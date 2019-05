Potsdam

Die AfD ist auch in den Kommunalparlamenten angekommen - sie erreichte bei den Kommunalwahlen 16,3 Prozent landesweit und damit den dritten Platz. Die CDU behauptete nach 97 Prozent der ausgezählten Wahlbezirke mit 18,2 Prozent den ersten Platz, die SPD konnte sich mit 17,7 Prozent auf dem zweiten Platz halten. Die Linke erreichte 14,1 Prozent, die Grünen kamen auf 10,9 Prozent. Die Freien Wähler lagen bei 6,1 Prozent, die FDP kam auf 4,9 Prozent (Stand 1,35 Uhr).

Die Brandenburger wählten 14 Kreistage, die Stadtverordnetenversammlungen der vier kreisfreien Städte, 413 Gemeindevertretungen und Stadtverordnetenversammlungen der kreisangehörigen Gemeinden und Städte sowie ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher in Ortsteilen. Wie sieht es in den einzelnen Wahlkreisen aus? Wo büßten die Parteien ein, wo verzeichneten sie Stimmenzuwächse?

++ Wahlergebnisse in den vier kreisfreien Städten ++

Potsdam

Die SPD gewinnt mit 19,4 Prozent der Stimmen elf Sitze in der neuen Stadtverordnetenversammlung. Im Vergleich zu 2014 verlieren die Genossen 4,1 Prozent der Stimmen. Die Grünen gewinnen knapp 7 Prozent an Stimmen hinzu, kommen so auf 18,7 Prozent und zehn Sitze in der SVV.

Die Linke wird Dritter mit 18,1 Prozent. Herbe Verluste von 7,2 Prozent - nur noch drittstärkste Kraft mit zehn Sitzen. Die CDU verliert 3,1 Prozent und erhält 12,4 Prozent der Stimmen, das macht sieben Sitze.

Die Andere kommt auf 9,4 Prozent und sechs Mandate. Auch die AfD ist einer der Sieger, 5 Prozent mehr Stimmen als 2014. Fünf Sitze, 9,4 Prozent. Die FDP kann ihr Ergebnis verdoppeln, von 2,4 auf 4,9 Prozent und drei Sitze.

Das Bürgerbündnis verliert, nur noch zwei Sitze gehen dorthin. Von 6,1 geht es auf nur noch 3,9 Prozent der Stimmen. Die Satire-Partei Die Partei zieht erstmals in die SVV ein, 1,5 Prozent reichen für ein Mandat.

Auch die Freien Wähler erhalten mit ihrem Ergebnis von 1,2 Prozent einen Sitz und gewinnen 0,3 Prozent an Stimmen hinzu. Der Einzelbewerber Ingo Charnow zieht nicht in die SVV ein, er erhält nur 0,1 Prozent der Wählerstimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 62,4 Prozent.

Brandenburg an der Havel

In Brandenburg an der Havel wurden in drei Wahlkreisen 46 neue Stadtverordnete bestimmt – und nun gibt es keine klaren Mehrheiten mehr. Außerdem wurden in den Ortsteilen Göttin, Kirchmöser, Klein Kreutz/Saaringen, Mahlenzien, Schmerzke und Plaue die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher sowie in den Ortsteilen Gollwitz und Wust die Ortsbeiräte gewählt. Die Wahlbeteiligung fiel in der Havelstadt im landesweite Vergleich wieder sehr gering aus.

Die neue SVV setzt sich wie folgt zusammen:

CDU 26,8% SPD 16,7% Linke 13,1% Grüne 13,9% AfD 14,2% FDP 4m5% BVB/Freie Wähler/Gartenfreunde 10,8%

Wahlbeteiligung: 47,4%

Cottbus

In Brandenburgs zweitgrößter Stadt Cottbus wurden am 26. Mai in vier Wahlkreisen (122 Wahlbezirke) insgesamt 50 Vertreter der neuen Stadtverordnetenversammlung bestimmt. Hier sind die Wahlergebnisse:

CDU 17,2% Linke 13,7% SPD 15,6% AfD 22,3% Grüne 9,1% BVB/Freie Wähler 6% FDP 4,1% NPD 0,8% SUB 1,8% UC! 9,4%

Wahlbeteiligung: 57,5%

Frankfurt (Oder)

Wahl-Gewinner in der Universitätsstadt ist die Linke. Alle Wahlergebnisse im Überblick:

Linke 22,8% CDU 19,9% SPD 10,3% AfD 18,8% Grüne & BI Stadtentwicklung 12% Bürgerinitiative Stadtumbau 3% FDP 5% Piraten 1% FBI/ BVB/Freie Wähler 3,7% Die Partei 3,6%

++ Wahlergebnisse in den Landkreisen ++

Barnim

Der Landkreis Barnim liegt im Nordosten Brandenburgs. Traditionell stark landwirtschaftlich geprägt ist der Barnim auch für seinen Fokus auf Energieeffizienz und nachhaltigens Bauen bekannt. Die stärkste Fraktion im Kreistag ist aktuell die Linke, gefolgt von CDU und SPD.

Dahme-Spreewald

Der Flughafen BER im Norden, der Spreewald im Süden - der Landkreis Dahme-Spreewald im Südosten Brandenburgs ist eine Region mit vielfältigen Ansprüchen. Bei den Wahlen 2014 punktete neben der SPD auch die CDU, während die Linke schwächelte.

Elbe-Elster

Der Landkreis Elbe-Elster im Südwesten Brandenburgs ist der am bäuerlichsten geprägte des Landes. Die Bevölkerungsprognosen sind miserabel, aber der Kreis will sich mit Tourismus ein zweites Standbein schaffen. Politisch ist Elbe-Elster eine CDU-Hochburg.

