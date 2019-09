Potsdam

Die neue AfD-Fraktionim Landtagwird mit 23 Mitgliedern etwa doppelt so groß sein wie die alte und viel stärker von Rechtsauslegern dominiert sein. Die neuen Vertreter sind organisatorisch bewandert, lokal und deutschlandweit vernetzt. Sie werden vermutlich einen anderen Ton in den Landtag tragen – und professioneller agieren als ihre Vorgänger. Hier die interessantesten Neuzugänge.

Hans-Christoph Berndt

Unter den Neuen ragt der Chef der fremdenfeindlichen Bewegung „Zukunft Heimat“, Hans-Christoph Berndt, als besonders scharfer Ideologe hervor. Mit ihm zieht die Straße zieht ins Parlament ein.

Berndt, der Angela Merkel im Slang der Verschwörungstheorie ein „Programm zur Abschaffung der Nation“ unterstellt und von der „Verwesung des Landes“ spricht, hat in Cottbus Tausende auf die Straßen der Lausitz-Stadt geholt. Normale Cottbuser liefen mit, aber auch Reichsbürger, Fußball-Hooligans, Kickboxer, Ex-DVU- und NPD-Angehörige – das Who-is-Who des Lausitzer Rechtsextremismus.

Zur Galerie Brandenburg hat einen neuen Landtag gewählt – und die AfD zur zweitstärksten Partei mit 23 Sitzen im Parlament. Frauenanteil 22 Prozent. Die Abgeordneten im Überblick.

Der Laborarzt Berndt kommt gar nicht aus Cottbus, hat zuvor in anderen Städten versucht, lokale Probleme im Zusammenleben mit Asylbewerbern politisch zu nutzen. Cottbus hat er zum Modellprojekt erklärt, um die Stadt zum kleinen Dresden zu machen. Denn mit der Pegida steht Berndt in engem Austausch.

Lars Schieske

Der Cottbusser Lars Schieske (42) gehört zur Feuerwehrfraktion in der AfD – die Partei richtet sich bewusst an diese Gruppe, Schieske tritt in Uniform im Werbespot auf. Neben seiner Tätigkeit als Berufsfeuerwehrmann ist Schieske außerdem seit 25 Jahren in Freiwilligen Feuerwehren aktiv, unter anderem als Ortswehrleiter.

Als Mitbegründer des Netzwerkknotens „Die Mühle“ in der Cottbuser Innenstadt ist der Triathlet einer der Exponenten jener Gruppe von AfD-Leuten, die eine Verwurzelung der Partei in gesellschaftlichen Projekten voran treibt. Die Mühle wird vom neurechten Aktionsbündnis „Ein Prozent“ mit finanziert und als „patriotischer Bürgertreffpunkt“ beziehungsweise „Leuchtturm des Widerstands gegen das System Merkel“ gepriesen. Schieske ließ sich im Juli mit einem T-Shirt sehen („Revolte für die Heimat“ mit Wolfskopf), das bei Neonazis populär ist.

Michael Hanko

Fliesenlegermeister Michael Hanko aus Schwarze Pumpe war schon vor der AfD-Zeit in der Kommunalpolitik aktiv. Laut der Emil-Julius-Gumbel-Forschungsstelle am Potsdamer Moses-Mendelssohn-Zentrum gehörte Hanko das Grundstück, auf dem sich der mittlerweile geschlossene Neonazi-Treffpunkt „Bunker 38“ in Schwarze Pumpe befand. Nachdem die Polizei eine Neonazi-Party in dem Treff auflöste, kritisierte Hanko 2008 im Ortsbeirat die Polizei.

Lena Duggen

Lena Duggen (31) ist Generalsekretärin der parteinahen Erasmus-Stiftung und damit gut vernetzt in der AfD. Ihre politische Prägung erhielt die Juristin aus Dallgow-Döberitz ( Havelland) in ihrer Berliner Zeit als Mitglied der islamfeindlichen Partei „Die Freiheit“. Duggen warnte auf Facebook: „Es wächst eine Generation von Kopfabschneider-Kindern heran, die uns vor große Probleme stellen wird.“

Wilko Möller

Wilko Möller (52) ist Ermittlungsbeamter beim kriminalpolizeilichen Dienst der Bundespolizei und Chef des AfD-Stadtverbands in Frankfurt (Oder). Als Oberbürgermeisterkandidat holte er 2018 17 Prozent - mehr als die Kandidaten von CDU und SPD. Auf seiner Facebook-Seite postete Möller einen Soldaten mit Gewehr und Uniform, dazu die Sprechblase: „Klagt nicht, kämpft!“ – ein vermutlich auf Wehrmacht-Zeiten zurückgehender Spruch, der sich in Neonazikreisen großer Beliebtheit erfreut, unter anderem auf Landser-T-Shirts. Möller kassierte für das Posting ein Disziplinarverfahren bei der Bundespolizei.

