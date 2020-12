Potsdam

Cornelius Remschmidt ist Internist und Facharzt für Krankenhaushygiene und seit 2019 als Chief Medical Officer bei der von der Hasso-Plattner-Stiftung finanzierten Organisation Data4Life tätig. Dort hat er sich an der Entwicklung einer App für Corona-Langzeitfolgen, dem sogenannten Long Covid, beteiligt.

Sie haben ziemlich viel Erfahrung mit Covid-19 und den Langzeitfolgen. Lässt sich schon sagen, welcher Anteil der ehemals Infizierten Langzeitfolgen davonträgt?

Wir stehen noch am Anfang der Forschung, wobei es mittlerweile schon einige Studien zu dem Thema gibt. In diesen Studien schwanken die Zahlen zwischen zehn und 50 Prozent als Anteil derjenigen, die über Beschwerden klagen, die länger als vier Wochen andauern. Vermutlich werden Anteile zwischen zehn und 20 Prozent der Wirklichkeit am nächsten kommen.

Und worüber klagen die Menschen am häufigsten?

Die häufigsten Symptome scheinen eine allgemeine Müdigkeit und Schwäche, länger andauernde Geschmacks- und Geruchsstörungen sowie Gelenk- und Muskelschmerzen zu sein. Insbesondere bei Personen, die eine schwere Erkrankung durchgemacht haben, können auch Atembeschwerden länger bestehen bleiben.

Müde bis zum Geht-nicht-mehr

Beeinträchtigt die häufige Müdigkeit den Alltag oder sogar die Berufsfähigkeit?

Das muss man noch genauer untersuchen. Aber sie wird von den Betroffenen teilweise schon so geschildert, dass sie ein größeres Problem darstellt. Aber inwieweit es Personen beispielsweise nicht mehr schaffen regelmäßig oder zur Arbeit zu gehen, dazu gibt es noch keine guten Daten.

Wie lange können sich solche Symptome von Long Covid hinziehen?

Das versuchen verschiedene Studien gerade weltweit genauer zu definieren. Ein interessantes Beispiel ist eine zwar kleine, aber sehr interessante Studie von den dänischen Färöer-Inseln, bei der 180 Covid-Betroffene nachverfolgt wurden, die im Rahmen der Erkrankung nicht hospitalisiert waren. Etwa die Hälfte der Betroffenen hatten nach vier Monaten noch über die Persistenz mindestens eines Symptoms geklagt. Viel längere Nachfolgezeiten kennen wir bisher nicht, weil die Krankheit ja noch relativ jung ist. Aber diese Verläufe über vier Monate gibt es sicher.

Sogar Kinder kann es hart treffen

Was ist denn die schlimmste Geschichte in Sachen Spätfolgen, von der Sie erfahren haben?

Das ist schwer zu sagen, da für die Betroffenen jegliche Art von Spätfolgen sehr belastend sein können. Wir brauchen mehr robuste Daten und hierzu auch die Informationen von den Betroffenen direkt. Ebenfalls genauer untersucht werden müssen erste Berichte über die mögliche Persistenz von Symptomen nach einer Covid-Erkrankung bei Kindern. Ein Fallreport über fünf Kinder aus Schweden im Alter von neun bis fünfzehn Jahren hat beispielsweise beschrieben, dass auch in dieser Altersgruppe Beschwerden über sechs bis acht Wochen andauern können. Wie immer bei neu auftretenden Krankheitsbildern muss auch hier noch untersucht werden, ob vielleicht eine andere Erkrankung dahinter steckt, die man nicht sieht, weil man nur auf eine Verbindung zu Covid achtet.

Dabei denkt man doch, Kinder seien von Covid gar nicht betroffen…

Ja, in der Tat erkranken Kinder glücklicherweise relativ selten. Aber möglicherweise gibt es einige wenige, bei denen Beschwerden aus bisher unbekannten Gründen länger andauern können. Dies müssen wir noch besser verstehen.

