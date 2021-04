Potsdam

Ein Arbeiter wird abgemahnt, weil er keine Corona-Maske getragen hat. Eine Büroangestellte hat Stress mit dem Chef wegen dessen Kontrollwahns im Homeoffice. Ein dritter Arbeitnehmer wehrt sich gegen seine Kündigung. Solche Fälle landen vor Arbeitsgerichten – und die sollen in Brandenburg reformiert werden.

Aus sechs mach vier

Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) will die Zahl der Gerichte von sechs auf vier reduzieren, weil sich die Zahl der Fälle in den letzten beiden Jahrzehnten etwa halbiert hat – dank Wirtschaftsaufschwung. Ausgerechnet das größte Arbeitsgericht des Landes in Potsdam will die Christdemokratin schließen und nach Brandenburg/Havel verlagern. Dicht gemacht werden sollen außerdem jenes in Eberswalde (Barnim) und die Außenstelle des Cottbuser Arbeitsgerichts in Senftenberg. Um die Fahne des Rechtsstaats in der Weite des Landes dennoch hochzuhalten, will Hoffmann so genannte Gerichtstage im Land abhalten: Die Gerichtskammern sollen in Justizgebäuden in Perleberg, Eberswalde, Luckenwalde und Senftenberg – vor allem in Amtsgerichten – quasi als Gäste und ohne eigene Geschäftsstelle ab und zu Verhandlungen abhalten.

Im Rechtsausschuss des Landtags haben Experten am Donnerstagvormittag die Folgen dieses Gesetzentwurfs debattiert. Gerichtstage hätten sich in Nordrhein-Westfalen als unkompliziert bewährt, berichtete Holger Schrade, Präsident des Landesarbeitsgerichts Hamm in Westfalen. Die Verhandlungsatmosphäre sei „ausgesprochen gut“, oft einigten sich die Streitparteien auf Vergleiche. Dagegen sollten „Kleinstgerichte bei der Neuausrichtung vermieden werden“, sagte Schrade, der auch Präsident des deutschen Arbeitsgerichtsverbands ist. Sie seien „besonders anfällig für Störungen“, etwa bei Personalausfällen von Richtern und Rechtspflegern. Mit einer Zunahme der Fallzahlen – und Mehrbedarf an Personal – sei in den kommenden Jahren nicht zu rechnen. Das sei auch nach der Finanzkrise 2008 nicht so gewesen, sagte Schrade.

Laut Justizministerium sind die Fallzahlen von 24.600 im Jahr 2000 auf 8235 im Jahr 2020 abgesunken.

Politische Entscheidung gegen Potsdam

„Ich bin kein Fan von Kleingerichten, weil ich sehe, was das für Probleme macht“, gab die Präsidentin des Landesarbeitsgerichts Berlin-Brandenburg, Ursula Hantl-Unthan, klar zu verstehen. Deshalb sei der Gesetzentwurf mit seinem Konzept der Gerichtstage „vom Grundsatz her richtig“. Hantl-Unthan spricht von einer „Unterbelastung von 40 Prozent“ bei den 24 Arbeitsrichtern im Land. Deren Altersstruktur sei auch extrem: Nur eine Richterin sei noch jünger als 50 Jahre, ein Drittel der Belegschaft älter als 60. „Die Flexibilität nimmt ab“, sagte Hatl-Unthan, deshalb seien Vertretungen immer schwerer zu organisieren.

Zur Ortsfrage sagte Hantl-Unthan, Senftenberg als Standort habe ihr noch nie eingeleuchtet. Die Verlagerung von Potsdam nach Brandenburg/Havel allerdings nannte die Präsidentin des Landesarbeitsgerichts „eine politische Entscheidung“. Sie fügte kritisch hinzu: „Da spricht viel mehr für Potsdam, das ist gar keine Frage.“ Brandenburg/Havel sei derzeit „ein Kleingericht“.

Funktionierendes Gericht ohne Not verlagern?

Diesen Punkt zumindest sieht die aktuelle Direktorin des Arbeitsgerichts Potsdam, Hilde Fuhrmann, ähnlich. Als „unschlüssig und nicht notwendig“ bezeichnete sie die geplante Verlagerung „ihres“ Gerichts nach Brandenburg/Havel. Fast ein Viertel aller rund 2200 Arbeitsgerichtsverfahren im Land laufe in Potsdam. Ausgerechnet dieses „gut funktionierende Gericht“ in einer wachsenden Stadt mit dynamischem Umland solle „ohne Not geopfert“ werden, so Fuhrmann. Die Folge werde „unnötiger Prozesstourismus“ sein.

