Potsdam

Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz – also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen – ist immer noch eine der wichtigsten Kennziffern in der Corona-Pandemie.

Die Politik hatte im Herbst 2020 vor dem „Lockdown light“ das Ziel ausgegeben, den Wert zügig wieder unter 50 zu bringen – nur so sei es den Gesundheitsämtern möglich, Infektionsketten nachzuverfolgen. Vom zwischenzeitlich ausgerufenen, ambitionierten Zielwert 35 hat sich die Politik wieder verabschiedet.

Dann wurde 100 das neue 50: Am 24. April 2021 war die „Bundesnotbremse“ in den Landkreisen oder Städten in Kraft getreten, wo diese Sieben-Tage-Inzidenz drei Tage in Folge überschritten wurde. Der Bundestag hatte die neuen konkreten Vorgaben bei hohen Infektionszahlen am 21. April beschlossen. Im Vorfeld hatten die Inzidenzwerte in Deutschland fast flächendeckend die 100er-Grenze überschritten.

Seit Mitte Juni gilt in Brandenburg ein weiterer wichtiger Grenzwert: In vielen Einrichtungen fällt bei einer stabilen Inzidenz unter 35 die Testpflicht weg, etwa in den Innenräumen von Gaststätten.

Zwischenzeitlich wurde dieser Wert auf 20 gesenkt, in der jüngsten Corona-Verordnung des Landes Brandenburg wurde er (mit Wirkung vom 13. Oktober) wieder auf 35 hochgeschraubt.

Für ganz Brandenburg liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 159,2 (Stand: 4. November). In Berlin liegt der Wert aktuell bei 165,5 (Stand: 4. November).

Unsere Grafik zeigt die Zahlen für die 14 märkischen Landkreise und die vier kreisfreien Städte auf einen Blick – auf Basis der tagesaktuellen Zahlen des Gesundheitsministeriums in Potsdam. So sehen Sie gleich, ob Ihre Kommune unter/über den kritischen Grenzwerten liegt.

Hinweis zum Meldeweg: Covid-19-Erkrankungen werden zunächst an das zuständige Gesundheitsamt gemeldet. Die 18 Gesundheitsämter in Brandenburg müssen diese Zahlen spätestens am folgenden Arbeitstag an das Landesamt für Arbeitsschutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) melden.

Aufgrund des Meldeverzuges zwischen dem Bekanntwerden von Fällen vor Ort und der Übermittlung an das LAVG kann es Abweichungen zu den von den Kreisen und kreisfreien Städten aktuell veröffentlichen Zahlen geben. Das gilt für die Zahl der Neuinfektionen und – in geringerem Maße – auch für die Sieben-Tage-Inzidenz.

Von Thorsten Keller