Potsdam

Die Betreiber der Luca-App zur Kontaktverfolgung wehren sich gegen das Auslesen der erfassten Daten zur Strafverfolgung. „Das Infektionsschutzgesetz regelt juristisch eindeutig, dass die Nutzung von Daten, die zur Nachverfolgung von Infektionsketten lokal gespeichert werden, eindeutig an diesen Zweck gebunden sind. Diese gesetzlich garantierte Sicherheit von Daten darf nicht beliebig interpretiert werden“, teilte das Unternehmen Culture4Life, das hinter der App steht, am Freitag mit.

Die Nutzer der App müssten sich auf diese zweckgebundene Verarbeitung ihrer Daten verlassen können. Sonst schade man langfristig dem Vertrauen in die Möglichkeiten der Digitalisierung.

Justizministerin will Luca-Daten nutzen

Das Unternehmen reagierte auf eine Überlegung der Brandenburger Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU). Sie hatte im Justizausschuss des Landtags gesagt, dass zur Aufklärung schwerer Straftaten auch ein Auslesen der Luca-Daten infrage komme. Als Beispiel nannte die Ministerin eine tödliche Auseinandersetzung in einem Restaurant. Hoffmann sieht sich darin mit der Generalstaatsanwalt des Landes einig. Allerdings räumte sie ein, dass die Rechtslage unsicher sei.

In Mainz hatte die Polizei auf Daten der App zugegriffen, um Gaststättenbesucher ausfindig zu machen, nachdem ein Mann in einem Lokal verunglückt war. Das hatte für einen Skandal gesorgt. Denn der Einsatz der Kontaktdaten ist im Infektionsschutzgesetz des Bundes eigentlich klar geregelt. Sie dürfen demnach nur zur Pandemiebekämpfung genutzt werden – um Infizierte und deren möglichen Kontakte auszumachen.

Die Freien Wähler hatten Hoffmanns Überlegungen scharf kritisiert und eine gesetzliche Klarstellung gefordert, „um der derartigen Auslegungen einen Riegel vorzuschieben“.

Der Streit könnte sich aber erübrigen. Mit der neuen Corona-Verordnung wurde die Pflicht zur Erfassung von Kontaktdaten in Restaurants abgeschafft. Außerdem will sich Brandenburg von der App trennen. Denn die App wurde bisher in Brandenburg so gut wie nie zur Kontaktverfolgung während der Corona-Pandemie genutzt. Das letzte Wort hat die Staatskanzlei.

Von MAZ-Online/gel