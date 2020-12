Potsdam

Die Standorte für die zunächst zehn geplanten Corona-Impfzentren in Brandenburg stehen fest. Das Gesundheitsministerium und die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) haben sich nun verständigt. Noch im Dezember sollen in einer ersten Stufe die Impfzentren in Potsdam und Cottbus errichtet werden. Das Potsdamer Impfzentrum soll in der Metropolishalle entstehen, das Cottbuser in den Messehallen.

In einer zweiten Stufe sollen im Laufe des ersten Quartals 2021 acht weitere Impfzentren in Kyritz, Oranienburg, Prenzlau, Eberswalde, Frankfurt (Oder), Elsterwerda, Luckenwalde und Brandenburg an der Havel errichtet werden.

Damit gibt es eine kleine Korrektur zum ersten Impfzentren-Entwurf. Anfang der Woche war noch Wittstock als Standort im Norden im Gespräch.

Weitere Standorte sind geplant

Ein elfter Standort im Landkreis Dahme-Spreewald soll folgen, sei aber noch nicht genau festgelegt, hieß es. In Diskussion dafür sind Königs-Wusterhausen, Wildau und Erkner. Letzteres wäre aber im Landkreis Oder-Spree.

Zusätzlich werde derzeit die Möglichkeit der Errichtung weiterer Impfzentren in den Landkreisen Prignitz, Havelland und Spree-Neiße im Rahmen einer dritten Aufbau-Stufe geprüft. Die Landkreise und kreisfreien Städte sollen für die ersten elf Impfzentren geeignete Immobilien benennen.

Die Verteilung der ersten elf Standorte sei anhand verschiedener Faktoren erfolgt. Dazu zählten etwa die jeweilige Verfügbarkeit von ärztlichen und medizinischen Personal, logistische Fragen, die Erreichbarkeit und Infrastruktur. Die Standortplanung sei mit dem Städte- und Gemeindebund Brandenburg und dem Landkreistag Brandenburg diskutiert und einvernehmlich abgeschlossen worden hieß es.

Schon 400 Ärzte haben sich gemeldet

Gesundheitsstaatssekretär Michael Ranft sprach von einer Herkulsesaufgabe. „Dafür sind komplexe Abstimmungen notwendig, zu einem Zeitpunkt, in dem wir noch nicht wissen, welche Impfstoffe wann tatsächlich zur Verfügung stehen, und unter welchen Bedingungen sie gelagert und transportiert werden können.“ Vieles hänge auch von der Empfehlung der Ständigen Impfkommission ab.

Die Impfzentren sollen von Brandenburger Ärzten betrieben werden. Die Kassenärztliche Vereinigung sucht derzeit Ärzte, die für diesen Einsatz bereit sind. „Bisher haben uns schon über 400 Kolleginnen und Kollegen ihre Bereitschaft signalisiert, ohne dass wir breit geworben hätten“, sagte Peter Noack, Chef der KVBB.

„Ich bin daher zuversichtlich, dass wir gemeinsam die enorme Herausforderung bewältigen werden. Am Ende wird das nur möglich sein, wenn auch dezentral in allen Arztpraxen – insbesondere bei Hausärzten – geimpft werden kann.“

Städte müssen Immobilien finden

Wenn die Ärzte in den Impfzentren im Einsatz sind, müssen sie ihre Praxen vorübergehend schließen. Das dürfte Auswirkungen auf die Regelversorgung haben.

Jetzt müssen die Kreise und Städte, wo die Zentren entstehen, geeignete Immobilien suchen. Sie sollen laut Ministerium mindestens 1500 Quadratmeter groß sein, über Toiletten und ausreichend Parkplätze verfügen. Außerdem sollen sie mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar sein und barrierefrei sein.

