Datenschutzbeauftragte: Behörden sollen von sich aus stärker Informationen veröffentlichen

Potsdam

In Brandenburg sollen die Verwaltungen in Land und Kommunen stärker verpflichtet werden, von sich aus Informationen für die Bürger zu veröffentlichen. Das fordert die brandenburgische Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht Dagmar Hartge. Sie warb am Montag bei der Vorstellung ihres Tätigkeitsberichts für ein neues Transparenzgesetz.

Das bisherige Informationsfreiheitsrecht müsse weiter entwickelt werden. Auch die Corona-Krise zeige, dass der Staat von sich aus die nötigen Informationen zur Verfügung stellen sollte.

Anzeige

Einige Länder hätten ihre allgemeinen Informationszugangsrechte zudem mit dem Umweltinformationsrecht zusammengeführt, so Hartge.

Weitere MAZ+ Artikel

Im Fokus der Akteneinsicht : Bauen, Planen und Verkehr

Bei der Akteneinsicht von Bürgern haben nach Angaben der Landesbeauftragten die Themen Bauen, Planung und Verkehr sowie Bildung und Jugend im Mittelpunkt gestanden. „Häufig hatten die Verwaltungen Schwierigkeiten mit der Frage, ob das Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz überhaupt anwendbar ist“, sagte Hartge.

Als Beispiel nannte sie den Wunsch nach Einsicht in Akten über die Festsetzung von Kita-Gebühren. So habe eine Antragstellerin wissen wollen, wie eine rückwirkende Beitragsnachforderung zustande kam. Dafür wollte sie in die Akten über die Platzkostenkalkulation in der Kita sehen. Das wurde ihr von der Stadtverwaltung untersagt, da es sich in diesem Fall um Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der einzelnen Träger handele. „Das hielten wir für nachvollziehbar“, sagte Hartge. Allerdings sich dieses Ergebnis nicht verallgemeinern, da die örtlichen Gegebenheiten von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich seien.

Von Igor Göldner