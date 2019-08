Potsdam

Das Portal abgeordnetenwatch.de bietet Wählerinnen und Wählern zur Landtagswahl in Brandenburg am 1. September die Möglichkeit, unmittelbar mit den Direktkandidaten der Parteien in Kontakt zu treten. Einsendeschluss für die Fragen ist 18 Uhr am 31. August. Die MAZ dokumentiert in Auszügen die spannendsten schon gestellten Fragen mitsamt der Antworten:

Andrea Johlige (Linke, Wahlkreis 5)

Jan Gieseler: „Frau Johlige, wie viele Kilometer haben Sie als Person während der letzten Legislatur mit dem Flugzeug zurückgelegt? Wie bewerten Sie die Notwendigkeit dieser Reisen unter dem Gesichtspunkt der globalen Erderhitzung?"

„Dienstlich war ich in dieser Wahlperiode mit Delegationsreisen zweimal im Irak, je einmal in Tunis, Vilnius, Kiew und Genf. Ein Inlandsflug nach München kommt hinzu. Bei keiner der Delegationsreisen wäre zeitlich ein anderes Verkehrsmittel in Frage gekommen, zumindest beim Irak und Tunesien auch kaum ein anderes Verkehrsmittel denkbar. Gleichzeitig waren alle diese Reisen politisch sinnvoll und notwendig. Meine privaten Reisen kompensiere ich mit einem Klimaschutzbeitrag.“

Erdmute Scheufele (Grüne, Wahlkreis 31)

Frau Scheufele, wie wollen Sie eine rechtssichere und unbürokratische Refinanzierung der wertvollen pädagogischen Arbeit der freien Kitaträger gewährleisten?"

„Wir wollen sowohl die Qualität in den Kitas weiterentwickeln als auch die gerade begonnene Einführung der Beitragsfreiheit fortsetzen. Bis das Ziel der Beitragsfreiheit erreicht ist, setzen wir uns für gerechte und vergleichbare Elternbeiträge in den Kommunen ein. Wir wollen, dass alle Akteure im System transparent machen, welche finanziellen Mittel sie in die Kindertagesbetreuung stecken. Nur so kann eine andere und hoffentlich einfachere Verteilung der Kosten entstehen, bei der niemand eine Mehrbelastung tragen muss.“

Günther Baaske ( SPD , Wahlkreis 18)

Herr Baaske, was bedeutet der Wahlspruch auf den Wahlplakaten? Ich dachte immer, es gibt sowieso nur EIN Brandenburg. Welche Einheit ist denn hier gemeint?"

Nicht jeder Wähler in Brandenburg versteht die Kampagne der SPD... Quelle: Soeren Stache/dpa

„Wir haben den politischen Anspruch, das Land zusammenzuhalten.Klar kann man Ostseelen streicheln, wenn man auf denjenigen rumtrampelt, die hier mitunter gut bezahlte Jobs haben, aber aus dem Westen kommen und den Ossis die Jobs weggenommen haben. Und klar kann man Ängste vor Fremden erzeugen, wenn man so tut, als würden Flüchtlinge nix weiter tun, als Deutsche mit Messern zu meucheln. Aber beides ist falsch. Und darum geht’s."

Christian Engelland ( FDP , Wahlkreis 4)

Heike Fleischer: Herr Engelland, wie stellen Sie sich Brandenburgs Schullandschaft in den nächsten Jahren vor?

„Für die Zukunft wünsche ich beste Bildung für alle. Mittelmaß verbaut unseren Kindern ihre Zukunft. Konkret heißt das u.a.: Wir werden den Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem ersten Geburtstag des Kindes durchsetzen und werden schrittweise die Betreuungsqualität durch einen niedrigeren Betreuungsschlüssel verbessern.

