Die Aufnahmen können Sie unkompliziert mit unserem Upload-Tool hochladen. Damit wir alle Gewinner benachrichtigen können, müssen Sie sich dort bitte einmal mit Ihrer vollständigen Anschrift registrieren.

Alle Beiträge müssen bis Montag, 6. Januar 2020, in der MAZ-Redaktion eingetroffen sein (Zeitpunkt des Uploads). Eine Fachjury nominiert im Januar 2020 in jeder Kategorie ihre fünf Favoriten. Darunter sind jeweils auch die Siegerfotos jeder Kategorie. Die Gewinner werden benachrichtigt und im Februar 2020 in der MAZ veröffentlicht.

Zum Schluss noch ein Hinweis: Für alle eingereichten Fotos wird der Märkischen Allgemeinen das einfache Nutzungsrecht auch über die Dauer des aktuellen Wettbewerbs hinaus eingeräumt. Das bedeutet, die Fotos dürfen in der MAZ abgedruckt sowie auf der Internetseite und in den MAZ-Kanälen der sozialen Netzwerke (z. B. Facebook, Instagram, Twitter) veröffentlicht werden. Sollten Sie das Nutzungsrecht zu einem späteren Zeitpunkt widerrufen, wird die MAZ das selbstverständlich respektieren.