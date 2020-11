Das sind die schönsten Herbst-Spaziergänge in Brandenburg

Potsdam

Vieles, was in der Freizeit Spaß macht, ist während des Lockdowns im November verboten. Einmal abgesehen von Bewegung an der frischen Luft (immer vorausgesetzt, Sie stiefeln nicht in größeren Gruppen durch den Wald. Spazieren im Herbst in Brandenburg - hier sind unsere Vorschläge

Baumkronenpfad in Beelitz-Heilstätten

Sie wollten schon immer mal Auge in Auge mit herbstbunten Baumkronen durch luftige Höhe spazieren? In Beelitz-Heilstätten ist das kein Problem. Dort gibt es seit gut fünf Jahren den Baumkronenpfad. Er ist zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert - natürlich auch und gerade im Herbst!

Anzeige

Bis zu 36 Meter hoch ist der fast 800 Meter lange Pfad. Bei gutem Wetter hat man von der obersten Ebene des Aussichtsturmes aus freie Sicht bis nach Berlin und hinüber zum Fläming.

Bis zu dieser obersten Ebene sind es 200 Stufen. Die gute Nachricht für all jene, die nicht so gut zu Fuß und/oder auf Rollator bzw. Rollstuhl angewiesen sind: Es gibt einen Fahrstuhl, der bis zur obersten Ebene der Aussichtsplattform führt, über die dann auch der eigentliche Baumkronenpfad erreichbar ist.

Neben dem Blick auf die herbstlich gefärbten Bäume bietet der Baumkronenpfad übrigens auch eine einmalige Sicht auf das historische Heilstätten-Areal und da vor allem auf Ruinen, die bei Lost-Places-Fans beliebt sind. Deshalb wichtig: Die Foto-Ausstattung nicht vergessen!

Der Baumkronenpfad im Herbst. Quelle: Michael Wilsdorf

Öffnungszeiten: Im Oktober und November täglich von 10 Uhr bis Sonnenuntergang, von Dezember bis Februar von 10 bis 16 Uhr. Kassenschluss ist jeweils eine Stunde vor Schließung. Hier gibt es weitere Informationen. In Kombination mit dem Baumkronenpfad können Sie auch Führungen durch die historischen Beelitzer-Heilstätten buchen (Helm- und Maskenpflicht in den Gebäuden, Helme werden gestellt). Tickets gibt es für den jeweiligen Tag nur an der Kasse, Online-Buchungen sind derzeit nicht möglich.

Eintrittspreis: Erwachsene 12,50 Euro, Kinder und Jugendliche von 7 bis 17 Jahren 9 Euro, Kinder bis 6 Jahre frei.

Rundweg von Emstal nach Kloster Lehnin

Haben Sie Lust auf eine Waldwanderung, nicht zu schwierig, auch für Fahrräder geeignet? Elf Kilometer lang ist der Rundweg von Emstal nach Kloster Lehnin und zurück zum Ausgangspunkt.

Über den Emsterkanal geht der Blick hinüber zur Klosterkirche. Quelle: Christine Lummert

Wir starten am Gasthof “Zur Linde” an der Emstaler Hauptstraße 8 in Emstal, Ortsteil der Gemeinde Kloster Lehnin. Diese Gegend ist für ihre Lehmbacköfen bekannt, die bis in die 1950er Jahre in Benutzung waren. Erbaut für Schiffer- und Büdnerhäuser, die keine eigenen Öfen hatten, wurden sie von je zwei Familien geteilt. Ehemals gab es 20 dieser Öfen in Emstal, heute noch fünf, einer von ihnen ist neu erbaut worden.

Wir gehen vom Gasthof durch das Dorf, entlang der Hauptstraße, passieren die denkmalgeschützte Dorfkirche und wandern in Richtung Lehnin, immer geradeaus, nach Verlassen des Dorfes durchlaufen wir eine Allee. Hinter dem See „ Emstaler Schlauch“ finden wir eine grüne Markierung, die links auf einen Waldweg Richtung Rädel weist. Entlang des Seeufers gelangen wir zur dreistämmigen Hexenkiefer, eine der mächtigsten Kiefern der Mark, zudem ein ausgewiesenes Naturdenkmal.

Wald und Wiese werden durchlaufen, vor den Häusern des Kirchdorfs Rädel, folgen wir nicht mehr der grünen, sondern nur noch der Grünstrich-Markierung nach rechts, Richtung Lehnin. Der Weg taucht in einen Wald mit mächtigen Eichen, sobald wir den Gohlitzhof erreicht haben. Bald schon weist der grüne Strich uns die Route nach links in Richtung Puschkinstraße. Er führt uns vorbei am Gohlitzsee nach Kloster Lehnin.