Wir setzen uns für eine elternunabhängige Ausbildungsförderung für volljährige Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und Studierende ein. Junge Menschen sind eigenständige Persönlichkeiten, die sich selbst für ihren Ausbildungsweg entscheiden wollen. Die Förderung besteht aus einem Zuschuss in Höhe von 500 Euro monatlich sowie einem Darlehensangebot.“

Die FDP fordert, dass Kitas generell beitragsfreien bleiben. Quelle: Elinor Wenke

Roman Kuffert ( AfD , Wahlkreis 13)

Marcel Kerlifosky: Herr Kuffert,

Sie werben mit "Heimat schützen" und "Hol dir dein Land zurück" im Wahlkampf.

Wie definieren Sie für sich "Heimat"? Warum ist diese Heimat für Sie gefährdet? Wie definieren Sie für sich "Land"? Was ist mit diesem "Land" passiert? Warum soll ich mir dieses "Land" zurückholen?„Heimat ist für mich dort, wo ich mich nicht erklären muss, meine Vorfahren lebten und ich meine Aufgabe darin sehe, deren Erbe fortzuführen. Durch Geburt und eigenes Wollen ist meine Heimat Deutschland. Natürlich dort wo ich mich zu Hause, wohl und sicher fühle weil ich dort aufgewachsen bin, meine Kindheit und Jugend erlebt habe, eben in Brandenburg. Und genau in dieser Heimat sehe ich die Meinungsfreiheit stark gefährdet.

Ein Klima der Stigmatisierung und Denunziation macht sich wieder breit. Ich bin damals nicht aus der DDR geflohen, um heute ähnliche Methoden des DDR-Regimes wieder zu erleben. Hier sei als Beispiel die Kita-Broschüre der Amadeu-Antonio-Stiftung genannt, in der Mädchen mit Zöpfen und Jungen, die Sport treiben, in die Nähe von Neonazis gerückt werden.“

Björn Lakenmacher ( CDU , Wahlkreis 26)

Antje Bauer: Herr Lakenmacher, ein Arbeitsplatzverlust ist heutzutage leider keine Ausnahmeerscheinung. In diesem Fall ist der erste Schritt der Gang zur Agentur für Arbeit. Geschieht dies das 1. Mal, werden die persönlichen Daten des Betroffenen umfänglich aufgenommen und erfasst. Dabei wird dem Arbeitssuchenden unabhängig vom Lebensalter und Dauer des Arbeitslebens die Frage nach der Staatsbürgerschaft und etwaigen Migrationshintergrund der Eltern gestellt.

WARUM? Kennen Sie den Hintergrund dieser Frage und Erfassung dieser „Abstammungsdaten“?

„In § 281 Abs. 2 SGB III hat der Gesetzgeber das Interesse an einem zusätzlichen Nachweis über den Migrationshintergrund in den Arbeitsmarktstatistiken der Bundesagentur für Arbeit zum Ausdruck gebracht. Um den Informationsbedarf zu decken, werden regelmäßig Befragungsergebnisse für die Arbeitslosenstatistik, die Grundsicherungsstatistik, die Statistik über Leistungen nach dem SGB III, die Statistik über arbeitsmarktpolitische Maßnahmen und die Statistik zum Ausbildungsstellenmarkt publiziert.

Bei der Befragung handelt es sich statistisch-methodisch um eine Vollerhebung mit freiwilliger Teilnahme – es besteht keine (!) Auskunftspflicht für die Befragten.

Kathrin Schneider ( SPD , Wahlkreis 40)

Holger Blümel: Sehr geehrte Frau Schneider, drei Fragen zum Bahnverkehr in unserer Region –

Wann wird es eine direkte Zugverbindung zwischen den beiden einwohnerstärksten Städten Brandenburgs geben?

Es gibt eine direkte Bahnverbindung zwischen Cottbus und Potsdam, leider nur ein Zugpaar, morgens hin und abends zurück. Die Deutsche Bahn AG hatte vor einiger Zeit versprochen, Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern verstärkt an das Fernverkehrsnetz anzubinden. Alle zwei Stunden sollten Züge fahren. Tatsächlich umgesetzt wird mit Start zum Fahrplanwechsel im Dezember 2019 der IC von Dresden über Berlin nach Rostock. In der Lausitz profitieren davon Elsterwerda und hoffentlich auch Doberlug-Kirchhain. Wir setzen uns dafür ein, dass die Bahn auch ihr Versprechen für Cottbus hält. Wir wollen einen IC von Berlin über Cottbus und weiter nach Breslau.