Wie hängen Spätfolgen und Alter überhaupt zusammen? Trifft es auch hier vornehmlich Ältere?

Nach allem was wir bisher wissen, kann es scheinbar alle Altersgruppen treffen. Es gibt eine große Untersuchung des London King’s College, das auch eine App entwickelt hat, mit der Menschen kontinuierlich ihre Daten erfassen können. Hier waren 50-60-Jährige häufiger betroffen als junge Erwachsene im Alter von 18 bis 30 Jahre. Für ältere Menschen fehlen aus dieser Studie robuste Daten, da nur sehr wenige an dieser digitalen Studie teilgenommen haben. Was man sagen kann, ist, dass es keine Gruppe gibt, die gar nicht von Langzeitfolgen betroffen sein kann.

Könnte es sein, dass ein symptomloser Virusträger später doch Symptome entwickelt?

Das könnte theoretisch sein, nur kann man einen sicheren Zusammenhang schwer feststellen. Denn symptomlose Menschen werden ja in der Regel nicht auf das Vorliegen von Coronaviren getestet, weshalb nur nachträglich bei Personen, die über entsprechende Symptome klagen, Antikörper gegen das Coronavirus im Blut bestimmt werden könnten. Aber die Existenz von Antikörper kann hier reiner Zufall sein und ist auf keinen Fall als Beweis zu verstehen, dass die Symptome tatsächlich von der Corona-Infektion herrühren.

Long Covid mittels App erforschen

Können in Ihrer data4life-App, die Betroffene für ihre Long Covid-Symptome verwenden, auch ganz neue Symptome aufgenommen werden?

Für unsere App haben wir eine große Anzahl von Symptomen – insgesamt 29- auf Grundlage der aktuellen Studienlage aufgeführt. Zunehmend wird aber klarer, dass wir die Long Covid-Erkrankung nur verstehen können, wenn sie von den Patienten selbst beschrieben wird. Wir müssen also erst einmal alle verfügbaren Daten sammeln, um zu erkennen, was wirklich zu Long Covid gehört und was eher häufiger und was eher seltene Symptome sind. Bei einer breiten Erfassung, kommen vielleicht Symptome hinzu, die wir bisher der Erkrankung nicht zugerechnet haben. Derzeit dient unserer App als Dokumentationshilfe. Das langfristige Ziel ist es jedoch, dass diese Daten über lang anhaltende Folgen zukünftig freiwillig und anonymisiert gespendet werden und Wissenschaftler dann diese Datensätze untersuchen können.

Wie ist unterm Strich Ihre Bewertung: Sind die Spätfolgen ein Randphänomen oder doch etwas, was man auf der Rechnung haben sollte, wenn man das neuartige Coronavirus einschätzt?

Es ist noch etwas früh, das wirklich zu beurteilen. Wir wissen auch von anderen Viruserkrankungen, dass sie Spätfolgen haben können. Bei der Grippe zum Beispiel kann ein Reizhusten auch über zehn Wochen oder länger bestehen bleiben. Auch eine länger andauernde Müdigkeit gibt es bei der Grippe. Von daher ist es gar nicht untypisch, dass ein Virus auch längerfristige Wirkungen hat. Aber ich nehme die Beschreibung solcher möglichen Spätfolgen von Covid schon ernst.

Und wie schätzen Sie bisher die Gefährlichkeit von Covid-19 insgesamt ein?

Es ist eine ernst zu nehmende Erkrankung. Vor allem, weil es sie in dieser Variante bisher noch nicht gab –und damit die ganze Weltbevölkerung für Covid prinzipiell empfänglich ist. Auch wenn die Erkrankung bei der Mehrzahl harmlos verläuft, kann alleine aufgrund der riesigen Zahl der Betroffener, auch der Anteil derjenigen mit Spätschäden sehr groß sein. Das ist für die Menschen selbst belastend und natürlich auch für das Gesundheitssystem.

Von Rüdiger Braun