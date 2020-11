Debatte über Infektionsschutzgesetz: „Alternative Wissenschaft“

Potsdam

Vor der abschließenden Beratung über das neue Infektionsschutzgesetz in Bundestag und Bundesrat hat die AfD-Fraktion im Landtag die Brandenburger Landesregierung aufgefordert, das Gesetz in der Länderkammer abzulehnen. «Die Einschränkungen der Freiheiten sollen nachträglich legitimiert werden», kritisierte AfD-Fraktionschef Hans-Christoph Berndt am Mittwoch in einer Sondersitzung des Landtags. U

nter dem Vorwand der Eindämmung des Coronavirus würden entscheidende Grundrechte wie die Versammlungsfreiheit und die Unverletzlichkeit der Wohnung ausgehebelt. Es gebe auch keine epidemische Notlage von nationaler Bedeutung, meinte er.

Linke-Fraktionschef Sebastian Walter warf Berndt daraufhin vor, er betreibe «alternative Wissenschaft». «Sie haben in Ihren Antrag auch nicht reingeschrieben, wie Sie die Pandemie bekämpfen wollen», sagte Walter. Die AfD gebe zwar vor, Risikogruppen schützen zu wollen. Aber: «Wie wollen Sie denn 40 Prozent der Bevölkerung schützen?», fragte er in Richtung AfD-Fraktion.

Widerspruch zum Grundgesetz

SPD-Fraktionschef Erik Stohn wies darauf hin, dass nicht der Landtag, sondern die Landesregierung das Abstimmungsverhalten im Bundesrat bestimme. «Ihr Antrag steht damit im Widerspruch zum Grundgesetz», warf Stohn der AfD-Fraktion vor.

Mehrere Abgeordnete erteilten der AfD Nachhilfe in Sachen Gesetzgebung. Es sei nämlich völlig normal, dass Gesetze bestimmte Grundrechte einschränke, erklärte der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Peter Vida. Das sei selbst beim Emissionsschutzgesetz so.

Mythenbildung der AfD

Und anders als es die AfD suggeriere, würde durch das neu gefasste Gesetz keine einzige Maßnahme verordnet. Der Bund definiere damit lediglich den gesetzlichen Rahmen und stelle klar, welche Maßnahmen zur Bekämpfung einer Pandemie möglich sind. Die Verantwortung liege weiter bei den Bundesländern, so Vida. Die Bundesländer müssen demnach weiter per Verordnung regeln, welche einzelnen Maßnahmen gelten sollen.

Grünenfraktionschefin Petra Budke verwies die These von den massiven Grundrechtseinschränkungen ebenfalls in den Bereich der Mythen. „Das Gaststättengesetz greift in die Berufsfreiheit ein, jedes Verkehrsschild greift in die allgemeine Bewegungsfreiheit ein“, erklärte sie.

Ministerin verurteilt „abstruse NS-Vergleiche“

Impfgegner und Corona-Leugner hatten Bundestagsabgeordnete vor der heutigen Abstimmung über das neu gefasste Infektionsschutzgesetz massenhaft mit Protestschreiben bombardiert. Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) sprach im Landtag von einer „abscheulichen antiparlamentarischen Agitation“, mit der versucht werde, Deutschland durch abstruse NS-Vergleiche als totalitäre Diktatur darzustellen. „Dies ist genauso widerwärtig, wie wenn sich Verschwörungstheoretiker und Impfgegner bei Kundgebungen mit dem gelben Stern in die Nähe von Holocaustopfern rücken", sagte Nonnemacher.

Union und SPD im Bund wollen in dem Gesetz genauer vorgeben, welche Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie möglich sind, etwa Maskenpflichten, Kontaktbeschränkungen oder die Schließungen von Geschäften. Das Gesetz soll am Mittag im Bundestag und gleich anschließend im Bundesrat abschließend beraten werden.