Wann wird die Zugdirektverbindung zwischen Cottbus und Dresden hinsichtlich der Fahrzeit den heutigen Ansprüchen genügen? Aktuell sind es 1 Stunde und 45 Minuten...

Gerade läuft die neue Ausschreibung für das Bahn-Netz Lausitz. Wir hätten hier gerne eine gemeinsame Ausschreibung zusammen mit dem sächsischen Verkehrsverbund gemacht. Das haben die Sachsen leider nicht mitgemacht. Wir bleiben aber dran und setzen ab Dezember 2022 einen 30-Minuten- Takt zwischen den Universitätsstandorten Cottbus und Senftenberg um. Darauf aufbauend wollen wir auch die Verbindung nach Dresden verbessern. Der Bahnknoten Ruhland ist bereits gut ausgebaut. Eine Verbesserung der Gleisinfrastruktur brauchen wir aber auch auf dem sächsischen Stück der Bahntrasse.

Wie wird die Bahn-Direktanbindung von Cottbus an den Flughafen BER ab 2020 geregelt ?

Zunächst geht es nur mit Umstieg in KönigsWusterhausen. Eine direkte Bahnanbindung von Cottbus zum BER wird es leider erst geben können, wenn das zweite Gleis zwischen Cottbus und Lübbenau fertig ist. Leider dauern die Planverfahren sehr lange. Nach dem gegenwärtigen Stand rechnen wir mit einemBaubeginn ca. 2025.

Chaled-Uwe Said ( AfD , Wahlkreis 22)

Andreas Gutowski: „Herr Said, wie gedenken Sie den bereits existierenden Pflegepersonal-Notstand zu beheben?“

Das Thema Pflege treibt viele Menschen in Brandenburg um. Quelle: dpa

„Langfristig führt an der attraktiveren Versorgung der Pflegeberufe kein Weg vorbei –ob es um die Angleichung der Gehälter in Ost und West geht oder ein besseres Tarifniveau. Zudem müssen mehr Ausbildungsplätze in den Pflegeberufen geschaffen werden. Wir wollen Stipendien-Vereinbarungen einführen, die an mehrjährige Tätigkeitsverpflichtungen im Land Brandenburg gebunden sind. In den Kommunen sollten kreative Lösungen geschaffen werden, Pflegekräfte alternativ zu unterstützen – z.B. durch kostenlose Parkausweise (siehe „Arzt im Einsatz") oder ermäßigte ÖPNV-Tickets.



Claudia Sprengel (Linke, Wahlkreis 18)

Martin Jeutner: „Frau Sprengel, das Land Brandenburg schließt in seinen aktuellen Bauplanungen die barrierefreie Nutzung des Bahnhofes Marquardt aus. Damit sind Menschen mit Behinderung, Familien mit Kinderwagen, ältere Menschen sowie Radfahrer in ihrer Mobilität von der Benutzung des Bahnhofes praktisch ausgeschlossen oder massiv eingeschränkt. Was werden Sie konkret tun, um diese Planungen des Landes Brandenburg zu ändern?“

„Die Zugänglichkeit der öffentlichen Bereiche wie Bahnhöfe liegt in der Verantwortung des jeweiligen Infrastrukturbetreibers. Das nach dem Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (BGG) beschlossene Programm der Deutschen Bahn sieht vor, barrierefreie Zugänge bei Reisendenzahlen ab 1000 Reisenden pro Tag bei umfassenden Umbauten oder Neubauten zu realisieren. Bei kleinen Bahnanlagen unterstützt das Land Brandenburg. Leider sind diese Planungen teils nicht unter Berücksichtigung langfristiger Bevölkerungsentwicklungen getroffen worden. Hier muss nachgebessert werden. Wir werden im Land Druck machen, dass alle Bahnhöfe barrierefrei werden.“