Dieses Kloster wurde 1180 von Markgraf Otto I. von Brandenburg gegründet, es war das erste Kloster der Mark. Die gotische Marienkirche wurde im 19. Jahrhundert wieder aufgebaut als eines der bedeutendsten Zeugnisse altmärkischer Backsteinarchitektur.

Vor dem Kloster nehmen wir die Straße Richtung Emstal, sie entspringt einem Straßendreieck, bald führt in einer Linkskurve geradeaus ein Forstweg in den Wald hinein. Er stößt auf jene uns vom Hinweg bekannte Wanderroute, die wir nun Richtung Rädel einschlagen und entlang des Emstaler Schlauches zurück nach Emstal wandern.

Unterwegs auf dem Paul-Gerhardt-Wanderweg

Kennen Sie Paul Gerhardt? Der große Kirchenlieddichter (1607-1676) ist der Namensgeber eines 140 Kilometer langen Wanderwegs von der Berliner Nikolaikirche in den Spreewald. Der Weg führt entlang der drei Wirkungsstätten des evangelischen Theologen und folgt seinem Lebensweg - und das auf neun Etappen, die problemlos auch einzeln gewandert werden können.

Für einen Tagesausflug in Brandenburg eignet sich die fünfte Etappe: der Abschnitt von Königs Wusterhausen nach Mittenwalde, der auf 16 Kilometern durchs Dahme-Seenland führt.

Die Wanderung beginnt an der Touristinformation in Königs Wusterhausen. Praktisch: Diese befindet sich direkt am Bahnhofsvorplatz, so dass die Anreise auch ohne Auto kein Problem ist. Von dort geht es, immer den gut erkennbaren Signets und Wanderzeichen des Paul-Gerhardt-Wegs folgend, entweder direkt los in Richtung Mittenwalde oder erst noch auf einen Abstecher zum Königs Wusterhausener Schloss.

Paul-Gerhardt-Standbild in Mittenwalde, dem Endpunkt der Wanderung Quelle: Andrea Müller

Friedrich Wilhelm I. verachtete die barocke Verschwendungssucht seines Vaters, der Preußen mit dem Ausbau der Schlösser in Potsdam und Berlin an den Rand des Staatsbankrotts gebracht hatte. Er nutzte das einfache Schloss in Wusterhausen als Jagdschloss und Sommersitz und hielt sich möglichst nur im Winter in den Stadtresidenzen auf. Zu seinen Ehren erhielt der Ort Wusterhausen ab 1717 den „Königs“-Zusatz in der Bezeichnung.

Von Königs Wusterhausen aus geht es über Gehwege innerorts oder Feldwege außerorts weiter in Richtung Mittenwalde, eine der Wirkungsstätten Paul Gerhardts. Bereits unterwegs trifft man in dem Dorf Ragow, das mit Mittenwalde verbunden ist, auf die beindruckende Paul-Gerhardt-Kirche. Hier kann man den Kirchturm erklimmen und das überraschende Kircheninnere besichtigen. In Mittenwalde hatte Paul Gerhardt ab 1651 eine Pfarrstelle inne und hier entstanden viele seiner 139 Lieddichtungen.

In Mittenwalde sind dem großen Kirchendichter neben einer Tafel an der St.-Moritz-Kirche, auch eine Statue im Kirchgarten sowie ein eigenes Haus gewidmet, das zu seinen Ehren an seinem 300. Geburtstag im Jahr 1907 errichtet wurde. Heute ist darin die Stadtverwaltung untergebracht.

Der MAZ-Freizeit-Newsletter für Brandenburg Raus aufs Land: Jetzt kostenlos für unseren Newsletter anmelden und sich dann jeden Donnerstag nach Brandenburg entführen lassen!

Um Paul Gerhardt geht es in Mittenwalde übrigens auch im Heimatmuseum am Salzmarkt (derzeit geschlossen), wo auch Wissenswertes zur Geschichte Mittenwaldes zu erfahren ist. Zudem gibt es einen gemütlichen Weingarten sowie eine kleine Schmiede.

Storchenwanderweg um den Beetzsee

Startpunkt dieser Wanderung ist die Stadt Brandenburg an der Havel. Die „Wiege der Mark Brandenburg“ blickt auf eine über tausendjährige Geschichte zurück. Der imposante Dom, das Rathaus mit dem Roland und die alte Stadtmauer sind beeindruckende Zeugnisse dieser bewegten Vergangenheit.

Der Weg führt über den Grillendamm und die Krakauer Straße stadtauswärts an der Brandenburger Vorstadtschleuse vorbei in Richtung Klein Kreutz, das man über den straßenbegleitenden und asphaltierten Wanderweg erreicht. Von der Dorfstraße biegt man links in den Mötzower Weg ab und wandert für die nächsten drei Kilometer an Feldern vorbei bis zur Straße, die nach Mötzow führt. Ab hier ist die Wanderung sehr gut ausgeschildert und markiert.

