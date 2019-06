Potsdam

Bei Temperaturen jenseits der 35 Grad wünschen sich viele Menschen nichts sehnlicher, als in einem glasklaren See zu schwimmen – das Wasser nicht zu kalt, nicht zu warm – und dazu ein schattiges Plätzchen mit Picknickdecke am Strand. Brandenburg hat von allen deutschen Bundesländern die meisten Seen. Wir haben ausgewählte Badeseen miteinander verglichen.

Wenn sogar der hochgelobte Dichter Theodor Fontane einen Roman am Großen Stechlinsee ( Oberhavel) spielen lässt und ihn „ Stechlin“ tauft, muss das Gewässer auch etwas Besonderes sein. Tatsächlich ist der Große Stechlinsee der tiefste See in ganz Brandenburg (bis zu 70 Meter). Entsprechend beliebt ist er bei Tauchern. Der See ist komplett von Wald umgeben, er steht unter Naturschutz. Eine offizielle Badestelle gibt es nahe des Dörfchens Neuglobsow.

Badegewässerqualität: Ausgezeichnet

Sichttiefe: 1,2 Meter

Wassersport: Eingeschränkt

Rettungsschwimmer: Nein

Gastronomie/Toiletten: Ja

Die sogenannte „Märchenwiese“ am Ufer des Motzener Sees ( Teltow-Fläming) gilt als Wiege der FKK-Kultur in Deutschland. In den 1920er-Jahren hielt sogar regelmäßig ein Zug aus Berlin im kleinen Örtchen Motzen, um Badegäste im Adamskostüm abzusetzen oder aufzusammeln. Heute ist der Bahnhof stillgelegt. Die Märchenwiese gibt es nicht mehr, aber ein großer FKK-Bereich existiert noch: Fast 800 Meter Uferstreifen mit mehreren Badestellen gehören dem Verein Allgemeine Körperkultur Birkenheide. Wer mit Nackten ein Problem hat: Im benachbarten Strandbad Kallinchen ist auch das Baden in Bademode erlaubt.

Badegewässerqualität: Ausgezeichnet

Sichttiefe: 2 Meter

Wassersport: Ja

Rettungsschwimmer: Nur im Strandbad Kallinchen

Gastronomie/Toiletten: Ja

In ganz Ostdeutschland gibt es nur eine einzige Regattastrecke für internationale Kanu- und Rudersport-Wettkämpfe und die liegt im Beetzsee am Rande der Stadt Brandenburg/Havel. Seit den 1970er-Jahren finden dort regelmäßig Europameisterschaften und viele andere Wettkämpfe vor großem Publikum statt. Normal Schwimmen kann man im Beetzsee auch. Zum Beispiel an der Badestelle Massowburg. Dort gibt es einen Sandstrand mit Liegewiese und Beachvolleyball-Feldern.

Badegewässerqualität: Ausgezeichnet

Sichttiefe: 0,8 Meter

Wassersport: Professionell

Rettungsschwimmer: Nein

Gastronomie/Toiletten: Ja

Keine Experimente: Wer sicher und komfortabel baden möchte und dafür auch Eintritt zahlt, fährt an den Schwielowsee ( Potsdam-Mittelmark). Der See im Süden von Potsdam gehört wohl zu den beliebtesten Badeseen in ganz Brandenburg. Er ist groß (7,8 Quadratkilometer), tief (bis zu 9 Meter, durchschnittlich 2,8 Meter) und sauber. Es gibt zwei Strandbäder, drei Campingplätze und unzählige Cafés und Restaurants. Hier kann man nichts falsch machen. Mit der Regionalbahn aus Potsdam ist man in elf Minuten in Caputh am Strand. Nachteil: Das Seebad Caputh ist mit 6,50 Euro Eintritt für einen Erwachsenen relativ teuer.

Badegewässerqualität: Gut

Sichttiefe: 1,2 Meter

Wassersport: Ja

Rettungsschwimmer: Nein

Gastronomie/Toiletten: Ja

Potsdam ist umgeben von Wasser. Das Stadtbad im Park Babelsberg ( Potsdam) ist eingebettet in die Parkanlagen des Unesco-Weltkulturerbes und bietet ideale Möglichkeiten, dem hitzigen Stadtleben zu entkommen. Das Bad ist mit allem ausgerüstet, was das Badeherz begehrt. Bei gutem Wetter kann es dort allerdings recht voll werden. Dann weichen viele Menschen auf inoffizielle Badestellen aus. Wer zu weit raus schwimmt, sollte sich vor Schiffen in Acht nehmen, dort herrscht reger Verkehr. Kinder zahlen 2 Euro Eintritt, Erwachsene 4.

Badegewässerqualität: Ausgezeichnet

Sichttiefe: 1,6 Meter

Wassersport: Eingeschränkt

Rettungsschwimmer: Ja

Gastronomie/Toiletten: Ja

Der Geheimtipp: Der Grabowsee

Der Grabowsee liegt versteckt mitten im Wald nördlich von Oranienburg ( Oberhavel). An seinem Ost-Ufer steht die Ruine einer ehemaligen Tuberkulose-Heilanstalt, im Westen verläuft der Oder-Havel-Kanal, jedoch ohne eine Verbindung zum See. Wer Ruhe und Abgeschiedenheit sucht, wird dort fündig. Ein Naturbadestrand ohne viel Schnickschnack macht den Geheimtipp perfekt. Wer kein Auto hat, kann mit dem Bus 804 aus Oranienburg bis wenige hundert Meter an den See heran fahren.

