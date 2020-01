Ein Brite in Potsdam sagt, warum der Brexit Bullshit ist

Potsdam

David Saul (30) kommt aus Sheffield, England, und lebt seit vier Jahren in Brandenburg. Er war Spieler bei den Potsdam Royals ( American Football) und arbeitet dort inzwischen im Trainerstab. Nach Großbritannien will der Brexit-Gegner nicht zurück – seine Zukunft sieht Saul in Deutschland.

Mr. Saul, viele Briten in Ihrem Alter haben beim Brexit-Referendum am 23. Juni 2016 weder für „remain“ (in der EU bleiben) oder „leave“ (die EU verlassen) gestimmt. Sie haben gar nicht an der Abstimmung teilgenommen, was, wie viele Demoskopen sagen, wohl wahlentscheidend war. Wie erklären Sie sich diese Abstinenz der Jungwähler?

Saul:Einerseits mit Gleichgültigkeit und Faulheit – aber auch mit einer nicht mehr zeitgemäßen Wahlordnung. Wir leben im digitalen Informationszeitalter, und trotzdem musst du einen Brief abschicken, um dich für eine Wahl zu registrieren. Kinder und Jugendliche schreiben heute keine Briefe mehr!

Ansturm auf deutsche Pässe Seit dem Brexit-Referendumhaben sich zwölf Mal mehr Briten in Berlin einen deutschen Pass ausstellen lassen. Insgesamt 1272 Briten beantragten von 2016 bis 2018 eine Einbürgerung, wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte. Im Vergleichszeitraum vor der Abstimmung (von 2013 bis 2015) waren es nur 109 Briten, die sich einen deutschen Pass holten. In Brandenburg gab es 25 Mal mehr Einbürgerungen. 172 Briten erhielten von 2016 bis 2018 einen Pass, im Vergleichszeitraum davor waren es sieben. Ebenfalls gestiegen ist die Zahl der Zuzüge: Von 9200 (2013 bis 2015) auf knapp 11.700 (2016 bis 2018) in Berlin, von 710 auf 940 in Brandenburg. Großbritannien wird die Europäische Union am 31. Januar um 24 Uhr (MEZ) verlassen. Nach dem Brexit am 31. Januar gilt zunächst eine Übergangsphase. Diese betrifft auch Reisende, die in Großbritannien und Nordirland ihren Urlaub verbringen wollen oder das Land geschäftlich besuchen. An den Einreisebedingungen für das Vereinigte Königreich ändert sich deshalb mindestens bis zum Jahresende 2020 nichts – gültiger Personalausweis genügt.

Wo haben Sie beim Brexit-Referendum abgestimmt? In der britischen Botschaft in Berlin?

Ich habe per Briefwahl abgestimmt. Aber die Deadline, um sich dafür zu registrieren, lag Wochen vor dem eigentlichen Wahltermin. Millenials wie ich sind aber „Last-minute-people“. Wir erledigen Dinge auf den letzten Drücker und kommen notorisch zu spät.

Wie ist Ihre Gemütslage angesichts des heraufziehenden Brexits? Wütend oder ein wenig erleichtert, weil es noch schlimmer hätten kommen können – also chaotisch und ohne „Deal“?

Heute bin ich eher ratlos. 2016 war ich wütend und aufgebracht. Ich bin als Bürger der Europäischen Union geboren worden, und habe das immer zu schätzen gewusst, vor allem die Reisefreiheit. Ich habe an der Uni Internationales Recht studiert und ein großes Thema war der Zerfall Jugoslawiens. Ich finde die Vorstellung absurd, dass Studenten dieses Fachs demnächst den Brexit untersuchen werden. Zu meinem Ärger kam 2016 noch die Angst – nicht zu wissen, was die Zukunft bringt.

Ist diese Angst noch da?

Wird am nächsten Montag jemand an meine Tür klopfen und mir sagen, ich soll zurück nach England? Sehr wahrscheinlich nicht, aber ich fühle mich von der britischen Regierung im Stich gelassen. Es gibt für Briten im EU-Ausland keine brauchbaren amtlichen Informationen, was nach einem geordneten Brexit passieren wird. Aber ich befinde mich in einer vergleichbar komfortablen Lage. Ich bin sehr glücklich mit meiner deutschen Freundin. Wenn die Lage sich zuspitzen sollte, könnten wir sofort heiraten.

Was erwidern Sie Ihren Landsleuten, die sagen: Hauptsache, dass am 31. Januar das politische Chaos der letzten dreieinhalb Jahre zu Ende geht?

Diese „Get Brexit Done“-Rhetorik (frei übersetzt: den Brexit über die Bühne bringen) finde ich abstoßend. Es ist eben NICHT erledigt. Wir sind am Freitag zwar erstmal raus, aber die Verhandlungen über die Details des Austritts beginnen erst.

Auch ein No-Deal-Brexit ist noch nicht ganz vom Tisch. Das sagt zumindest Rain Newton-Smith vom britischen Industrieverband CBI in einem „Spiegel“-Interview. Der zentrale Satz darin lautet: „ Großbritannien ist ein gespaltenes Land“. Stimmt das?

Ja. Das Schlimmste am Brexit ist das Schwarz-Weiß-Denken, das die politische Debatte dominiert. Bist du dafür oder dagegen? Es gibt keine Graustufen mehr.

Vielleicht analysieren Studenten des Internationalen Rechts demnächst auch den Zerfall des Vereinigten Königreichs. Ein realistisches Szenario?

Ich halte es für unvermeidlich, dass Schottland das Vereinigte Königreich verlässt. Die Schotten werden es Erstes gehen, die spannende Frage ist, was dann in Wales und Nordirland passiert.

Wie wird der Brexit in Ihrer Familie in England diskutiert?

Wie gesagt, es gibt nur Schwarz und Weiß. Meine Mutter war wie ich für „Remain“. Mein Vater hat für „Leave“ gestimmt – und bei der Unterhauswahl am 12. Dezember für Boris Johnson. Obwohl sein Sohn in der EU lebt und eine deutsche Partnerin hat. Obwohl seine Enkel später zweisprachig aufwachsen werden, und zwar in Deutschland. Außerdem verbringt er hier regelmäßig seinen Urlaub.

Haben Sie mal versucht, darüber mit ihm zu diskutieren?

Nein, das ist zwecklos.

Der wichtigste Slogan der Leave-Kampagne 2016 war „Take Back Control“ (sich die Kontrolle zurückholen) – das war sehr eingängig. Warum hatte das „Remain“-Lager dem nichts entgegenzusetzen?

Es ist den Konservativen glänzend gelungen, tief sitzende patriotische und nationalistische Gefühle anzusprechen. Sie haben der Arbeiterklasse eingeredet, dass die Ursache ihrer Probleme nicht die obszön reiche Oberschicht ist – sondern diejenigen, die noch weniger haben als sie selbst.

Von Thorsten Keller