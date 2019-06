Brandenburg

In Brandenburg tobten am Mittwoch erneut zahlreiche Unwetter. Der Deutsche Wetterdienst gab am Nachmittag eine amtliche Unwetterwarnung heraus, in der ausdrücklich auf schwere Gewitter (Stufe 3 und 4), Sturmböen und Hagel hingewiesen wurde.

S-Bahn-Verkehr eingeschränkt

Inzwischen sind die ersten Folgen der Unwetter in Brandenburg und Berlin bekannt. Die S-Bahn stellte den Zugverkehr auf der Ringbahn nach einem Blitzeinschlag in Tempelhof zeitweise ein. Auf der Linie 1 war der Zugverkehr zwischen Wilhelmsruh und Wittenau unterbrochen, weil ein Baum auf die Gleise fiel. Viele Linien verkehren inzwischen wieder. Es muss allerdings trotzdem noch mit Verspätungen und Ausfällen gerechnet werden.

Auf der Autobahn 117 und am Tempelhofer Damm kam es wegen umgestürzter Bäume zu Verkehrsbehinderungen. Der Himmel verdunkelte sich in einigen Stadtteilen wie tief in der Nacht.

Feuerwehr muss Prioritäten setzen

Im Stadtteil Friedenau fiel ein Baum auf ein Cabrio. Die Insassen hatten Glück im Unglück, zwei Menschen wurden nur leicht verletzt, teilte die Feuerwehr mit.

Die Feuerwehr fahre vorrangig Einsätze, bei denen Menschenleben in Gefahr sind, sagte ein Sprecher am Mittwochabend. Die Berliner seien aufgerufen, kleinere Wasserschäden selbst zu beseitigen. An den Flughäfen Tegel und Schönefeld könne es zu Einschränkungen bei der Abfertigung kommen, teilten die Airports auf Twitter mit.

Auch Brandenburg an der Havel hat mit den Folgen des Unwetters zu kämpfen. Durch starke Orkanböen und große Hagelkörner ist sogar die Schutzplane vom alten Café Oske abgerissen worden.

Zur Galerie In der Nacht zu Mittwoch krachte es über Potsdam. Eine Gewitterfront mit Starkregen zog über die Landeshauptstadt und überflutete Straßen und Keller. Die Folgen sind auch am Morgen noch sichtbar.

DWD hebt Unwetterwarnungen auf

Inzwischen hat der Deutsche Wetterdienst die amtlichen Unwetterwarnungen für die Stadt Brandenburg, Ostprignitz-Ruppin, Prignitz, Potsdam-Mittelmark, Havelland, Dahme-Spreewald, Teltow-Fläming und für die Stadt Potsdamaufgehoben. In zahlreichen anderen Landkreisen gilt die Warnung allerdings weiterhin.