Badegewässerqualität: Gut

Sichttiefe: 1,2 Meter

Wassersport: Eingeschränkt

Rettungsschwimmer: Nein

Gastronomie/Toiletten: Nein

Der Flache: Der Rangsdorfer See

In den 1930er-Jahren gab es mal eine 12 Meter hohe Wasserrutsche am Rangsdorfer See ( Teltow-Fläming). Damals pilgerten bei warmem Wetter tausende Berliner nach Rangsdorf, um dort zu baden. Heute ist das anders. Die Rutsche gibt es nicht mehr und Berliner kommen auch nicht mehr so oft. Der See ist zum Schwimmen einfach zu flach. Bis weit ins Innere des Gewässers ist er knapp einen halben Meter tief und am Boden sehr schlammig. Für zwei Zielgruppen ist das ideal: Für Surfer und für kleine Kinder, denn sie können quasi überall stehen. Das Strandbad ist kostenlos, es gibt Parkplätze und einen riesigen Kinderspielplatz.

Badegewässerqualität: Ausgezeichnet

Sichttiefe: 0,3 Meter

Wassersport: Ja

Rettungsschwimmer: Nein

Gastronomie/Toiletten: Ja

Das Naturparadies: Der Ferchesarer See

Wie ein sehr breiter Fluss schlängelt sich der fast neun Kilometer lange Ferchesarer See bei Rathenow ( Havelland) durch die Landschaft. Die Westhälfte des Gewässers heißt Hohennauener See und ist nicht so dicht von Wald gesäumt, wie der Osten. Im Ferchesarer See gibt es gleich mehrere kleine naturbelassene Badestellen. Eine besonders ruhige und weniger belebte gibt es in Ferchesar an der Dranseschlucht, der Weg dorthin führt über einen kurzen Waldweg.

Badegewässerqualität: Ausgezeichnet

Sichttiefe: 1 Meter

Wassersport: Ja

Rettungsschwimmer: Nein

Gastronomie/Toiletten: Ja

Alle Badestellen auf einer Karte:

Die Karte zeigt alle offiziellen Badestellen Brandenburgs und deren aktuelle Wasserqualität.

Weitere Tipps:

In der Nähe des Ökodorfs Brodowin ( Landkreis Barnim) liegt der Parsteiner See. Es gibt zwei Badestellen, eine am Campingplatz Pehlitz/Werder und eine am Campingplatz "Am Parsteiner See". An letzterem können auch Tret- und Ruderboote ausgeliehen werden. Und es gibt einen Kinderspielplatz.

"Die kleine Ostsee" wird er auch genannt und er ist einer der größten Freizeit- und Campingparks in Europa: der Helenesee. Es gibt 3,5 Kilometer feine Strände, einen FKK-Bereich, Kinderspielplatz, Bootsverleih, einen Aquapark in den Sommerferien sowie die Möglichkeit zum Tauchen, Surfen, Segeln, Angeln sowie Fußball-, Tennis,- und Volleyballfelder. Am Helenesee findet jährlich im Juli das Helene Beach Festival statt.

Der Glindower See in Potsdam-Mittelmark ist eine ruhige Möglichkeit baden zu gehen. Auch dieser See hat mehrere Badestellen, eine Option ist das Strandbad.

Am Hohennauer See in Rathenow ( Havelland) gibt es gleich mehrere Badestellen. Eine besonders ruhige und weniger belebte gibt es in Ferchesar an der Dranseschlucht, der Weg dorthin führt über einen kurzen Waldweg.

Der Landkreis Dahme-Spreewald ist wohl der Landkreis in Brandenburg mit den meisten Badestellen. Zwei Badeseen seien hier exemplarisch empfohlen. Einer befindet sich am Tonsee in Klein Köris, einem Ortsteil von Groß Köris. Ein Schild weist den Zugang zur Badestelle, am Tonsee ist auch Camping möglich. Die Badestelle ist etwas für Selbstversorger, es gibt keinen Kiosk.

Eine weitere Möglichkeit, in Dahme-Spreewald baden zu gehen, ist in Schwerin. Der Ort heißt nur so wie der in Mecklenburg-Vorpommern, ist aber ganz anders. Die Badestelle am Schweriner See liegt am Ostufer des Sees und ist frei zugänglich.

Der Lehnitzsee in Oranienburg ( Oberhavel) ist eine tolle Möglichkeit, nach einer Wanderung um den See eine Erfrischung zu suchen. Er liegt ruhig in einem Erholungsgebiet. Nach einem Spaziergang und einer Erfrischung bietet sich ein Ausflug zum Oranienburger Schloss an. Vor allem der Schlossgarten lohnt eine Besichtigung.

Der 600 Meter lange Seestrand in Großkoschen ist mit seinem flach abfallenden Sandstrand gut für Familien mit Kindern geeignet. Es gibt separate Textil- und FKK-Strandabschnitte, Imbisse, ein Amphitheater und einen Kinderspielplatz.

