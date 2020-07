Das sind die schönsten Routen auf dem Elberadweg in Brandenburg

Potsdam

Wer den kompletten Elberadweg fahren will, sollte zwölf Tage einplanen für die Strecke von Cuxhaven ( Niedersachsen) bis Schöna (Sachsen). Teile der 894 Kilometer langen Strecke in Deutschland (hinzu kommen etwas mehr als 300 Kilometer in Tschechien) verlaufen durch Brandenburg, und zwar in der Prignitz und im Kreis Elbe-Elster. Wir haben mehrere Tourenvorschläge für Sie zusammengestellt.

Der Elbradweg verläuft bei Bad Schandau auch durch die Sächsische Schweiz. Quelle: ADFC

Eine reizvolle Möglichkeit, Norddeutschland kennenzulernen, bietet die Tour von der Prignitz nach Hamburg. Als Startpunkte bieten sich entweder Wittenberge in Brandenburg oder Havelberg in Sachsen-Anhalt an.

Radfahrer auf dem Elberadweg bei Abbendorf in der Prignitz Quelle: Peer Grimm/dpa

Ein weiterer besonders schöner Abschnitt befindet sich in der Prignitz zwischen Wittenberge und Lenzen: Natur- und Tierliebhaber kommen auf dem alten Grenzstreifen voll auf ihre Kosten.

Eine empfehlenswerte Tour führt vom Bahnhof Bad Wilsnack über das Storchendorf Rühstädt nach Wittenberge – vorbei an Mammutbäumen, idyllischen Elbauen und dem größten freistehenden Uhrenturm auf dem europäischen Festland.

Mit dem Rad unterwegs in Wittenberge. Quelle: Lars Sittig

