die Kritik gegenüber dem Landesumweltamt zu begründen.

Anhörung der Kritiker in Grünheide

Die Naturschützerin Julia Neigel – in den 1980er-Jahren als Jule Neigel ein deutscher Popstar („Schatten an der Wand“)- , die mehrere Petitionen für einen Teil der Bürgerinitiative gegen die „Gigafactory“ Grünheide verfasst hat, befürchtet negative Folgen für das Trinkwasser. Bei der Dürre in Brandenburg könne man langfristig „von katastrophalen Umweltauswirkungen für die Region ausgehen“, sagte Neigel. Diese Firma gehöre „in eine Industriebrache“.

Allerdings hatte es in Grünheide vor Jahren schon bestätigte Planungen für eine BMW-Autofabrik gegeben. Im Jahr 2000 wurde ein Bebauungsplan erstellt. Die Fabrik errichteten die Bayern dann allerdings in Sachsen.

Beim Land gingen für die Anhörung 406 Einwendungen gegen die umweltrechtliche Genehmigung von Tesla ein, die meisten für den ersten Antrag, den Tesla aktualisiert hat. Tesla hatte den geplanten Wasserverbrauch und die Zahl der Pfähle nach Kritik reduziert. Bisher ist offen, wann das Land grünes Licht für das Projekt in Grünheide gibt.

Am Vorabend der Anhörung hatte der örtliche Wasserverband den Erschließungsantrag des Unternehmens genehmigt, wie die „Bild“-Zeitung berichtet.