Fuhrmann gehört zur Mehrheit der Experten, die sich im Fachgespräch gegen den Gesetzentwurf stellten. Seit 2017 seien an den Arbeitsgerichten steigende Fallzahlen zu verzeichnen. „Die Talsohle ist durchschritten“, so Fuhrmann. Da die Richterzahl stark rückläufig sei, habe sich auch das Thema Überbesetzung erledigt.

Fuhrmann rechnet mit einer wesentlichen Zunahme der arbeitsrechtlichen Streitigkeiten im Zuge der Ansiedlung von Tesla und dessen Zulieferern. Der Flughafen BER werde einen ganzen Schwung Verfahren mit sich bringen, ebenso die Pandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen. Von Gerichtstagen hält Fuhrmann nichts. Die seien „in 90er Jahren schnell wieder abgeschafft worden wegen Ineffizienz“.

Reiserichter auf dem Weg durchs Land

Wenn mehr als ein Drittel der Richter künftig „als Reiserichter unterwegs“ seien und Kläger arbeitsrechtliche Anträge bei Amtsgerichten abgeben müssten, sei ein „erster Schritt zur Abschaffung der Arbeitsgerichtsbarkeit“ bereits getan, kritisierte Lore Seidel, Vertreterin des Cottbuser Arbeitsgerichtsdirektors. Im Vordergrund der Reform müsse die „Schaffung guter Bedingungen für die Rechtssuchenden“ stehen. Gute Arbeitsgerichtsbarkeit sei ein Standortvorteil, so Seidel.

„Mit diesem Gesetzentwurf wird Rechtsstaat geschwächt“, kritisierte Verdi-Landesbezirksleiter Frank Wolf die Justizministerin. Denn weitere Wege, die dadurch erhöhten Anwaltskosten und seltenere Termine würden Arbeitnehmer vom Klageweg abhalten – gerade wenn es um geringere Streitwerte gehe. Es dürfe aber „gerade in Pandemie-Zeiten keine Einschnitte in Arbeitnehmerrechte geben“, äußerte der Gewerkschafter. So zeige die jahrelange Auseinandersetzung mit dem Onlinehändler Amazon, wie wichtig die Arbeitsgerichte im Land seien.

Was würde Regine Hildebrandt sagen?

An die legendäre Arbeitsministerin Regine Hildebrandt (SPD), unter deren Leitung in den 1990er-Jahren die Arbeitsgerichte als eigenständige Sparte der Rechtsprechung eingerichtet wurden, erinnerte Frank Engelmann, Präsident der Rechtsanwaltskammer Brandenburg. „Was würde Hildebrandt heute sagen?“ fragte Engelmann in die Ausschussrunde. Die märkischen Arbeitsgerichte seien derzeit „das Speedboat der Justiz“ im Land. Binnen dreier Wochen bekäme man dort einen Gütetermin, binnen drei Monaten einen Kammertermin. Das sei Spitze. Auswärtige Gerichtstage würden erfahrungsgemäß jedoch nur „alle sechs, sieben, acht Wochen stattfinden“, weil die Kammern Fälle zunächst sammeln und bündeln würden, so Engelmann. Die Wartezeiten drohten sich zu verdoppeln.

Die Koalitionsfraktionen äußerten sich nach der Anhörung in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Darin schreibt Grünen-Rechtsexperte Benjamin Raschke: „Eine Reform um der Reform willen will niemand und wird es nicht geben.“ Klar sei schon jetzt: Gerichtstage könnten nicht einfach per Verordnung des Justizministeriums angesetzt oder abgeschafft werden, wie es der Gesetzentwurf derzeit vorsieht. „Sie müssen per Gesetz abgesichert sein“, so Raschke. SPD-Ausschuss-Chefin Tina Fischer befürwortet ebenso Gerichtstage und findet, diese sollten „Teil des Gesetzes werden“. So stellte auch der rechtspolitische Sprecher der CDU „etwaige Änderungen am Gesetzentwurf im weiteren parlamentarischen Beratungsverfahren“ in Aussicht. Ein Votum gab der Ausschuss nicht ab.

Von Ulrich Wangemann