Die Pläne von Umwelt- und Agrarminister Axel Vogel (Grüne) für eine umfassende Reform der Forstverwaltung haben ein unterschiedliches Echo ausgelöst. Besonders strittig ist die neue Zielzahl von 1280 Mitarbeitern des zu reformierenden Landesforstbetriebs, das sind etwa 200 weniger als derzeit. Die Fraktionen im Landtag befassten sich am Dienstag erstmals mit den Plänen.

Für die oppositionelle Linke steht schon jetzt fest: Diese Zielzahl ist zu gering, wie der Forstpolitiker Thomas Domres betonte. Schließlich habe das von Minister Vogel kürzlich vorgelegte Gutachten (MAZ berichtete) festgestellt, dass es künftig mehr Personal für den Waldumbau, die Beratung von Waldbesitzern und die Fördermittelvergabe geben solle. Insgesamt hätten die Pläne ausschließlich eine betriebswirtschaftliche Ausrichtung, kritisierte Domres. Die Reduzierung der Zahl der Oberförstereien von 30 auf 6 und die der Reviere sehe er deshalb kritisch.

Reform soll 2022 in Kraft treten

Die CDU sieht den Ansatz von Minister Vogel als „plausibel und nachvollziehbar“ an. Allerdings müsse sich die Fraktion über einzelne Zielzahlen erst noch ein Bild machen. Die Zahl der Waldarbeiter müsse unbedingt verstärkt werden, forderte Fraktionschef Jan Redmann.

Die SPD wolle sich die Vorschläge genau anschauen, „um die Fläche und den ländlichen Raum zu unterstützen“, wie Fraktionschef Erik Stohn sagte.

Die Grünen unterstützen wie erwartet den Kurs des eigenen Ministers. Fraktionschef Benjamin Raschke sagte, bevor eine Zielzahl vorliege, sollte es eine Aufgabenkritik geben. „Das ist passiert und das begrüße ich.“ Das Ziel seien mehr Förster und Waldarbeiter als bislang, um einen „klimaresistenten Wald“ hinzubekommen.

Rund die Hälfte der Mitarbeiter scheidet bis 2030 aus

Nach dem vom Ministerium in Auftrag gegebenem Gutachten scheidet rund die Hälfte der derzeit etwa 1420 Mitarbeitenden bis zum Jahr 2030 aus Altersgründen aus. Das Papier schlägt eine neue Mitarbeiterzahl von 1280 vor. 340 Waldarbeitende sollen im Landesdienst bleiben. Sie sollen beim Waldumbau, in der Waldpflege und Holzernte eingesetzt werden, den Waldschutz und die Waldpädagogik unterstützen. Aufstiegschancen sollen verbessert werden. Die derzeit 14 Landeswald-Oberförstereien sollen erhalten bleiben, die derzeit 160 Reviere sollen in 139 zusammengefasst werden.

Die Reform soll 2022 in Kraft treten, bis dahin muss der Landtag ein Gesetz verabschieden.

