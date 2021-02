Potsdam

Führt die Energiewende irgendwann zum Blackout bei der Stromversorgung? Darüber gerieten Anhänger und Gegner der Energiewende im Landtag heftig aneinander. Während die AfD das Risiko der „Dunkelflaute“ hervorhob – also wenn weder die Sonne scheint noch der Wind weht – hielten die anderen Fraktionen dagegen und sprachen von Angstmache.

Wirtschaftminister Jörg Steinbach (SPD) versicherte, dass die Energieversorgung in Brandenburg sicher sei und bleibe – „und das nicht trotz, sondern wegen des Ausbaus der Erneuerbaren Energien“. Er verwies auf Angaben der Bundesnetzagentur, wonach es in Brandenburg in den letzten zehn Jahren nicht zu einer Zunahme unplanmäßiger Versorgungsunterbrechnungen gekommen sei. Der Trend weise sogar nach unten. Zugleich hätte sich die installierte Leistung von erneuerbarer Energie verdoppelt.

Im Jahr 2020 sei fast jede zweite verbrauchte Kilowattstunde in Deutschland aus erneuerbaren Energien gekommen, in Brandenburg sogar rechnerisch über 90 Prozent. Die Ziele für den Ausbau müssten in Brandenburg wahrscheinlich erhöht werden.

Die konventionelle Stromerzeugung werde nach und nach zurückgefahren, sagte Steinbach. Der Ausstieg aus der Kernenergie sei beschlossen und nach wie vor breiter gesellschaftlicher Konsens. „Daran wird die Landesregierung ganz gewisse nicht rütteln.“

Das sieht auch die Mehrheit des Landtags so – bis auf die AfD. Die scheiterte mit ihrem Antrag, in Zukunft auf einen Schnellspaltreaktor mit flüssigem Brennstoff und separater Kühlschleife zu setzen, einen sogenannten Dual-Fluid-Reaktor.

Deutschland will bis Ende 2022 aus der Atomkraft aussteigen, bis 2038 aus der Kohleenergie, was die Lausitz stark betrifft. Bis 2050 soll die benötigte Energie nach dem Willen der rot-schwarz-grünen Landesregierung in Brandenburg unter dem Strich komplett aus Ökoenergien oder nachwachsenden Rohstoffen gedeckt werden.

AfD-Fraktionsvize Steffen Kubitzki sagte: „Die einseitige Forcierung der erneuerbaren Energien bedroht die Energiesicherheit.“ Linksfraktionschef Sebastian Walter konterte: „Die Dunkelflaute bei Ihnen politisch und intellektuell kommt öfter vor als das im europäischen Stromnetz jemals der Fall sein wird.“

Von Igor Göldner