Havelland

Dünn besiedelter Westen und proppevoller Speckgürtel, das ist das Havelland. Touristisch punktet der Landkreis mit Fontanes von Ribbeck und Flugpionier Otto Lilienthal. Politisch war der Landkreis zuletzt in der Hand der Sozialdemokraten.

Märkisch-Oderland

Der Landkreis Märkisch-Oderland punktet mit Berlin-Nähe im Westen und Mini-Alpen-Idylle im Osten. Ein Gegensatz, den der neue Kreistag auch künftig im Auge haben muss. 2014 lag die Linke im Kreistag leicht vor SPD und CDU.

***

Oberhavel

Der Landkreis Oberhavel im Norden Brandenburgs ist Industriestandort, Landwirtschafts- und Urlaubsregion in einem - und immer mehr Menschen wollen hier auch leben. Politisch stehen seit der letzten Kreistagswahl SPD und CDU fast gleichauf.

Oberspreewald-Lausitz

Ehemals Braunkohlerevier ist im Landkreis Oberspreewald-Lausitz aus den Tagebauen inzwischen eine gewaltige Seenlandschaft entstanden. Doch obwohl immer mehr Touristen kommen, geht die Einwohnerzahl weiter zurück. Hier ist die AfD nun zweitstärkste Kraft. Die Wahlergebnisse 2019:

SPD 21,5% AfD 19,6% CDU 19,5% Linke 12,8% Freie Wählergruppe Bauern 6,5% NPD 1,5% Grüne 5,8% BVB/Freie Wähler 3,7% FDP 3,6% AGSUS 1,4% SFB 2,1% FWS 1,1% AFS 0,9%

Wahlbeteiligung: 56,4%

Oder-Spree

Der Landkreis Oder-Spree, der sich vom Südosten Berlins bis an die polnische Grenze erstreckt, ist geprägt von der Tradition der Stahlproduktion in Eisenhüttenstadt und vom boomenden Seenland-Tourismus. Politisch ist der Landkreis bislang SPD-Hochburg.

Ostprignitz-Ruppin

Im Landkreis Ostprignitz-Ruppin im Nordwesten Brandenburgs hielt die SPD 2014 noch ihre Spitzenposition vor der CDU im Kreistag –das hat sich nun geändert. Die Wahlergebnisse 2019 sehen so aus:

CDU 20,1% SPD 17,9% Linke 16,2% AfD 12,7% Grüne 10% WG KBV 9,5% FDP 3,6% BVB/Freie Wähler 5,6% FWG 1,8% Pro Ruppin 2,7%

Wahlbeteiligung 52,8%

Potsdam-Mittelmark

Geringe Arbeitslosigkeit, stabile Bevölkerungszahl - das ist Potsdam-Mittelmark. Der Landkreis im Westen Brandenburgs profitiert von seiner Nähe zu Berlin und Potsdam, aber auch vom Spargel- und Obstanbau. Politisch rückt hier die CDU der SPD auf die Pelle.

Prignitz

Um rund ein Viertel ist die Bevölkerung der Prignitz seit 1990 geschrumpft. Trotzdem will sich der Landkreis im Nordwesten Brandenburgs nicht abschreiben lassen und kämpft um Touristen und Unternehmen. Politisch erwiesen sich die Prignitzer bislang als beständig. Auch 2019 gewinnt hier die SPD knapp vor der CDU.

CDU 19% SPD 19,1% Linke 12,5% Bauernverband 11,2% FDP 6,6 % BVB/Freie Wähler Pro Prignitz 10,5% Grüne 7,4% AfD 13,3% EB Pingel 0,6%

Wahlbeteiligung: 54,8 %.

Spree-Neiße

Spree-Neiße im Südosten Brandenburgs ist von Kohletagebau geprägt. Der Kohleausstieg bis 2038 ist hier eine Herausforderung auch für die Kommunalpolitik. Zuletzt vertrauten die Einwohner vor allem der CDU. Nun fällt diese hinter die AfD zurück. Die Wahlergebnisse 2019:

AfD 26,5% CDU 20,5% SPD 15% Die Linke 12,3% FDP 4,9% NPD 0,8% Klinger Runde 2,3% BVB/Freie Wähler 3,1% Grüne 4,6% LuU 1,9% GUB-SPN 2,4% Piraten 0,2% UWG-SPN 5,4%

Teltow-Fläming

Teltow-Fläming ist neben Potsdam-Mittelmark der florierendste Landkreis Brandenburgs. Im Norden hilft der Berliner Speckgürtel, im Süden ziehen Natur pur und Flaeming Skate Touristen an. Politisch gerieten SPD und Linke zuletzt unter Druck, die CDU konnte zulegen.

Uckermark

In der Uckermark, der Heimat von Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU), haben die Christdemokraten bei der Kommunalwahl die meisten Stimmen auf sich vereint. Die CDU erreichte am Sonntag 21,7 Prozent vor der SPD mit 21,2 Prozent. Die AfD kam auf 15,4 Prozent, die Linke auf 13,2 Prozent. In Templin in der Uckermark verlebte Merkel ihre Kindheit. Hier hat sie auch heute noch ein Wochenendhaus, in das sie sich zurückzieht. Alle Wahlergebnisse 2019:

CDU 21,7% SPD 21,2% AfD 15,4% Linke 13,2% BLR 5,6% FDP 6,2% Grüne 7,7% NPD 1,2% BVB/Freie Wähler 7,2% WBv 0,8%

Wahlbeteiligung: 54,2%