Die Landstraße überquert man geradeaus und kommt nach wenigen Metern in einen kleinen Wald. Links und rechts vom Waldweg erstrecken sich größere Teiche, die der Landschaft einen idyllisch-romantischen Charakter verleihen.

Nach links abbiegend verlässt man Päwesin und erreicht Bagow. Nun führt Sie der Weg um das Bagower Bruch bis nach Gortz. Links über die Gortzer Dorfstraße wandert man in Richtung Ketzür. In Ketzür lohnt eine Besichtigung der denkmalgeschützten Bockwindmühle, die sich am Dorfrand etwas abseits des Storchenwanderweges befindet.

Die folgenden zwei Kilometer bis nach Butzow verlaufen auf befestigtem Weg vorbei an Feldern und Wiesen. Dem straßenbegleitenden Weg folgend, erreicht man das am Ufer gelegene Dorf Radewege. Direkt am Wasser laden Bänke zu einer Rast ein.

Herbstidylle am Beetzsee (Einsendung für den MAZ-Fotowettbewerb „Augenblicke 2020“) Quelle: Cindy Markwart

Hat man Radewege hinter sich gelassen, wandert man an der Straße entlang nach Brielow. Auf Höhe des Yachthafens biegt man links ab und bewegt sich wieder auf das Ufer zu. An einer kleinen Siedlung vorbei erreicht man schließlich die Abzweigung nach Brielow. Wer sich dort die über 400 Jahre alte Schwedenlinde ansehen will, biegt rechts ab, geradeaus führt der Weg weiter nach Brandenburg an der Havel, das man nach fünf Kilometern wieder erreicht.

Klasdorfer Rundweg in Teltow-Fläming

Der Weg beginnt eigentlich in Glashütte. Er ist mit dieser Bezeichnung zwar gar nicht ausgeschildert, doch es sind genug Wege vorhanden, zum Teil auch identisch mit denen des Rundwegs.

Aus Zossen braucht der Zug 24 Minuten bis zum Bahnhof Klasdorf. Der beherbergt sogar ein Café. Der Weg ins Dorf Klasdorf ist kurz und mündet am Ende des Dorfes in einen lauschigen 1,5 Kilometer langen Abschnitt. Und zwar gemeinsam mit der am Bahnhof für den Fläming-Walk typischen Beschilderung, jedoch für den Fläming-Glashütte-Weg. Es ist die einzige vertraute Markierung. Der Klasdorfer Rundweg führt durchs Dorf, nicht zum Bahnhof.

Die Wanderung beginnt im Museumsdorf Baruther Glashütte. Quelle: Jutta Abromeit

Bänke stehen kurz vor Glashütte am Naturlehrpfad, der mit vielen Tafeln bestückt ist. Ein wenig irritierend sind die Markierungen mit roten und grünen Punkten, weil der 25 Kilometer lange Fläming-Glashütte-Weg blau markiert ist – laut Karte jedenfalls. Da der Klasdorfer Rundweg rot markiert sein und sich im Ort von dem anderen Weg trennen soll, erfolgt die Orientierung eben an diesen roten Punkten.

In Glashütte geht es nach links an den heimeligen einstigen Glasarbeiterhäuschen vorbei, in denen heute Kunsthandwerker auf Kunden warten. Auf der anderen Straßenseite steht die große Hütte mit Museum.

Wanderer müssen auf Punkte achten, die sich erst hinter Glashütte trennen. Ein Stück ist auf der S 5, einem Zubringer zur Fläming-Skate, zu wandern. Der Sand auf dem nächsten Weg macht der Bezeichnung Streusandbüchse alle Ehre. In der Kurve, in der die Skate-Strecke nach Klasdorf zu verlassen ist, bieten sich zwei Wege an. Davon ist der linke nach Klein Ziescht zu bewandern. Im Ort angekommen, folgt der Schwenk nach links. Dort geht es schnurstracks durch den gesamten Ort bis zur Bahn. Das einstige Bahnarbeiterhaus davor aus Backsteinen ist schick saniert und beherbergt eine Pension.

Die Straße mündet am Backsteinhaus nach links auf die Fläming-Skate. Laut Karte sind es 950 Meter, laut Verkehrsschild am Ende dieser Passage vor dem Friedhof Klasdorf sind es zwei Kilometer bis Klein Ziescht. Neben dem asphaltierten Radweg, den die Autos zumindest auf einer Seite nehmen, verläuft ein unbefestigter Weg. Der endet mit dem Wald, der hier Schinderfichten heißt. Nun geht es in Klasdorf durch den gesamten Ort zurück zum Parkplatz am Ortsende, an dem ein Zettel den Weg nach links nach Glashütte weist, oder eben nach rechts zum Bahnhof.

Von Lars Grote, Maike Schultz, Stephanie Philipp, Gertraud Behrendt und Saskia Kirf