Lars Günther

Lars Günther arbeitet als verlagskaufmännischer Angestellter beim Compact-Magazin, dem Zentralorgan der neuen Rechten und Verschwörungstheoretiker. Zu dessen Herausgeber Jürgen Elsässer pflegt Günther ein enges Verhältnis, soll sogar dessen persönlicher Assistent sein.

Ständig macht Günther Werbung für die Publikationen des Verlags und schmäht die „Mainstream-Presse“. Der 42-Jährige aus Bad Freienwalde ( Märkisch-Oderland) nennt Angela Merkel eine „verbrecherische Kanzlerin“, spricht von einer „gewollten Umvolkung Deutschlands“ und bezeichnet es als Gebot der Heimatliebe, „das deutsche Volk vor den schädlichen Mobilfunkstrahlen zu schützen“.

Felix Teichner

Der 1991 geborene Felix Teichner, Industriemechaniker und gebürtiger Prenzlauer, ist nach eigenen Angaben wegen der Ereignisse in der Silvesternacht in Köln in die Politik gegangen. Er ließ sich im Frühjahr auf einer Neonazi-Demonstration gegen Flüchtlinge in Templin sehen. Der Burschenschaftler spielt Klavier, nach eigenen Angaben „vornehmlich Volksweisen, Kinderlieder und Märsche“.

Stefan Kubitzki

Stefan Kubitzki hat innerhalb der AfD einen starken Stand, ist auf Parteitagen eine Stimmungskanone und gilt als Herz und Schnauze der Lausitz. Der Mitarbeiter eines Braunkohlekraftwerks holte bei der Landratswahl in seiner Heimat Spree-Neiße 40 Prozent der Stimmen. Er spricht die Sprache der einfachen Leute, sagt Dinge wie er wolle „vieles besser machen in der Lausitz als „irgendwelche Gurken, die keine Ahnung haben“. Als sicherer Redner dürfte er im Landtag häufig am Pult stehen.

Daniel Freiherr von Lützow

Mit seinen Bürgerdialogen und anderen Graswurzel-Aktionen steht Kubitzki in ähnlicher Weise für die regionale Verwurzelung der AfD wie der ebenfalls neu in den Landtag einziehende Daniel Freiherr von Lützow – beide übrigens unter den ersten fünf Plätzen der Landesliste, was ihre Rolle unterstreicht.

Lützow hat landauf, landab AfD-Mitglieder in Sachen Kommunalrecht schnellbesohlt – damit sie wissen, wie man einen Bebauungsplan liest oder einen Antrag stellt. Von Lützow ist selbst Feuerwehrmann, posierte in Uniform und hält die Anbindung der Partei an diese Zielgruppe für entscheidend.

Volker Nothing

Volker Nothing aus Elbe-Elster kündigte erst neulich im Wahlkampfendspurt „Volksverrätern“ den Kampf an – „Volksverräter“ ist Unwort des Jahres 2016, da unter anderem die Nationalsozialisten es gern benutzt haben. Derb mag es Nothing offenbar allgemein: Im Wahlkampf ließ er als Reaktion auf abgerissene Wahlwerbung Plakate aufhängen mit der Aufforderung: „Hol Dir einen runter, kleiner Antifant!“ Dazu posierte Nothing bei Facebook in einem T-Shirt mit zwei gekreuzten Pistolen und der Aufschrift: „ Merkel Jagd Club“.

Marianne Spring-Räumschüssel

Marianne Spring-Räumschüssel ist die Chefin des Cottbuser Stadtverbands ebenfalls im neuen Landtag vertreten. Sie hat Wissenschaftsministerin Martina Münch ( SPD) im direkten Duell besiegt. Spring-Räumschüssel wird die konstituierende Sitzung des Landtags als Alterspräsidentin leiten.

Lars Hünich

Lars Hünich ist innerhalb der Landes-AfD eine extrem wichtige Person: Als Landesgeschäftsführer ist er Cheforganisator für Wahlkämpfe und Veranstaltungen. Der gebürtige Dresdener hat seine politische Karriere bei der Linken begonnen. Heute sagt Hünich: „Die Linkspartei ist eine Partei, die hat Leute an der Mauer erschossen.“

Dennis Hohloch

Unangefochten starker Mann der Fraktion bleibt Parteichef Andreas Kalbitz. Als Fraktions-Chef bestätigt, dürfte er gemeinsam mit der Integrationsfigur für das radikale Social-Media-Umfeld der Partei, Birgit Bessin, weiter für eine zugespitzte Form der Auseinandersetzung sorgen. Bessin und Kubitzki wurden am Dienstag zu Stellvertretern von Kalbitz gewählt. Parlamentarischer Geschäftsführer wird Andreas Galau, sein Stellvertreter der neu eingerückte Dennis Hohloch, Potsdamer Ex-Bürgermeisterkandidat.

Von Ulrich Wangemann